10 самых интригующих матчей выходных. «Локо» — «Спартак», «Боруссия» — «Бавария» и другие

Отобрали лучшие матчи приближающихся выходных. И предлагаем вам сформировать рейтинг: выбирайте, какие матчи вы ждёте, а какие вам менее интересны?
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«Локомотив» – «Спартак»: воскресенье, 5 ноября, 19:30
Интрига: «Спартак» проиграет в гостях в пятый раз подряд?
Обе команды подходят к дерби соседями по таблице. «Спартак» находится на седьмом месте, «Локо» — на восьмом. Но у клубов гораздо более серьёзные амбиции, и эти места в таблице не соответствуют ожиданиям. Плюс каждое поражение «Спартака» поднимает новую волну разговоров о возможном увольнении Гильермо Абаскаля. Кстати, красно-белые в нынешнем сезоне очень плохо играют в гостевых матчей — серия из четырёх поражений. Правда, два предыдущих матча на «РЖД Арене» принесли победу «Спартаку». В Кубке красно-белые выиграли 2:1, а в РПЛ — 1:0. Как будет на этот раз?
«Реал Сосьедад» – «Барселона»: суббота, 4 ноября, 23:00
Интрига: выйдет ли Захарян в матче с топ-соперником?
Поражение от «Реала» подпортило «Барсе» картину. Теперь явных лидеров в Примере двое — «Мадрид» и «Жирона», а команда Хави не только отстала от них, но и пропустила вперёд «Атлетико», который сыграл на матч меньше. Выбора нет — теперь нужно любой ценой отыгрывать дефицит. Правда, начало этого пути будет тяжелейшим. «Реал Сосьедад» располагается строчкой ниже «Барсы» и отстаёт от неё на пять очков, так ещё и дома не проигрывает. Для российских болельщиков отдельной интригой станет судьба Арсена Захаряна. Появится ли он на поле? Если да, то как себя проявит? А вдруг получится внезапно блеснуть в стиле Фёдора Смолова? На днях Захарян невыдающимся образом сыграл в Кубке Испании с аутсайдером, но шанс против топ-соперника всё равно не исключён.
«Балтика» – «Зенит»: суббота, 4 ноября, 19:00
Интрига: Игнашевич помешает «Зениту» обойти «Краснодар»?
На бумаге всё очевидно: «Балтика» плетётся в зоне вылета, а «Зенит» преследует «Краснодар» и отстаёт от лидера всего на два очка. Но есть нюанс: команда Игнашевича набрала ход, в последних пяти встречах дважды победила и однажды сыграла вничью. Вдобавок «Балтика» оказалась по-настоящему домашним клубом: обе победы случились на её поле (1:0 с «Ахматом» и «Оренбургом»), а в 12-м туре отнять очки удалось у самого «Краснодара» (2:2)! «Зенит» же побеждает три тура подряд, но ещё свежи в памяти поражения от «Локомотива» и «Оренбурга». Может, и здесь случится сенсация?
«Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед»: суббота, 4 ноября, 15:30
Интрига: «Фулхэм» утопит тен Хага?
«Манчестер Юнайтед» в беде: восемь поражений в 15 матчах сезона, дважды подряд получили 0:3 на «Олд Траффорд». Лидеры не в форме, тактика рассыпается, столкнувшись с любым противодействием, полетели слухи о недовольных футболистах, а теперь даже о Зинедине Зидане, которого рассматривают как вариант замены. Вряд ли Зидан решит окунуться во все проблемы «Юнайтед», особенно когда до сих пор неясно, будет ли он продан новому владельцу. А вот тен Хагу уже некуда деваться – надо выбираться из этого кошмара. На словах он заряжен: «Я боец и уверен, что смогу справиться, однако дела у нас плохи. Я беру на себя ответственность, но рассматриваю это как вызов. Я должен держаться вместе с моими футболистами, и мы будем сражаться». Готовы ли футболисты сражаться за тренера, увидим.
«Фулхэм» идёт по сезону как типичный середняк: чередует победы с ничьими и поражениями, но сейчас любой соперник выходит на «МЮ» с особенным настроем на очередную сенсацию.
«Боруссия» Дортмунд – «Бавария»: суббота, 4 ноября, 20:30
Интрига: прервёт ли «Боруссия» кошмарную серию в матчах с «Баварией»?
По итогам прошлого сезона «Бавария» в очередной раз стала чемпионом Германии. Тогда мюнхенский клуб получил настоящий подарок от «Боруссии». В заключительном туре команда из Дортмунда потеряла очки, а «Бавария» выиграла, тем самым лишив Марко Ройса и компанию чемпионства. Ко всему прочему «Бавария» — крайне неудобный соперник для «Боруссии». Дортмунд не обыгрывал соперника в Бундеслиге с 2018 года. Статистика последних очных матчей должна шокировать фанатов «Боруссии»: девять матчей, одна ничья, восемь поражений (три из них — в Дортмунде). Прервёт ли «Боруссия» ужасную серию?
