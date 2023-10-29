Гол-шедевр в ворота «Динамо»! Талант «Урала» ушёл от двоих и положил в девятку. Видео

«Динамо» прервало пятиматчевую безвыигрышную серию и обошло сразу троих конкурентов – «Спартак», «Локомотив» и «Пари НН». А вот «Урал» не может победить уже на протяжении восьми туров.

На первых минутах матча главными были эпизоды, в которых в центре внимания так или иначе оказывался судья Чебан. Сначала «Урал» попробовал поддавить «Динамо» высоким прессингом, и Бикфалви упал в штрафной Лещука после единоборства с Дасой. Румын захотел пенальти, но это его желание не сбылось. Ещё через 10 минут Смолов создал момент для Тюкавина (сегодня Марцел Личка вернулся к игре с парой форвардов), Константин загубил верный шанс, но, пробив по воротам, свалился на газон – наткнулся на Эммерсона. Нападающий показывал арбитру, что случился фол, а Чебан послушал видеоассистентов и приказал продолжить бой ударом от ворот. Пожалуй, в обоих моментах не было очевидных нарушений, а «легковесные» пенальти сейчас, при Милораде Мажиче, стараются вроде бы не ставить.

В целом эта встреча действительно напоминала скорее сражение за очки, нежели игру в футбол. Потом «Динамо» больше владело мячом и территориальным преимуществом и постоянно вскрывало зоны, за которые отвечали центрхавы «Урала». Несколько передач бело-голубых под удар пришли как раз из центра и полуфлангов. Туда смещался с фланга и активно работал между линий Бителло, которого Личка передвинул на позицию травмированного Нгамалё. Ещё один спорный с точки зрения судейства эпизод произошёл на исходе получаса, когда Чебан свистнул фол Макарова на Сиссе у ворот «Урала». Кажется, рефери поспешил. Повтор не дал однозначного ответа на вопрос, нарушал ли правила динамовец, поэтому стоило доиграть момент, а потом в случае гола подключать VAR.

Тем не менее «Динамо» забило до перерыва. Если «Урал» в первом тайме ни разу не пробил в створ (атаковать особо было некому – Бикфалви с позиции второго форварда поддерживал штатный опорник Аюпов), то хозяева – трижды. В эпизоде с голом успешно разыграли угловой. Скопинцев свободно навесил, а Тюкавин выиграл воздух у более высокого Эммерсона. Константин забил впервые с 6 августа. Затянулась сухая серия.

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После перерыва игра раскрылась. «Уралу» требовалось рисковать, чтобы уйти от очередного поражения. Футбол стал повеселее. Кросс Кулакова превратился в удар в перекладину, а Аюпов после тонкого паса пяткой Бикфалви внезапно включил дриблёра, переиграл один в один Бальбуэну, но Лещука не смог – вратарь совершил ещё один красивый сейв, словно продолжая матч с «Локо». Впрочем, лучший момент имело в дебюте второго тайма «Динамо». Бело-голубые вываливались вчетвером на одного защитника «Урала»! Тюкавин должен был покатить направо Смолову, а стал подрабатывать себе под удар, и в итоге форвард со Скопинцевым помешали друг другу.

В этот момент динамовцы переживали из-за обидной неудачи, но уже через семь минут радовались забитому мячу. Снова оборону «Урала» вскрыли по центру – Смолов и без мяча отработал здорово, и передачу вырезал классную на Бителло. В штрафной самый дорогой летний новичок РПЛ покатал на бразильской карусели Эммерсона, который, несомненно, постарается как можно быстрее забыть матч с «Динамо». Голкипер сборной России Помазун пропустил в ближний угол, вот только его сбил рикошет от защитника.

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Смолов провёл хороший матч: за 77 минут сделал четыре передачи под удар. Уже без Фёдора «Динамо» довело дело до победы, но «Урал» наиграл на гол в концовке и лишил Лещука третьего подряд «сухаря». Сперва Бителло обрезал пасом назад на Егорычева – уралец простил. Потом Бикфалви бил головой и попал в штангу. А в компенсированное время феноменальный гол сотворил Ишков. Тот самый парень, который не забил недавно два пенальти «Локомотиву» и уходил с поля в слезах. Юный вингер дважды обыграл Скопинцева, после чего пробил в дальнюю девятку.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

В итоге после 90 минут «Урал» почти догнал «Динамо» по ударам – 16:14 в пользу хозяев (в створ – 6:5, из штрафной – 9:9).