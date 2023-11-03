Топ-пара «Зенита» и неудобный соперник для «Спартака». Итоги жеребьёвки Кубка России

В Кубке России завершился групповой этап — впереди нас ждут четвертьфиналы в Пути регионов и Пути РПЛ. Сегодня, 3 ноября, состоялась жеребьёвка, по результатам которой были определены пары для будущих встреч.
Но сперва напомним, какими получились результаты группового этапа. Первые места попали при жеребьёвке Пути РПЛ в первую корзину, а команды, фишировавшие на второй строчке, соответственно, во вторую. Клубы с третьих мест отправились в Путь регионов — при жеребьёвке они были во второй корзине. В первой же оказались победители шестого раунда Пути регионов: «СКА-Хабаровск», «Родина», «Химки» и «Волгарь».
Путь регионов
Четвертьфиналы Пути регионов пройдут в два этапа, каждый будет состоять из одного матча. Во второй этап выйдут победители первого, а также команды, которые проиграют в четвертьфинальных матчах Пути РПЛ.
Пары первого этапа:
- «Родина» — «Урал»;
- «Химки» — «Краснодар»;
- «Волгарь» — «Ахмат»;
- «СКА-Хабаровск» — «Сочи».
Команды, указанные в парах первыми, сыграют на домашнем поле.
Путь РПЛ
Здесь получились следующие пары:
- «Ростов» – ЦСКА;
- «Оренбург» – «Спартак»;
- «Балтика» – «Локомотив»;
- «Динамо» – «Зенит».
Кажется, интрига есть в каждой паре. В первой нас ждёт борьба Валерия Карпина и Владимира Федотова, «Спартаку» достался неудобный соперник, Сергей Игнашевич попытается выбить свой бывший клуб «Локомотив», а «Динамо» против «Зенита» — в принципе одно из главных противостояний в российском футболе.
В отличие от Пути регионов, здесь четвертьфинал проходит в два этапа. Первые матчи состоятся с 28 по 30 ноября 2023 года, ответные — с 12 по 14 марта 2024-го.