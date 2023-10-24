«РПЛ не застанет нас врасплох». Газизов поднимает ещё один клуб в Премьер-Лигу

Совсем недавно Шамиль Газизов сменил Уфу на Махачкалу, где занял пост гендиректора местного «Динамо». Теперь его новая команда делит первое-второе места в Первой лиге с «Аланией». После понедельничного матча с «Родиной» топ-менеджер дагестанского клуба подвёл промежуточные итоги сезона и прокомментировал другие актуальные темы российского футбола.

«Учусь у Бердыева и Гаджиева. Познаю новое»

— После 15 туров махачкалинское «Динамо» — в лидерах первенства. Удивлены таким результатом?

— Не удивлён. Я видел, что творится в тренировочном процессе. Понимаю, как команда и тренерский штаб работают. За это нам воздаётся на поле. Хотел бы сказать большое спасибо болельщикам, которые пришли на матч с «Родиной». Это большая поддержка! Это говорит о том, что футбол для Дагестана не на последнем месте, а он идёт впереди. Мы собираем десять тысяч на домашних матчах. Мы обязаны хорошо играть — ради болельщиков.

— Стоит ли задача выхода в РПЛ уже в этом сезоне?

— Мы не ставим задач. Мы говорим, что нужно работать 24/7, тренироваться, работать над улучшением футбола. И после 34-го тура будет ясно. Если мы выйдем в РПЛ, то мы скажем спасибо!

— По инфраструктуре Махачкала готова к РПЛ?

— Работаем над этим. Есть вещи, которые связаны с Fan ID. Нужно кое-что купить по видео и свету. Мы готовимся. Независимо от того, будем мы в РПЛ или нет, готовимся. Нас это не застанет врасплох.

— Как работается с Бердыевым?

— Хорошо. Уровень специалиста огромен. Я учусь у него и Гаджи Муслимовича. Учусь, познаю новое для себя.

— Главное впечатление от работы с Бердыевым?

— Я скажу о том, что мне приятно работать с такого уровня специалистом. Не только с Курбаном Бекиевичем, но и с Гаджи Муслимовичем.

Курбан Бердыев Фото: dinamo-mx.ru

«Рад, что «Краснодар» впереди. Сергей Николаевич — молодец!»

— Есть мнение, что после реформы Кубка России турнир стал менее интересен для клубов Первой лиги. Разделяете его?

— Да, согласен. Почему? Потому что у клубов Первой и Второй лиги нет шансов ошибиться. А клубы РПЛ ротируют составы и работают над этим. Мне бы хотелось, чтобы регионы были более вовлечены в Кубок. Мне нравилась история, когда в Кубке были группы из команд РПЛ, Первой и Второй лиги. Получалось, что к командам Второй лиги нужно было ездить. Это был топовый момент! Мне понравилось! Для развития и для того, чтобы в регионы приезжали хорошие команды. Это даёт развитие, мне так кажется.

— Следите ли за «Уфой»? Как оцените её шансы на возвращение в Первую лигу?

— Конечно, слежу. Я понимал, что там хорошие условия и футболисты. Нужно было время для того, чтобы оправиться от определённых вещей. За год скатились — это сложно. Есть моменты.

— После пятого чемпионства Семака вы назвали его «топищем». Не считаете, что с возможностями «Зенита» любая команда могла бы повторить такой результат?

— Не согласен с вами. Я за Богданыча. Этот результат, поверьте мне… Почему до этого никто не повторял? До этого тоже были большие специалисты и состав был не менее, а, может, и более серьёзный. Я рад, что с Богданычем работал! Мало того — там ещё в тренерском штабе есть люди. Я поддерживаю их. И ещё раз скажу: я всё-таки за российскую тренерскую школу!

Шамиль Газизов и Сергей Семак Фото: fcufa.pro

— В этом году в РПЛ наконец появилась интрига?

— Конечно, я слежу за РПЛ. Это моя работа. Интрига? Всё будет ясно потом. Начало — да, интересное и интригующее. Рад, что «Краснодар» впереди. «Краснодар» заслужил! Сергей Николаевич — молодец просто! Хватит ли их на весь сезон? «Краснодар» заслужил, столько лет работал.

— За «заслужил» не дают титул.

— Да. Но заслужил своей работой. Я думаю, что для российских болельщиков «Краснодар» — это клуб, который не вызывает никаких противоречивых чувств. Очень удивительно! Поэтому путь, который проделал «Краснодар», мне очень симпатичен.

«Завтраки и Соболев? Думаю, это чисто выдуманная история»

— Конфликт Абаскаля и Соболева в «Спартаке». В ваше время в клубе завтраки кто-нибудь пропускал?

— Были завтраки, но не обязательно было посещать их в одно время. Наверное, и сейчас так. Думаю, это чисто выдуманная история.

— Случись такая ситуация при вас в «Спартаке», что бы предприняли?

— Ничего. Это другая команда. У «Спартака» есть свои определённые моменты. Не хочу говорить на эту тему.

— Как дела у Остона Урунова?

— Отлично. Остон, по-моему, в прошлом году был признан лучшим игроком Узбекистана. Он хороший футболист. Просто в определённое время не справился с деньгами, возможностями и славой. Он талантливый футболист.

— Будет ли ещё шанс у него?

— Всё зависит от него. То, что Всевышний его наделил — у него уже это есть.

«Футболистов с качествами Кокорина в России раз, два и обчёлся»

— Вы выражали надежду на то, что Кокорину удастся закрепиться в Италии. А он снова в «Арисе».

— В «Арисе» же хорошую игру показывает! Там болельщиков радует. В российском клубе, получается, практически (улыбается). Рад за Сашу! Он ещё должен показать себя.

— Почему всё-таки у него не получилось в Италии?

— Не знаю, почему не получилось в Италии. Я у него лично не узнавал. Говорить, что получилось, что не получилось — неправильно. Футболистов с качествами Кокорина в России раз, два и обчёлся.

— Разделяете критику судейства?

— Судейство нормальное. Мне кажется, что больших скандалов нет. Есть какие-то… Но это нормальное явление. Это футбол.

— А с заявлением Алаева о судействе согласны?

— Я поддерживаю Сан Саныча в том, что мы за российских судей. Пусть они станут лучше. Это будет правильно для российского футбола.