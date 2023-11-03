13 топ-событий субботы: КХЛ, РПЛ, АПЛ, «Боруссия» — «Бавария», финал Кубка Либертадорес

Насыщенное 4 ноября: много футбола весь день, хоккей, баскетбол и Формула-1!

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Время в материале указано по Москве.

🎾 2:30: Кори Гауфф/Джессика Пегула (США, 1) — Лаура Зигемунд/Вера Звонарёва (Германия/Россия, 6), Итоговый чемпионат WTA, групповой этап

Интрига: пробьются ли Звонарёва и Зигемунд в плей-офф Итогового чемпионата WTA?

Российская теннисистка Вера Звонарёва вместе со своей напарницей Лаурой Зигемунд из Германии сохраняет хорошие шансы на выход в плей-офф Итогового чемпионата WTA в парном разряде. Правда, для этого необходимо победить в заключительном поединке группового этапа первых ракеток мира Кори Гауфф и Джессику Пегулу. Задача, казалось бы сложная, но выполнимая. Вспомнить хотя бы третий круг Уимблдона, когда Вера и Лаура убрали американок с турнирного пути.

Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд Фото: Clive Brunskill/Getty Images

⚽️ 15:30: «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 11-й тур

Интрига: выберется ли «МЮ» из кризиса?

«МЮ» так блёкло играет в нынешнем сезоне, что уже идут разговоры о возможном увольнении Эрика тен Хага с поста главного тренера. А болельщики других команд («Ман Сити», «Ньюкасл») вовсю троллят соперника, распевая неприятные для него песни. Команда тен Хага опустилась на восьмое место в таблице, а отставание от топ-5 уже составляет семь очков. И это после 10 туров! На этой неделе манкунианцы перенесли очередное унижение — проиграли «Ньюкаслу» (0:3) и вылетели из Кубка лиги. «Фулхэм» находится лишь на 14-м месте — вроде бы идеальный соперник для того, чтобы набрать три очка. Но «МЮ» в этом сезоне испытывает проблемы и с такими командами.

Бруно Фернандеш Фото: Michael Regan/Getty Images

🏒 17:00: «Локомотив» — «Динамо Москва», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 ноября 2023, суббота. 17:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: удержит ли «Динамо» лидерство в КХЛ?

«Динамо» сейчас – самая «горячая» команда КХЛ. За последние дни они поднялись на вершину турнирной таблицы лиги, выиграв семь матчей подряд. Победа в сегодняшнем матче поможет закрепить этот результат, а в случае поражения «Динамо» лидерство вполне может перехватить «Спартак». «Локомотив», который одно время и сам лидировал в лиге, наоборот, вступил в период спада и проиграл пять из шести последних встреч.

Удержит ли «Динамо» лидерство в КХЛ? Фото: dynamo.ru

🏒 17:00: «Спартак» — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 ноября 2023, суббота. 17:00 МСК Спартак Москва Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: наберёт ли Голдобин 40-е очко в сезоне?

Игорь Ларионов не стал называть матчи «Торпедо» со «Спартаком» дерби, добавив, что сначала противостояние должно обрасти историей. Но даже без этого слова встреча двух самых играющих и творческих коллективов лиги – уже громкая вывеска. Предыдущая их встреча держала в напряжении до конца, там был и камбэк нижегородцев с 0:2, и решающий гол красно-белых на последних минутах. Сегодня Николай Голдобин – лучший нападающий лиги во втором месяце подряд, может стать первым игроком в текущем сезоне, набравшим 40 очков. Для этого ему осталось заработать всего один результативный балл.

Иван Морозов, Николай Голдобин, Павел Порядин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

⚽️ 19:30: «Балтика» — «Зенит», РПЛ, 14-й тур

Интрига: «Зенит» впервые в сезоне поднимется на первое место?

«Балтика» в нынешнем сезоне набирает очки только в домашних матчах РПЛ. Но на этот раз сделать это будет крайне тяжело, ведь в Калининград приедет действующий чемпион страны. «Зенит» набрал приличный ход — пять побед подряд во всех турнирах. Правда, в четырёх случаях команда Сергея Семака играла в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые уже уступали в Калининграде (0:1), но это было в Кубке России. Увидим ли мы ещё одну сенсацию?

«Зенит» впервые в сезоне поднимется на первое место? Фото: fc-zenit.ru

⚽️ 20:00: «Аталанта» — «Интер», Серия А, 11-й тур

Интрига: получит ли хоть какой-то шанс Миранчук?

В этом сезоне Алексей Миранчук отыграл всего четыре матча во всех турнирах. В общей сложности он провёл на поле 100 минут. Если взять статистику за октябрь, то ситуация ещё более печальная. Алексея пять раз прокатили мимо стартового состава и дали только 45 минут в игре с «Дженоа» (2:0). Вряд ли мы увидим россиянина в основе на матч с «Интером», но его могут выпустить по ходу встречи. Миланский клуб возглавляет таблицу и не проигрывал бергамаскам с 2018 года.

Алексей Миранчук Фото: Getty Images

🏀 20:00: «Филадельфия Сиксерс» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 04 ноября 2023, суббота. 20:00 МСК Филадельфия Сиксерс Филадельфия Не начался Финикс Санз Финикс Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Финикс Санз» реабилитироваться после двух поражений кряду от молодого «Сан-Антонио Спëрс»?

