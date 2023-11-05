Дзюба снова сыграет против «Спартака». А какой матч Артёма за красно-белых – лучший?

Артём Дзюба — один из самых ярких персонажей в российском футболе за последнее десятилетие. Его уход из «Спартака» в 2015-м периодически вспоминают до сих пор. Сегодня Дзюба сыграет против бывшей команды. Матч «Локомотива» и «Спартака» — центральный во всём туре РПЛ.
А ведь Дзюба долго выступал за «Спартак». Отрезками Артём получал шансы в родном клубе, проводя классные встречи. Мы вспомнили 10 самых крутых игр Дзюбы за «Спартак» и предлагаем вам выбрать лучшую.
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Кубок УЕФА — 2008/2009, групповой этап, «Тоттенхэм» — «Спартак» — 2:2
Что сделал Дзюба: 2 гола
Дзюба подключался к основному составу «Спартака» с 2006 года, но к 2008-му не стал важным игроком основы. Однако тренер Микаэль Лаудруп доверил большой группе молодёжи выйти на поле в матче Кубка УЕФА с «Тоттенхэмом». Встреча в Лондоне позволила бы «Спартаку» пройти дальше в случае победы в два мяча — и молодые игроки действительно блеснули. Особенно это удалось Дзюбе. Артём оформил дубль, забив на 23-й и 33-й минутах. Сначала он воспользовался ошибкой обороны «Тоттенхэма», а затем совершил красивый проход, отправив второй мяч в ворота лондонцев. Мощный перформанс от 20-летнего форварда. Правда, на весь матч спартаковцев не хватило — соперник сравнял счёт и отправился в следующую стадию.
Лига Европы — 2010/2011, 1/4 финала, ответный матч, «Спартак» — «Порту» — 2:5
Что сделал Дзюба: гол+ассист
«Спартак» прорвался в четвертьфинал Лиги Европы, пройдя «Базель» и «Аякс». Но наткнулся на машину Андре Виллаш-Боаша, которая затем выиграет турнир. Сначала «Спартак» разнесли в Португалии — 1:5, а затем «Порту» разгромил красно-белых и в Москве — 5:2. Но игра в «Лужниках» стала одной из лучших для Дзюбы за родной клуб. Артём забил шикарный гол, накрутив половину защитников «Порту» и переиграв голкипера Элтона. Также он отдал ассист на Ари. Матч подарил не только крутое выступление Дзюбы, но и видео с Валерием Карпиным и болельщиками. В общем, легендарная игра для двух знаковых персонажей российского футбола.
РПЛ-2011/2012, 10-й тур, «Спартак» — «Краснодар» — 4:0
Что сделал Дзюба: дубль
«Спартак» после девяти туров РПЛ занимал шестое место, а «Краснодар» шёл девятым. «Быки» ещё не были так круты, как сейчас. Поэтому красно-белые ожидали дежурные три очка на своём поле. Дзюба стал лучшим игроком матча, оформив дубль. Валерий Карпин доверял Артёму, а форвард отвечал полезными действиями. Сезон-2011/2012 — один из лучших для Дзюбы в «Спартаке».
РПЛ-2011/2012, 19-й тур, «Терек» — «Спартак» — 2:4
Что сделал Дзюба: гол+ассист
«Спартак» приехал в Грозный в статусе седьмой команды чемпионата. Красно-белые приходили в себя после кошмарного старта, когда клуб опускался на 16-е место. Однако первый тайм встречи с «Тереком» не задался: команда Карпина проигрывала со счётом 0:2, а в перерыве российские и иностранные футболисты устроили драку в раздевалке. Как ни странно, такой всплеск эмоций помог «Спартаку». Во втором тайме команда забила четыре гола, а Дзюба записал на свой счёт гол и результативный пас. Ещё эта игра запомнилась тем, что на «Ахмат-Арене» по ходу встречи выключался свет.
