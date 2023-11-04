«Бавария» устроила унижение в Дортмунде. Не выдержали даже самые преданные болельщики

Матчи «Боруссии» и «Баварии» в Германии называют Дер-Класикер. Явная аналогия с испанским «класико», как следствие — ожидание чего-то грандиозного, ведь вывески мощнее в Бундеслиге просто нет. Но в последние годы надежды не оправдываются. Встреча в 10-м туре этого сезона подтвердила тенденцию.

О психологии и амбициях «Боруссии» многое сказал финал прошлого сезона. Тогда «Бавария» буквально сделала всё, чтобы главный конкурент забрал долгожданное чемпионство. Но Дортмунд тоже ответил любезностью, запоров матч с аутсайдером в последнем туре.

И всё же надежда на борьбу жила. Причём не из-за «Боруссии», которая проводит свой среднестатистический сезон, а из-за «Баварии». Мюнхен колбасит и в плане результатов, и в плане настроений в клубе. В СМИ регулярно попадает информация о недовольстве Томасом Тухелем, хотя казалось, что подобные сливы испарятся после смены руководства в конце прошлого сезона. Пока ничего не меняется.

Но «Бавария» начала топтать надежды со стартового свистка. Четвёртая минута — гол Деотшанкюля Юпамекано. Француза должен был держать Нико Шлоттербек. Так и было, но вплоть до рывка под подачу. После этого Юпамекано уже был совершенно один и вносил мяч в ворота без какого-либо сопротивления.

Быстрый гол «Баварии» явно не был случайностью. «Боруссия» сыпалась, допускала хаос в обороне и дикие разрывы между линиями. Соперник этим с удовольствием пользовался и непрерывно давил, не давая Дортмунду забрать мяч и перевести дух.

Логичное следствие такой картины игры — второй гол «Баварии». Он случился на девятой минуте. И снова всё очень просто: Леон Горецка улетел через центр, отдал на ход Лерою Зане, тот прострелил, а Гарри Кейн замкнул.

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После второго гола «Бавария» включила эконом-режим, отдала мяч Дортмунду и отошла на свою половину, полностью отказавшись от высокого прессинга. Для «Боруссии» это был явный шанс наконец понять, где она находится, и включиться. Команда даже пыталась что-то предпринять, но создать что-либо столь же опасное не могла.

Хотя «Бавария» правда давала шансы. Команда Тухеля моментами теряла концентрацию в обороне — только соперник этим не пользовался. И даже локальные провалы не мешали «Баварии» продолжать поддавливать. В середине тайма мюнхенцы в течение минуты провели две острейшие атаки: в первой выбегали пять в три («Боруссию» спас офсайд), во второй Зане простреливал с края даже не штрафной, а вратарской (накрыли).

«Бавария» была совершенно не против, чтобы «Боруссия» владела мячом. Это могло бы превратиться в проблему, но получилось иначе: с середины тайма атаки практически прекратились, вместо них начался бесконечный перекат мяча в обороне, причём у обеих команд.

«Бавария» устроила унижение в Дортмунде Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Забавно, но равная игра по меркам первого тайма — это когда команды занимаются бесполезными перепасовками, но «Бавария» периодически (хоть и реже, чем в остальное время) создаёт голевые моменты. Лучший шанс был у Горецки, которого поразительным образом оставили одного ровно между двумя центральными защитниками. Но Леон решил спижонить и пробить «ножницами». «Боруссию» откровенно простили.

Ладно, кое-что «Боруссия» в первом тайме тоже показала. Первый реальный момент случился на 45+2-й минуте. Марсель Забитцер пропихнул мяч в штрафную, игроки тянули с ударом, а пробил в итоге Дониэлл Мален. Красивый удар по дуге, но мимо девятки.

В перерыве у «Боруссии» вышел Никлас Зюле. Защитник раньше играл за «Баварию» и ушёл с обидой, так что как минимум одним мотивированным футболистом на поле у Дортмунда стало больше. А начало второго тайма всё равно получилось максимально красноречивым. Джамал Мусиала спокойно вышел один на один прямо по центру, но пробил в Грегора Кобеля. Спустя полминуты уже Кейн лупил из убойной позиции — на этот раз спас защитник.

56-я минута — важная отметка, ведь «Боруссия» создала свой второй момент в матче и даже впервые пробила в створ. Помог редкий длинный пас (в первом тайме, к слову, их почти не было), после чего Марко Ройс бил из отличной позиции. Мануэль Нойер потащил. «Бавария» такую наглость без внимания не оставила и спустя две минуты ответила не хуже. Кобелю пришлось спасать.

А дальше впервые за матч «Боруссия» на долгое время захватила преимущество. Моменты у «Баварии» по-прежнему возникали, и не менее опасные, чем до этого. Был даже гол из офсайда. И всё же атаки Дортмунда стали острее. По крайней мере настолько, насколько это допускал соперник.

Но сколько бы ни атаковала «Боруссия», забивать было суждено только одной команде. Третий гол «Баварии» стал уже форменным унижением. Мюнхенцы буквально раскатали соперника как детей: простейшая стенка на ход на фланге, прострел, и Кейн оказался один на один с Кобелем. Удар в упор — 0:3.

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Болельщиков «Боруссии» по праву считают одними из самых преданных (если не самыми) в мире. Даже в финале прошлого сезона они оставались на трибунах до конца и смотрели, как их любимая команда отдаёт чемпионство. Но в этот раз терпение закончилось даже у них. К последним минутам сектора прилично опустели.

«Бавария» устроила унижение в Дортмунде Фото: Lars Baron/Getty Images

В какой-то степени болельщикам даже повезло, ведь они не увидели четвёртый гол «Баварии». Мюнхенцы «обокрали» соперника в центре поля, Кейн вышел один на один и оформил свой третий хет-трик в Бундеслиге. Кстати, Гарри ещё и стал первым, кто смог на старте немецкого сезона забить 15 голов в 10 турах. Если что, лучшие бомбардиры прошлого чемпионата оформили на один мяч больше.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

На этом мучения «Боруссии» закончились — но лишь потому, что истекло время и судья дал финальный свисток. Как минимум до марта Дортмунд может думать о своих задачах, а не о страшных матчах с непобедимым соперником.