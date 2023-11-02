Не только Месси и Роналду уехали в слабые лиги. Как заканчивали обладатели «Золотого мяча»

Лионель Месси выиграл восьмой в карьере «Золотой мяч» и честно признал, что эта награда стала, скорее всего, последней для него.

«Думаю, это мой последний «Золотой мяч». Я рад, что сумел добиться всего того, чего достиг, и являюсь единственным футболистом, выигравшим восемь наград», – сказал аргентинец.

Эпоха Месси и Роналду, как ни печально, завершена. Оба уехали доигрывать в те лиги, за выступление в которых «Золотые мячи» не дают. 36-летний аргентинец – в МЛС, 38-летний португалец – в Саудовскую Аравию. В одном чемпионате с Криштиану пылит сейчас и обладатель самый престижной индивидуальной награды 2022 года – Карим Бензема.

А где доигрывали другие звёзды, завоёвывавшие «Золотой мяч» в XXI веке? Кто из них отправился под занавес карьеры за азиатскими или американскими деньгами, а кто продержался в Европе до своего последнего удара по мячу? Рассказываем в этом тексте.

Кака

Кака Фото: New Press/Getty Images

Бразилец выиграл «Золотой мяч» в 2007 году, опередив в голосовании как раз молодых Роналду (стал вторым) и Месси (занял третье место). На тот момент Кака было 25 лет и он выступал за «Милан». Всего же атакующий полузащитник отыграл в Европе 11 сезонов за «Милан» и «Реал».

Через семь лет после завоевания «Золотого мяча» Кака отправился в США – подписал контракт с «Орландо Сити». Бразилец стал самым высокооплачиваемым игроком американской лиги с гарантированной зарплатой в $ 7,2 млн в год. Впрочем, до 2015-го поиграл в аренде за «Сан-Паулу», пока его новый клуб не вошел в МЛС.

За три сезона в составе «Орландо Сити» Кака провёл 78 матчей, забил 25 мячей и сделал 19 голевых передач. Никаких трофеев он в Америке не выигрывал, но вряд ли сильно переживал из-за этого.

«Я всегда хотел выступать в США. Первые разговоры пошли ещё в 2012 году, когда президент [«Орландо Сити»] Флавиу Августу предлагал мне вариант с приобретением франчайза, как поступил Дэвид Бекхэм. Теперь моя мечта стала реальностью», – говорил Кака, играя в МЛС.

Фабио Каннаваро

Фабио Каннаваро Фото: Paolo Bruno/Getty Images

Легендарный центральный защитник тоже заканчивал карьеру не в Европе, где он выступал в течение 18 сезонов за «Наполи», «Парму», «Интер», «Ювентус» и «Реал». Каннаваро выиграл «Золотой мяч» в 2006-м благодаря победе со сборной Италии на чемпионате мира. На тот момент Фабио было уже около 33 лет. Ещё через четыре года итальянец решил открыть для себя Азию и принял предложение от «Аль-Ахли» из ОАЭ.

Каннаваро интересно объяснил свой выбор в пользу этого клуба:

«Это не был вопрос денег, это был вопрос благополучия моей семьи. Чемпионат в ОАЭ спокойный, здесь на тебя ничего не давит. Надеюсь, опыт, полученный мной за долгие годы профессиональной карьеры, поможет молодым игрокам «Аль-Ахли» достигнуть высоких результатов».

Контракт Фабио был заключён на два сезона, а зарплата защитника, по неофициальной информации, составила € 5 млн в год. Правда, из-за проблем с коленом Каннаваро отыграл в ОАЭ только один полный сезон. Поучаствовал в 16 матчах. После этого повесил бутсы на гвоздь.

Роналдиньо

Роналдиньо Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Бразильский маг и волшебник получил «Золотой мяч» в 2005-м. Роналдиньо было 25 лет, он творил в «Барселоне». Его европейская карьера продлилась девять с половиной сезонов: с лета 2001-го до зимы 2011-го атакующий полузащитник играл за «ПСЖ», «Барсу» и «Милан».

Через пять лет после завоевания главного индивидуального трофея Роналдиньо вернулся в Бразилию, а в сентябре 2014-го его почти на год занесло в Мексику. Звезда мирового футбола решил ещё подзаработать на старость, выступая за местный «Керетаро». При этом Роналдиньо подписывал контракт на два сезона, а зарплата у него была не такая уж огромная – $ 1,8 млн в год. Когда мексиканцы спросили самого бразильца, почему он выбрал их лигу, атакующий полузащитник непринуждённо ответил: «В Мексике я продолжу завоёвывать титулы и девушек».

Но период в Мексике не получился для Роналдиньо каким-то выдающимся, хотя после одного из матчей болельщики соперника устроили ему овацию за прекрасную игру. В 29 матчах за «Керетаро» бразилец забил восемь мячей и сделал восемь голевых передач. Трофеев всё же не брал. Потом он совсем ненадолго вернулся в Бразилию, чтобы вскоре уйти из профессионального футбола.