«Аталанта» – «Интер»: суббота, 4 ноября, 20:00
Интрига: увидим ли мы голы в центральном матче тура в Серии А?
Обе команды располагаются в зоне Лиги чемпионов. «Интер» лидирует, а бергамаски находятся на четвёртой строчке. В 2018 году «Аталанта» раскатала «Интер» (4:1) и, по всей видимости, очень разозлила соперника. С того момента миланский клуб не проигрывает сопернику в течение 10 матчей (пять побед, пять ничьих). К тому же у «Интера» в этом сезоне идеальная статистика в гостевых матчах Серии А: четыре победы в четырёх матчах, 10 забитых мячей и 0 пропущенных. С другой стороны, «Аталанта» ни разу не проигрывала на своём поле (три победы, одна ничья) и не пропустила ни одного мяча.
«Краснодар» – «Крылья Советов»: воскресенье, 5 ноября, 14:00
Интрига: «Крылья» потеряют место в топ-3?
Самарский клуб притормозил в последнее время — три матча в РПЛ без побед. Несмотря на это, команда Игоря Осинькина сохранила за собой место в топ-3. У «Краснодара» схожие проблемы — две игры без побед. В результате отрыв от «Зенита» сократился с восьми очков до двух. Нынешний отрезок крайне важен для «Краснодара» с психологической точки зрения. В 15-м туре «быки» встретятся на выезде с «Зенитом», поэтому терять очки с «Крыльями» просто нельзя. Если взять статистику последних семи матчей на поле «Краснодара» в РПЛ, то можно обнаружить, что у гостей всего одна победа (у «быков» — четыре).
«Тоттенхэм» – «Челси»: понедельник, 6 ноября, 23:00
Интрига: продолжит ли «Тоттенхэм» победную серию?
Лондонское дерби, к которому внезапно «Тоттенхэм» подходит как лидер и без единого поражения. «Челси» вроде бы начал преображаться, но в последнем туре получил дома 0:2 от «Брентфорда». Однако сюжета возвращения Маурисио Почеттино на стадион «Тоттенхэма» уже достаточно! Сумеет ли Поч удивить бывшую команду, которую теперь и не узнать?
«Бока Хуниорс» – «Флуминенсе»: суббота, 4 ноября, 23:00
Интрига: кто выиграет Кубок Либертадорес?
Аргентинский топ-клуб 16 лет не побеждал в Кубке Либертадорес — южноамериканском аналоге Лиги чемпионов. У «Боки» есть возможность прервать затянувшуюся паузу, но придётся играть в Бразилии (финал пройдёт на стадионе «Маракана») против бразильского же клуба. Однако у «Боки» уже есть опыт победы над клубом Серии А — в полуфинале она прошла «Палмейрас». Правда, для этого пришлось бить серию пенальти (там затащил бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро). У «Флуминенсе» есть шанс войти в историю, ведь до этого команда ни разу не побеждала в Кубке Либертадорес. В 2008 году бразильский клуб дошёл до финала, где проиграл в серии пенальти эквадорскому «ЛДУ Кито». Но тогда финал проводили из двух матчей.
В составе финалистов немало известных имён. За «Боку» играет нападающий Эдинсон Кавани, в своё время регулярно забивавший в Европе. А в защите выходит бывший защитник «Спартака» и «МЮ» Маркос Рохо. За «Флу» бегает 35-летний Марсело, собравший кучу трофеев в «Реале», и 40-летний Фелипе Мело. Ранее он играл в Европе за «Фиорентину», «Ювентус», «Интер» и «Галатасарай».
«Ньюкасл» – «Арсенал»: суббота, 4 ноября, 20:30
Интрига: попытается ли «Арсенал» запрыгнуть на первое место?
В верхней части таблицы АПЛ фантастическая плотность. Лидирует пока «Тоттенхэм», у которого 26 очков, но сразу несколько команд идут критически близко: у «Арсенала» и «Сити» — по 24 очка, у «Ливерпуля» — 23, у «Астон Виллы» — 22. Предстоящий тур — реальная возможность для команды Артеты перевернуть расклады и взлететь на первое место. «Арсеналу» придётся сгонять на тяжелейший выезд к «Ньюкаслу», который как раз следует за группой лидеров с 17 очками. В АПЛ команда Хау набрала неплохой ход и не проигрывает с середины сентября, но «Арсенал» в этом плане ещё лучше — поражений в чемпионате у него пока вообще не было. Если Артета и компания заберут три очка и здесь, а «Тоттенхэм» в понедельник проиграет «Челси», то первая строчка достанется красной части Лондона.