РПЛ-2011/2012, 44-й тур, «Локомотив» — «Спартак» — 0:2
Что сделал Дзюба: гол
В последнем туре решалась судьба второй путёвки в Лигу чемпионов от России — за неё боролись «Спартак» и ЦСКА. Армейцы опережали красно-белых, поэтому команде Карпина были необходимы осечка конкурента и своя победа. «Спартак» в итоге уверенно разобрался с «Локо» — 2:0, а Дзюба стал автором гола на 40-й минуте. Артём замкнул головой подачу Макгиди. ЦСКА в итоге уступил «Рубину», и «Спартак» отправился в Лигу чемпионов. И в этом большая заслуга Дзюбы.
РПЛ-2012/2013, 3-й тур, «Динамо» — «Спартак» — 0:4
Что сделал Дзюба: 2 ассиста
Сезон-2012/2013 «Спартак» начинал с тренером Унаи Эмери, которого Дзюба затем назовёт «тренеришкой». Но на старте чемпионата красно-белые выступали успешно. В первых трёх турах «Спартак» одержал три победы, в том числе разгромив «Динамо». Большой вклад в успех внёс Артём Дзюба, которого Эмери любил использовать в роли плеймейкера. Форвард отдал сразу два голевых паса на Джано и Рафаэла Кариоку. Артём классно интерпретировал роль «десятки», а «Спартак» по итогам трёх туров вышел на чистое первое место.
РПЛ-2012/2013, 10-й тур, «Амкар» — «Спартак» — 1:3
Что сделал Дзюба: гол+ассист
«Спартак» чуть сбавил обороты после классного старта и занимал шестое место в РПЛ. В 10-м туре красно-белые отправились в гости к «Амкару», шедшему в середине таблицы. Пермяки открыли счёт на 22-й минуте, но затем «Спартак» включился и забил три мяча. Дзюба вышел на 66-й минуте и стал «джокером»: уже через пару мгновений помог Ари буквально затолкать мяч в ворота «Амкара», а на 90+6-й минуте забил сам, замкнув головой подачу всё того же бразильца. Мощнейший перформанс Артёма со скамейки.
РПЛ-2014/2015, 1-й тур, «Рубин» — «Спартак» — 0:4
Что сделал Дзюба: дубль
Сезон-2013/2014 Дзюба провёл в «Ростове», там показал себя круто (взял с ростовчанами Кубок) и вернулся в «Спартак». И сразу начал разрывать РПЛ. Под руководством Мурата Якина в 1-м туре чемпионата-2014/2015 красно-белые разгромили «Рубин» в Казани — 4:0. Дзюба стал главным героем матча, оформив дубль. На 27-й минуте он получил мяч в центре штрафной, развернулся и переиграл голкипера Рыжикова. А на старте второго тайма замкнул головой навес Дмитрия Комбарова (классика спартаковской эпохи). В общем, Дзюба с первого матча оправдал доверие Якина.
РПЛ-2014/2015, 2-й тур, «Динамо» — «Спартак» — 1:2
Что сделал Дзюба: дубль
После успешного матча с «Рубином» Дзюба продолжал кошмарить соперников. В дерби с «Динамо» он снова оформил дубль, заработав прозвище Дзюбль. Уже на второй минуте счёт в игре открыл Александр Кокорин, но Дзюба ответил двумя мячами. На 17-й минуте он воспользовался ошибкой Романа Березовского на выходе и перебросил вратаря «Динамо». А во втором тайме сначала опасно пробил головой после навеса Комбарова, а затем добил мяч в ворота. Четыре гола в двух турах — о Дзюбе заговорили все.
РПЛ-2014/2015, 5-й тур, «Уфа» — «Спартак» — 1:2
Что сделал Дзюба: дубль
Старт сезона-2014/2015 — лучший отрезок Дзюбы в «Спартаке». Артём стал лидером команды и часто огорчал соперников. В 5-м туре красно-белые отправились в гости к «Уфе». И Дзюба, как в играх с «Динамо» и «Рубином», снова оформил дубль. На 27-й минуте от замкнул навес Хурадо с углового, а чуть позже точно пробил головой после паса Промеса. Дзюба был «в огне», правда, его карьера в «Спартаке» закончилась спустя всего несколько месяцев. Артём подписал контракт с «Зенитом», а вторую половину чемпионата провёл в «Ростове».