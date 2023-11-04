Ферстаппен выиграл спринт Гран-при Бразилии, Норрис — второй, Перес — третий

На трассе «Автодром Интерлагос — Жозе Карлос Пасе» завершилась спринтерская гонка Гран-при Бразилии Формулы-1. Победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второе место занял Ландо Норрис из «Макларена», а компанию на подиуме им составил мексиканец Серхио Перес из «Ред Булл».

Формула-1. Гран-при Бразилии. Спринт:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 24 круга.

2. Ландо Норрис («Макларен») +4,287.

3. Серхио Перес («Ред Булл») +13,617.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +25,870.

5. Шарль Леклер («Феррари») +28,560.

6. Юки Цунода («Альфа Таури» +29,210.

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +34,726.

8. Карлос Сайнс («Феррари») +35,106.

9. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +35,303.

10. Оскар Пиастри («Макларен») +38,219.

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +39,061.

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +39,478.

13. Пьер Гасли («Альпин») +40,621.

14. Эстебан Окон («Альпин») +42,828.

15. Александер Албон («Уильямс») +43,394.

16. Кевин Магнуссен («Хаас») +56,507.

17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +58,723.

18 Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.00,330.

19. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.00,749.

20. Логан Сарджент («Уильямс») +1.00,945.