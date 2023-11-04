Шедевр Мостового, пушка Рязанцева или хит Аршавина? Выбираем лучший гол россиянина «Барсе»

В субботу, 4 ноября, «Реал Сосьедад» примет «Барселону» в рамках 12-го тура Примеры. Российский полузащитник басков Арсен Захарян получит шанс забить дебютный гол за клуб во встрече с грандом.

До него «Барсу» огорчали немало футболистов из России. Мы выбрали главные выступления россиян в матчах с каталонцами и предлагаем вам выбрать самое главное.

В ходе голосования трансферы будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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В список попали самые любопытные матчи, но не все. Суммарно представителями России в ворота «Барсы» был забит 31 гол. В рейтинг не попали, но достойны упоминания забитые мячи следующих футболистов: Александр Гришин (1992 год, Лига чемпионов, ЦСКА 1:1 «Барселона»), Олег Саленко (1993 год, чемпионат Испании, «Барселона» 2:2 «Логроньес»), Дмитрий Радченко (1994 год, чемпионат Испании, «Расинг» 1:1 «Барселона»; 1996, «Барселона» 1:1 «Депортиво»), Валерий Карпин (1994 год, Лига чемпионов, «Барселона» 5:1 «Спартак»; 1997 год, чемпионат Испании, «Барселона» 3:2 «Валенсия») и Александр Мостовой (1998 год, чемпионат Испании, «Сельта» 3:1 «Барселона»; 1998 год, «Барселона» 2:2 «Сельта»; 2001 год, «Барселона» 1:1 «Сельта»; 2002 год, «Сельта» 2:1 «Барселона»).