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Кубок России — 2023/24, результаты жеребьёвки плей-офф, с кем сыграют Спартак, Зенит, ЦСКА, Динамо, Локомотив, Путь РПЛ

Топ-пара «Зенита» и неудобный соперник для «Спартака». Итоги жеребьёвки Кубка России
Полина Куимова
Итоги жеребьёвки Кубка России
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Все пары четвертьфинала Кубка России.

В Кубке России завершился групповой этап — впереди нас ждут четвертьфиналы в Пути регионов и Пути РПЛ. Сегодня, 3 ноября, состоялась жеребьёвка, по результатам которой были определены пары для будущих встреч.

Но сперва напомним, какими получились результаты группового этапа. Первые места попали при жеребьёвке Пути РПЛ в первую корзину, а команды, фишировавшие на второй строчке, соответственно, во вторую. Клубы с третьих мест отправились в Путь регионов — при жеребьёвке они были во второй корзине. В первой же оказались победители шестого раунда Пути регионов: «СКА-Хабаровск», «Родина», «Химки» и «Волгарь».

Подробные итоги группового этапа:
Итоги группового этапа Кубка России. Лидер РПЛ будет играть с командами из Первой лиги
Итоги группового этапа Кубка России. Лидер РПЛ будет играть с командами из Первой лиги

Путь регионов

Четвертьфиналы Пути регионов пройдут в два этапа, каждый будет состоять из одного матча. Во второй этап выйдут победители первого, а также команды, которые проиграют в четвертьфинальных матчах Пути РПЛ.

Пары первого этапа:

  • «Родина» — «Урал»;
  • «Химки» — «Краснодар»;
  • «Волгарь» — «Ахмат»;
  • «СКА-Хабаровск» — «Сочи».

Команды, указанные в парах первыми, сыграют на домашнем поле.

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Путь РПЛ

Здесь получились следующие пары:

  • «Ростов» – ЦСКА;
  • «Оренбург» – «Спартак»;
  • «Балтика» – «Локомотив»;
  • «Динамо» – «Зенит».

Кажется, интрига есть в каждой паре. В первой нас ждёт борьба Валерия Карпина и Владимира Федотова, «Спартаку» достался неудобный соперник, Сергей Игнашевич попытается выбить свой бывший клуб «Локомотив», а «Динамо» против «Зенита» — в принципе одно из главных противостояний в российском футболе.

В отличие от Пути регионов, здесь четвертьфинал проходит в два этапа. Первые матчи состоятся с 28 по 30 ноября 2023 года, ответные — с 12 по 14 марта 2024-го.

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