Очень ранний матч для североамериканского часового пояса, но относительно удобное время для наших выходных. «Филадельфия Сиксерс» в лице действующего MVP Джоэла Эмбиида и новоиспечённого главного тренера Ника Нëрса примет аризонскую команду, подающую надежды в нынешнем сезоне НБА. Помимо Джоэла Эмбиида, в «Филадельфии» также блистает Тайриз Макси, который претендует на награду самого прогрессирующего игрока после ухода Джеймса Хардена в «Лос-Анджелес Клипперс».

Джоэл Эмбиид Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

⚽️ 20:30: «Ньюкасл» — «Арсенал», АПЛ, 11-й тур

Интрига: матч снова завершится со счётом 2:0?

У «Ньюкасла» серия из шести матчей без поражений в АПЛ. «Арсенал», в принципе, не проигрывал в нынешнем сезоне (речь о чемпионате). «Ньюкасл» здорово играет на своём стадионе (четыре победы в пяти матчах), а лондонская команда набрала 10 очков в четырёх гостевых встречах. Любопытно, что в последних пяти очных матчах четыре раза был счёт 2:0. Трижды побеждал «Арсенал», один раз — «Ньюкасл».

Лондонская команда набрала 10 очков в четырёх гостевых встречах Фото: Alex Pantling/Getty Images

⚽️ 20:30: «Боруссия Дортмунд» — «Бавария», Бундеслига, 10-й тур

Интрига: сдержит ли «Боруссия» разыгравшегося Кейна?

Знаете, когда «Боруссия» в последний раз обыгрывала «Баварию»? Это было пять лет назад — в ноябре 2018-го. Тогда Дортмунд победил со счётом 3:2, а Марко Ройс сделал дубль. Немец до сих пор играет за «Боруссию», а вот автора двух голов «Баварии» — Роберта Левандовского — уже нет в Бундеслиге. Зато есть Гарри Кейн, который стал настоящим кошмаром для всех защитников немецкого чемпионата. Англичанин уже наколотил 12 мячей и пока занимает второе место в списке бомбардиров лиги. «Бавария» уже отгрузила 34 гола, то есть она забивает в среднем почти по четыре мяча за игру. Как вообще сдержать такую монструозную атаку?

Томас Мюллер и Гарри Кейн Фото: Getty Images

⚽️ 21:00: «Аль-Наср» — «Аль-Халидж», Про-Лига, 12-й тур

Интрига: сколько мячей забьёт самая мощная атака лиги во главе с Роналду?

«Аль-Наср» стартовал в новом сезоне с двух поражений. Но потом команда с Криштиану Роналду и Садио Мане одержала восемь побед в девяти матчах. В итоге она поднялась на второе место в таблице, а по количеству забитых мячей (31) и вовсе вышла на первую строчку. Главный вопрос предстоящего матча: сколько голов оформит самая сильная атака лиги? «Аль-Халидж» занимает всего лишь 14-е место, а «Аль-Наср» не забивает меньше двух мячей в девяти матчах подряд.

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

🏎 21:30: Формула-1, Гран-при Бразилии, спринт

Интрига: кто адаптировался лучше всех?

В Формуле-1 очередной уикенд со спринтерской гонкой, а это значит, что у гонщиков и инженеров была лишь одна тренировка, чтобы определиться с настройками на весь Гран-при. Ошибки и компромиссы неизбежны, так что расклад сил может оказаться необычным. Впервые мы это проверим по-настоящему в субботней спринтерской гонке. За 24 круга оценим скорость машин в гоночном режиме и наверняка увидим достаточно обгонов: бразильский «Интерлагос» им благоприятствует.

Формула-1, гран-при Бразилии Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

⚽️ 23:00: «Реал Сосьедад» — «Барселона», Примера, 12-й тур

Интрига: получит ли Захарян игровое время в матче с топ-клубом?

На этой неделе Арсен Захарян наконец-то появился в стартовом составе «Реала Сосьедад». Россиянина выпустили в основе на кубковую игру с «Буньолем» (1:0), но тот не доиграл до финального свистка. В концовке встречи Арсен ушёл с поля после того, как получил повреждение. Правда, в пресс-службе «Реала Сосьедад» уже сообщили, что Захарян избежал серьёзной травмы. Впереди встреча с обозлённой «Барсой», которая проиграла в «класико» и выпала из топ-3. У каталонцев отличная статистика в последних матчах в Сан-Себастьяне — восемь игр без поражений (шесть побед, две ничьих).

Арсен Захарян Фото: Getty Images

🏆 ⚽️ 23:00: «Бока Хуниорс» — «Флуминенсе», Кубок Либертадорес, финал

Интрига: Кавани или Марсело — кто впервые в карьере возьмёт Кубок Либертадорес?

Финал южноамериканского аналога Лиги чемпионов пройдёт на «Маракане». Обе команды давно не завоёвывали трофей такого уровня. Точнее, «Флу» вообще ни разу не брал Кубок Либертадорес, а в финале не играл с 2008 года. «Бока» 16 лет не побеждала в главном клубном турнире Южной Америки. C того момента она ещё дважды играла в финалах, но сначала не справилась с «Коринтиансом», а потом — с «Ривер Плейт». Последние четыре розыгрыша Кубка Либертадорес завершались победами бразильских клубов. А как будет на этот раз? Кто впервые в карьере станет победителем турнира — Эдинсон Кавани из «Боки» или Марсело из «Флу»?