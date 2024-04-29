Стало известно, какие позиции «Манчестер Юнайтед» хочет усилить в первую очередь

Для английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» в предстоящее трансферное окно в приоритете будет приобретение нападающего, центрального полузащитника и правого центрального защитника, сообщает The Telegraph.

По информации источника, в распоряжении английского клуба будет весьма скромный трансферный бюджет, так что «Юнайтед» необходимо выручить деньги за счёт продаж своих футболистов. Также сообщается, что отсутствие Лиги чемпионов на «Олд Траффорд» в следующем сезоне будет частично компенсировано 25-процентным сокращением зарплат, которое игроки должны будут получить по условиям своих контрактов.

После 34 матчей чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага набрал 54 очка и занимает шестое место.