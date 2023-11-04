Шедевр Мостового, пушка Рязанцева или хит Аршавина? Выбираем лучший гол россиянина «Барсе»

В субботу, 4 ноября, «Реал Сосьедад» примет «Барселону» в рамках 12-го тура Примеры. Российский полузащитник басков Арсен Захарян получит шанс забить дебютный гол за клуб во встрече с грандом.
До него «Барсу» огорчали немало футболистов из России. Мы выбрали главные выступления россиян в матчах с каталонцами и предлагаем вам выбрать самое главное.
В ходе голосования трансферы будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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В список попали самые любопытные матчи, но не все. Суммарно представителями России в ворота «Барсы» был забит 31 гол. В рейтинг не попали, но достойны упоминания забитые мячи следующих футболистов: Александр Гришин (1992 год, Лига чемпионов, ЦСКА 1:1 «Барселона»), Олег Саленко (1993 год, чемпионат Испании, «Барселона» 2:2 «Логроньес»), Дмитрий Радченко (1994 год, чемпионат Испании, «Расинг» 1:1 «Барселона»; 1996, «Барселона» 1:1 «Депортиво»), Валерий Карпин (1994 год, Лига чемпионов, «Барселона» 5:1 «Спартак»; 1997 год, чемпионат Испании, «Барселона» 3:2 «Валенсия») и Александр Мостовой (1998 год, чемпионат Испании, «Сельта» 3:1 «Барселона»; 1998 год, «Барселона» 2:2 «Сельта»; 2001 год, «Барселона» 1:1 «Сельта»; 2002 год, «Сельта» 2:1 «Барселона»).
«Барселона» 4:3 «Эспаньол» — дубль Игоря Корнеева
Чемпионат Испании, сезон-1991/1992
«Барселона» 4:3 «Эспаньол» — дубль Игоря Корнеева
Российский полузащитник выступал за «Эспаньол» с 1991 года. В сезоне-1991/1992 он провёл крутой матч с «Барселоной». При счёте 3:0 в пользу хозяев Корнеев оформил дубль, вернув «Эспаньол» в игру. При счёте 2:3 россиянина заменили. Без него команды обменялись голами, и встреча завершилась победой «Барсы». А в 1994-м Корнеев сам станет футболистом сине-гранатовых.
«Барселона» 2:3 ЦСКА — голы Дениса Машкарина, Евгения Бушманова, Дмитрия Карсакова
Лига чемпионов, сезон-1992/1993
«Барселона» 2:3 ЦСКА — голы Дениса Машкарина, Евгения Бушманова, Дмитрия Карсакова: все — по одному
Одна из самых крутых побед армейцев в Лиге чемпионов. ЦСКА во втором раунде прошёл действующего обладателя трофея – «Барселону». А тогда за каталонцев выступали Хосеп Гвардиола и Христо Стоичков, а тренировал легендарный Йохан Круифф. Голы Дениса Машкарина, Евгения Бушманова и Дмитрия Карсакова принесли армейцам гостевую победу – 3:2. А ранее в Москве команды сыграли вничью (1:1). ЦСКА сенсационно прошёл в групповой этап, но сильнейшей командой квартета стал «Марсель», затем выигравший и в финале.
«Спартак» 2:2 «Барселона» — голы Сергея Родионова и Валерия Карпина
Лига чемпионов, сезон-1993/1994
«Спартак» 2:2 «Барселона» — голы Сергея Родионова и Валерия Карпина: оба — по одному
В розыгрыше ЛЧ-1993/1994 «Спартак» попал в одну группу с «Барселоной». В Москве команда Олега Романцева дала бой. Уступая «Барсе» по ходу матча 0:2 (забили Стоичков и Ромарио), «Спартак» совершил камбэк. На 77-й минуте один мяч отыграл Сергей Родионов, а через 11 минут сравнял счёт Валерий Карпин. Правда, затем в Каталонии «Барса» выиграла 5:1, а москвичи заняли третье место в группе и вылетели из турнира.
