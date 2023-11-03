Топ-пара «Зенита» и неудобный соперник для «Спартака». Итоги жеребьёвки Кубка России

В Кубке России завершился групповой этап — впереди нас ждут четвертьфиналы в Пути регионов и Пути РПЛ. Сегодня, 3 ноября, состоялась жеребьёвка, по результатам которой были определены пары для будущих встреч.

Но сперва напомним, какими получились результаты группового этапа. Первые места попали при жеребьёвке Пути РПЛ в первую корзину, а команды, фишировавшие на второй строчке, соответственно, во вторую. Клубы с третьих мест отправились в Путь регионов — при жеребьёвке они были во второй корзине. В первой же оказались победители шестого раунда Пути регионов: «СКА-Хабаровск», «Родина», «Химки» и «Волгарь».

Путь регионов

Четвертьфиналы Пути регионов пройдут в два этапа, каждый будет состоять из одного матча. Во второй этап выйдут победители первого, а также команды, которые проиграют в четвертьфинальных матчах Пути РПЛ.

Пары первого этапа:

«Родина» — «Урал»;

«Химки» — «Краснодар»;

«Волгарь» — «Ахмат»;

«СКА-Хабаровск» — «Сочи».

Команды, указанные в парах первыми, сыграют на домашнем поле.

Путь РПЛ

Здесь получились следующие пары:

«Ростов» – ЦСКА;

«Оренбург» – «Спартак»;

«Балтика» – «Локомотив»;

«Динамо» – «Зенит».

Кажется, интрига есть в каждой паре. В первой нас ждёт борьба Валерия Карпина и Владимира Федотова, «Спартаку» достался неудобный соперник, Сергей Игнашевич попытается выбить свой бывший клуб «Локомотив», а «Динамо» против «Зенита» — в принципе одно из главных противостояний в российском футболе.

В отличие от Пути регионов, здесь четвертьфинал проходит в два этапа. Первые матчи состоятся с 28 по 30 ноября 2023 года, ответные — с 12 по 14 марта 2024-го.