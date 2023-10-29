«Динамо» не побеждает почти два месяца. Вот две главные причины

В начале сентября многие заново влюбились в Марцела Личку. Помните, когда его «Динамо» проиграло «Спартаку» (1:4)? Тогда мы увидели не совсем типичный, но совершенно искренний тренерский монолог. «Нельзя играть на уровне любителей. Даже там больше борьбы и желания» — чёткий посыл команде. И главное — он сработал. Уже в следующем матче «Динамо» закинуло пару мячей «Ростову», команда победила и ушла на сентябрьскую паузу на четвёртом месте с трёхочковым отставанием от лидировавшего «Краснодара». Очень круто для старта работы нового тренера, не так ли?

Казалось, история будет развиваться гармонично. «Динамо» будет набирать очки, показывать привлекательный футбол и выстраивать атакующую философию. Всё же ожидания от Лички именно такие. Однако после сентябрьской паузы мы увидели другую команду — пускай всё такую же агрессивную, но одновременно боящуюся ошибок и поражений.

Плюс полностью ушла реализация. Если в условном матче с «Зенитом» забили скорее больше, чем должны, то теперь не летит ничего. Результаты ушли — с того момента четыре ничьих и одно поражение в РПЛ. И самое грустное — только два гола за весь этот период.

Дальше — логичная критика.

Андрей Кобелев бывший главный тренер «Динамо» «На мой взгляд, у «Динамо» второй состав в РПЛ. Сильнее только у «Зенита». Посмотрите на длинную скамейку бело-голубых. Где вы ещё такую найдёте? ЦСКА играет одним составом, там народу не хватает. «Краснодар» тоже, как правило, выпускает одних и тех же исполнителей. А «Динамо» по ходу матча может заменить всю атакующую линию, выпустить новых четыре-пять человек. Такая команда, конечно, обязана решать большие задачи. При таких затратах, при таком количестве игроков бело-голубые должны давать результат. Думаю, в пятёрку команда и без тренера зайдёт. Вы просто ещё раз посмотрите, кто в запасе сидит, какие деньги потрачены».

Причины есть. Они не фиксируются публично, но все их прекрасно понимают. Главная — пауза на матчи сборных, когда Личка теряет почти всех лидеров. Странно интегрировать новичков в команду, когда эта команда в почти полном составе разъезжается по сборным. Вот что сам тренер говорил пару недель назад Sport24: «В эту паузу у нас останется всего 11 футболистов. В четверг на тренировке будет всего девять полевых игроков и два вратаря. Так бывает — для нас это уже нормальная вещь».

Марцел Личка Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Понятно, что это история, на которую Личка никак не может повлиять. Однако если футболисты, которые прошли с новым тренером сборы, плюс-минус приняли его модель игры, то те, кто пришёл уже после старта сезона (Чавес, Карраскаль и, главное, Бителло), вряд ли могут похвастаться тем же. Но от них всё равно ждут лидерства и стабильности. Сейчас Бителло вспыхивает моментами и в какой-то степени делит территорию со Смоловым, Карраскаль пока лишь разочаровывает, а Чавес продолжает осознавать, куда попал.

Да, как бы стереотипно ни звучало, но, похоже, время — главная проблема нынешних результатов «Динамо». Плюс реализация. И здесь достаточно парадоксов. Тюкавин в прошлом сезоне удивлял всю РПЛ навыками джокера. В основном выходил со скамейки и забивал. В этом сезоне Личка бросил его в основной состав, но голов нет с 3 августа, когда Тюкавин дублем наказал «Зенит». То есть уже 11 матчей — очень много для основного центрфорварда.

Кто-то связывает это с игровыми моментами и меняющимися ролями партнёров. Кто-то — с психологией. Ведь вопрос будущего Константина по-прежнему актуален. Переговоров о новом контракте, который истекает следующим летом, нет. А тут ещё и кризис голов. Когда одно накладывается на другое, любой человек может «поплыть». Похоже, сейчас это происходит и с Тюкавиным.

Однако главный тренер остаётся спокойным. Недавно сходил на шоу РПЛ и спокойно реагирует на провокационные вопросы о будущем.

Марцел Личка главный тренер «Динамо» «Что касается отношений с руководством, мы постоянно на связи, в конструктивном, рабочем диалоге. Результаты? Мы потеряли очки в последних домашних матчах с «Пари НН» и «Факелом», до этого пропускали на последних минутах от «Крыльев» и «Рубина». Сложно спорить, что такие матчи нужно уметь выигрывать, важно забирать свои очки — иногда при не самой красивой игре. Естественно, и меня тоже не устраивает такой результат. Я вместе с командой всегда стараюсь работать так, чтобы наша игра была хорошей, качественной, волевой».

Наверняка к «Динамо» вернутся голы и победы. Возможно, уже в игре с «Уралом», который тоже прилично забуксовал. А на зимних сборах состоится финальная интеграция новичков, и команда может заиграть действительно круто. Подтвердив тезис Кобелева о втором составе в лиге.