«Спортинг» 2:1 «Барселона» — гол Игоря Ледяхова
Чемпионат Испании, сезон-1994/1995
«Спортинг» 2:1 «Барселона» — гол Игоря Ледяхова
Хихонский «Спортинг» встречался с «Барселоной» в 1-м туре чемпионата Испании-1994/1995. И команда Игоря Ледяхова одержала сенсационную победу. Интересно, что именно россиянин забил победный гол на 42-й минуте. Этот матч стал первым для Ледяхова за «Спортинг» в Примере (ранее перебрался из «Спартака»). В итоге российский полузащитник стал клубной легендой, проведя в Хихоне восемь лет.
«Расинг» 5:0 «Барселона» — дубль Дмитрия Радченко
Чемпионат Испании, сезон-1994/1995
«Расинг» 5:0 «Барселона» — дубль Дмитрия Радченко
Российский форвард перебрался из «Спартака» в «Расинг» в 1993 году. Радченко в Сантандере стал важным игроком основы, а одним из лучших матчей за клуб стала встреча с «Барселоной» в сезоне-1994/1995. «Расинг» неожиданно разнёс каталонцев 5:0, а россиянин забил сразу два гола. Дмитрий оформил дубль, когда «Расинг» уже вёл в три мяча, но это не отменяет крутость достижения. После Сантандера Дмитрий сменил несколько испанских клубов, но нигде больше так не сиял.
«Барселона» 2:1 «Спортинг» — гол Дмитрия Черышева
Чемпионат Испании, 1997/1998
«Барселона» 2:1 «Спортинг» — гол Дмитрия Черышева
Черышев-старший провёл неплохую карьеру в Испании. На его счету пять лет в составе хихонского «Спортинга». Один из самых крутых моментов – забитый мяч «Барселоне» в матче Примеры сезона-1997/1998. Дмитрий сделал красиво: прошёл до линии штрафной и зарядил в дальний угол. Правда, этот гол не помог «Спортингу» победить. А по итогам сезона хихонцы вообще с треском вылетели из высшего дивизиона, набрав всего 13 очков. Вернуться в элиту клубу удалось лишь в 2008 году. Так что гол Черышева надолго стал последним для «Спортинга» в ворота «Барсы» в рамках чемпионата Испании.
«Овьедо» 2:3 «Барселона» — гол Виктора Онопко
Чемпионат Испании, сезон-2000/2001
«Овьедо» 2:3 «Барселона» — гол Виктора Онопко
Один из лучших российских защитников в истории бóльшую часть карьеры провёл в Испании. В 1996 году его забрал «Овьедо». Онопко стал важнейшим игроком, но успевал помогать не только в обороне. В сезоне-2000/2001 он забил гол в ворота «Барселоны» в 17-м туре Примеры. Россиянин при счёте 0:3 в пользу каталонцев нанёс хлёсткий удар и поразил ворота Пепе Рейны. Ещё через пару минут забил его одноклубник – Иван Аниа. Но на полноценный камбэк «Овьедо» не хватило. По итогам сезона команда вылетела из вышки. В 2002-м Онопко перебрался в «Райо Вальекано» и ещё один сезон провёл в элитном дивизионе. Но «Барсе» так больше и не забил.
«Сельта» 3:2 «Барселона» — гол Александра Мостового
Кубок УЕФА, сезон-2000/2001
«Сельта» 3:2 «Барселона» — гол Александра Мостового
«Сельта», лидером которой являлся Александр Мостовой, шла к победе в Кубке УЕФА сезона-2000/2001. В четвертьфинале команде досталась грозная «Барселона». В Каталонии «Сельта» уступила 1:2, но шансы на проход после домашней встречи оставались неплохие. В Виго местный клуб дважды отыгрывался и в итоге вырвал победу на 90+3-й минуте (3:2) – отличился Александр Мостовой. Царь технично в касание пробил в левый угол ворот. Но этого было недостаточно, чтобы пройти дальше. По правилу выездного гола в полуфинал вышла «Барса». Этот мяч остаётся одним из самых красивых для Мостового за его карьеру в «Сельте». «Барселона», к слову, в полуфинале Кубка УЕФА уступила будущему победителю – «Ливерпулю».
