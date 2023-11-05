«Барса» чудом отбилась от команды Захаряна. А потом забила победный гол на 90+3-й минуте!

«Барселона» реабилитировалась за поражение в «класико» победой в Сан-Себастьяне. Но это был, пожалуй, худший матч команды Хави в нынешнем чемпионате Испании.

Арсен Захарян в игре с «Барселоной» остался в запасе и со скамейки наблюдал за тем, как его команда в дебюте матча разрывает чемпиона. Уже через 22 секунды, возможно, главный конкурент россиянина Барренечеа должен был открывать счёт – каталонцев спас голкипер тер Штеген. В течение первых двух с небольшим минут «Реал Сосьедад» создал три голевых момента. «Барса» очень тяжело входила в игру, выглядела робко, если не сказать боязливо. Как будто Беллингем своим победным голом в компенсированное время неделю назад в «класико» выбил из игроков команды Хави уверенность в собственных силах.

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«Барселона» постаралась притормозить хозяев прессингом и контролем мяча. Но «Реал Сосьедад» настырно гнул свою линию. Какое-то время был очень интенсивный футбол с большим количеством переходов мяча. Потом темп немного спал, а на исходе 20 минут чемпионы Испании сумели впервые пробить по воротам басков. Правда, Бальде стрелял издали, вдобавок его удар был заблокирован. После паузы команда Иманола Альгуасиля опять взвинтила темп, создала ещё несколько голевых моментов. Особенно тяжело «Барсе» было на её правом фланге обороны, где Барренечеа трепал нервы и без того заведённому Араухо. Каталонцам просто повезло не пропустить к перерыву.

Сама «Барселона» наиграла в первом тайме по статистике xG на смешные 0,12 гола. Нанесла лишь один удар в створ против четырёх у соперника. По передачам на чужой трети уступила в два раза (41:84). Вернувшийся в основу Левандовски лишь однажды встретился с мячом в штрафной «Реала Сосьедад», а Канселу в сомнительной роли правого вингера ограничился 17 касаниями мяча (меньше было только у поляка) и не сделал пасов под удар. В общем, очень плохие 45 минут получились для команды Хави. Оставалось разве что обсуждать эпизоды с падениями Феликса и Левандовского, которые не потянули на пенальти.

Начало второго тайма получилось спокойным для «Барселоны» по сравнению с началом первого. По крайней мере, «Реал Сосьедад» не оказывал сумасшедшего давления и не создавал голевых моментов. Тем не менее ход игры убедил Хави в необходимости сделать двойную замену ещё до того, как прошёл час встречи. Наконец-то состоялось возвращение залечившего травму Педри! Полузащитник не выходил на поле со 2-го тура. А одним из ушедших на скамейку стал Левандовски. Очевидно, польский бомбардир ещё не в лучшей форме после повреждения.

Впрочем, и ранние замены не дали того эффекта, на который рассчитывал тренер «Барселоны». «Реал Сосьедад» постепенно увеличивал давление на ворота тер Штегена, а в середине тайма в штрафной каталонцев упал Оярсабаль. Теперь уже хозяева требовали назначения пенальти. Повтор показал, что контакт у Оярсабаля с Кунде в ногах был, тем не менее видеоассистенты согласились с решением главного судьи Хавьера Рохаса не назначать 11-метровый. Очень спорный эпизод. А ещё «Барсу» замучил на её левом фланге обороны Кубо – японец, прошедший академию каталонского клуба, сделал пять передач под удар.

Тренер «Реала Сосьедад» использовал все три слота для замен после перерыва, но в каждом случае выпускал на поле только одного свежего игрока. Такое вот возвращение в прошлое. За 10 минут до финала стало понятно, что Захарян с «Барселоной» не сыграет. После этого баски… внезапно встали.

В компенсированное время Гави простил «Реал Сосьедад», не забив с паса Педри, а потом никто не помешал Гюндогану вырезать передачу на подключившегося в атаку Араухо. И уругваец отправил мяч в сетку. Судья отменил гол из-за офсайда, но VAR исправил его ошибку – положения вне игры не было!

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

В итоге «Барса» уступила по ударам в створ 4:6, нанеся три из них в самой концовке, и одержала победу, которую язык не поворачивается назвать заслуженной.