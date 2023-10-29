Захарян вышел всего на минуту! Но этого хватило — из-под Арсена забили ключевой гол. Видео

«Реал Сосьедад» упустил победу над «Райо Вальекано» в матче 11-го тура Ла Лиги. К сожалению, в этом отчасти виноват Арсен Захарян. Интересно, как теперь отразится на его карьере в клубе это обстоятельство.

«Райо» – одно из открытий сезона в чемпионате Испании: мадридцы идут непривычно высоко, на восьмом месте. «Сосьедад» же располагался на пятом месте и в случае победы мог вплотную подойти к «Атлетико».

На правах хозяев первым на 31-й минуте отличился «Райо Вальекано». Мумин воспользовался отскоком после удара со штрафного своего партнёра – и как прошил Ремиро. Ух!

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Через 10 минут гости отыгрались силами Оярсабаля: капитан в касание замкнул кросс Барренечеа с левого фланга. Эстетика!

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После перерыва Оярсабаль отличился снова – и вывел вперёд уже гостей. Микель забил с пенальти на 65-й минуте.

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Казалось, «Сосьедад» заберёт три очка. Но всё изменилось в последние мгновения встречи. На 89-й минуте на поле появился Арсен Захарян и стал одним из антигероев встречи. Россиянин не сдержал Бебе – хавбек даже не вступил в борьбу, а сопернику только это и было надо. Убежав от Захаряна, Бебе ввалил издали в ближний угол. И стадион сошёл с ума.

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Не хочется винить Арсена во всех смертных грехах, но Захарян был на свежих ногах – и не вступил в отбор и лишь обозначал опеку. Сложно угадать, о чём после гола Бебе и ничейного результата в итоге думал главный тренер «Сосьедада» Иманол Альгуасиль.