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко Фото: Alex Livesey/Getty Images

28-летний Шевченко взял «Золотой мяч» в 2004 году, будучи игроком «Милана». Он долго шёл к этому призу, дважды занимал третье место по итогам голосований (в 1999 и 2000 годах), но выиграл его, как ни парадоксально, тогда, когда «россонери» не сумели защитить титул победителя Лиги чемпионов. Сезон-2003/2004 получился очень ярким для нападающего. Андрей выиграл с «Миланом» чемпионат Италии и стал лучшим бомбардиром Серии А с 24 голами в 32 матчах.

Шевченко провёл в «Милане» ещё два сезона, после этого перешёл в «Челси», а из Англии возвращался на правах аренды в «Милан» и уходил 2009-м в родное киевское «Динамо». Последние три сезона карьеры нападающий провёл в команде с Украины. Андрей не стал доигрывать в Азии или МЛС, несмотря на то что его жена – американка.

Хотя ещё в 2007-м Шевченко думал о варианте с Америкой. Нападающий говорил в интервью для Sports Illustrated: «Я хотел бы поиграть там. Футбол в США постоянно развивается, и хотелось бы помочь этому процессу. Я играл там против сборной всех звёзд МЛС и видел, насколько прибавили футболисты в мастерстве».

Но – не сложилось. Сообщалось, что Шевченко отклонил, в частности, предложение от «Ди-Си Юнайтед» с зарплатой в размере € 5 млн в год.

Павел Недвед

Павел Недвед Фото: Newpress/Getty Images

Недвед получил «Золотой мяч» после 30. В 2003-м ему был уже 31 год. К тому времени он всего два сезона провёл в «Ювентусе», а до этого пять лет отыграл за «Лацио» (в римский клуб полузащитник уезжал из чешского чемпионата): вся зарубежная карьера Павла связана с Италией.

В сезоне-2002/2003 Недвед выиграл с «Ювентусом» Серию А и был признан футболистом года в итальянском чемпионате. Кроме того, его команда дошла до финала Лиги чемпионов, где по пенальти уступила «Милану». Выдав свой лучший сезон, чешский полузащитник остался в «Ювентусе» и играл в Турине ещё шесть лет – до завершения карьеры.

Почему же Павел не отправился в Америку или Азию? Всё из-за семьи. Агент Мино Райола рассказывал:

«Получал много звонков по Недведу, но знал, что даже спрашивать его – пустая трата времени. Никакие деньги не заставят его нарушить комфорт семьи. Одно предложение было из Японии. Такую сумму ещё никому никогда не предлагали – даже Зидану. Но он не захотел, чтобы дети меняли школу».

Роналдо

Роналдо Фото: New Press/Getty Images

Свой второй в карьере «Золотой мяч» Роналдо выиграл в 2002 году. Случилось это после победы сборной Бразилии на чемпионате мира. На тот момент Зубастику было 26 лет – форвард находился на пике карьеры и только-только перешёл из «Интера» в «Реал». Первый свой «Золотой мяч» он взял ещё в 1997-м, когда уходил в «Интер» из «Барселоны».

В общей сумме Роналду провёл в Европе 14 лет – два сезона — в голландском ПСВ, один — в «Барселоне», пять — в «Интере», четыре с половиной — в «Реале» и полтора — в «Милане». В 2008-м, спустя шесть лет после завоевания второго «Золотого мяча», бразилец остался без клуба. Нападающий разорвал связки левого колена и сомневался, стоит ли продолжать карьеру. Тем не менее желание играть в футбол перевесило – Роналдо восстановился и решил вернуться на родину. Он подписал контракт с «Коринтиансом», за который выступал ещё пару сезонов.

Незадолго до травмы и ухода из «Милана» Роналдо говорил о вариантах в менее футбольных странах:

«У меня были предложения из арабских стран, США, но я отказался в пользу «Милана». Я ещё чувствую себя очень хорошо и хочу всем доказать, что моя карьера не закончена. У меня серьёзные намерения и отличная мотивация».

Майкл Оуэн

Майкл Оуэн Фото: Michael Regan/Getty Images

Англичанин взял «Золотой мяч» в 2001-м. Тогда Оуэну было всего 22 года, он играл за родной «Ливерпуль». В сезоне перед вручением главной индивидуальной награды Майкл выиграл с командой Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА, Кубок Англии, Кубок лиги и Суперкубок Англии. В общем, это был год трофеев для великолепного нападающего.

Вся карьера Оуэна так и прошла в Европе. Из «Ливерпуля» он отправился в «Реал», а после года в Испании вернулся в Англию и играл за «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед» и «Сток Сити». Даже когда летом 2012-го Майкл остался без клуба, уйдя из «МЮ», он не стал искать варианты в других странах, хотя имел предложения даже из Австралии.

«Для клубов, которые хотят заключить со мной контракт, главной проблемой являются мои травмы, – признавался Оуэн. – Вообще, мной интересуются команды со всех уголков Земли. Например, из Германии, Испании и Турции. Но мой выбор – АПЛ».