Дзюба снова сыграет против «Спартака». А какой матч Артёма за красно-белых – лучший?

Артём Дзюба — один из самых ярких персонажей в российском футболе за последнее десятилетие. Его уход из «Спартака» в 2015-м периодически вспоминают до сих пор. Сегодня Дзюба сыграет против бывшей команды. Матч «Локомотива» и «Спартака» — центральный во всём туре РПЛ.

А ведь Дзюба долго выступал за «Спартак». Отрезками Артём получал шансы в родном клубе, проводя классные встречи. Мы вспомнили 10 самых крутых игр Дзюбы за «Спартак» и предлагаем вам выбрать лучшую.

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