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Жеребьёвка плей-офф Кубка России 2023/2024, прямая онлайн-трансляция, с кем сыграют Спартак, Зенит, ЦСКА, 3 ноября 2023

С кем сыграют «Спартак», «Зенит» и другие топы? Жеребьёвка Кубка России. LIVE
Михаил Рождественский
Жеребьёвка Кубка России. LIVE
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Сегодня узнаем сетки плей-офф Пути РПЛ и Пути регионов.

Друзья, всем привет! В Кубке России начинается самое интересное. Накануне, 2 ноября, завершился групповой этап, а сегодня, 3 ноября, состоится жеребьёвка плей-офф.

В Пути регионов соревноваться на грядущей стадии будут восемь команд. Среди них победители шестого раунда (1/8 финала): «СКА-Хабаровск», «Родина», «Химки» и «Волгарь». Эти клубы отправятся в первую корзину. Во второй же окажутся команды, занявшие третьи места в своих группах в Пути РПЛ: «Сочи», «Урал», «Ахмат» и «Краснодар». Клубы из первой корзины проведут предстоящие матчи на своём поле.

В Пути РПЛ работает следующая схема. Команды с первых мест в группах (ЦСКА, «Локомотив», «Зенит» и «Спартак») попадают в первую корзину, финишировавшие на вторых строчках («Оренбург», «Ростов», «Балтика» и «Динамо») — во вторую. В ходе жеребьёвки будут отобраны клубы из второй корзины — они проведут матчи на своём поле. После этого определятся их соперники из первой корзины. Причём по правилам жеребьёвки будут исключены встречи между командами из одной группы.

«Чемпионат» будет внимательно следить за ходом жеребьёвки. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

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