«Сельта» 3:1 «Барселона», гол Александра Мостового
Кубок Испании, сезон-2000/2001
«Сельта» 3:1 «Барселона», гол Александра Мостового
В 2001-м «Сельта» и «Барса» встречались часто. Сначала – в Кубке УЕФА, затем в апреле Мостовой забил каталонцам в Примере (1:1). А в июне команды встретились в полуфинале Кубка Испании. В первом матче «Сельта» выиграла дома 3:1: Мостовой стал автором гола + отдал ассист. В ответной встрече команды оформили вничью – 1:1. Александр в итоге помог клубу из Виго выйти в финал турнира. Но там «Сельта» уступила «Сарагосе» (1:3).
«Реал Сосьедад» 3:3 «Барселона» — гол Валерия Карпина
Чемпионат Испании, сезон-2002/2003
«Реал Сосьедад» 3:3 «Барселона» — гол Валерия Карпина
После сверхудачного для «Сосьедада» сезона-2002/2003 (серебро) баски проводили не лучший год. В следующем розыгрыше чемпионата Испании команда финишировала 15-й. «Реал» чересчур расслабился из-за своих успехов, порой показывая авантюрный футбол. Одной из таких встреч стала игра с «Барселоной». При счёте 2:2 на 75-й минуте Карпин забил классный гол: после подачи с левого фланга он выпрыгнул и поразил ворота Вальдеса ударом головой. Этот гол стал последним для будущего тренера сборной России в ворота «Барсы».
«Севилья» 2:1 «Барселона» — гол Александра Кержакова
Чемпионат Испании, сезон-2006/2007
«Севилья» 2:1 «Барселона» — гол Александра Кержакова
Кержаков перебрался в Севилью на пару лет (2007-2008). Один из лучших моментов в испанской карьере – гол «Барселоны» в марте 2007-го. В том сезоне «Севилья» навязывала борьбу за золото каталонцам и «Реалу». И победа в 25-м туре над «Барсой» вывела андалузцев на первое место! На 39-й минуте Александр забил гол, который стал ответом на мяч Роналдиньо с пенальти. Россиянин получил пас у штрафной, классно развернулся и в касание пробил мимо Вальдеса.
«Барселона» 1:2 «Рубин» — гол Александра Рязанцева
Лига чемпионов, сезон-2009/2010
«Барселона» 1:2 «Рубин» — гол Александра Рязанцева
Одна из самых легендарных побед российского клуба в еврокубках. «Рубин» приехал в гости к мощнейшей «Барселоне» – команда Хосепа Гвардиолы являлась действующим обладателем ЛЧ. Уже на второй минуте неожиданный пушечный удар Александра Рязанцева заставил врасплох Виктора Вальдеса. Получилось красиво и шокирующе для хозяев. «Барса» ответила на 48-й минуте голом Златана Ибрагимовича, но затем Гёкдениз Карадениз всё же принёс «Рубину» победу. Но именно забитый мяч Рязанцева – главный хайлайт того вечера. Правда, эта победа не помогла казанцам выйти в плей-офф: «Рубин» финишировал третьим.
«Арсенал» 2:1 «Барселона» — гол Андрея Аршавина
Лига чемпионов, сезон-2010/2011
«Арсенал» 2:1 «Барселона» — гол Андрея Аршавина
Уникальный случай – наш футболист забивает «Барсе» не в России или Испании. «Арсенал» встречался с каталонцами в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра состоялась в Лондоне. К моменту появления Аршавина на поле на 68-й минуте «Барса» вела 1:0. Сначала ответный мяч забил Робин ван Перси, а российский вингер поразил ворота сине-гранатовых на 83-й минуте. «Арсенал» провёл быструю атаку, результатом которой стал удар Аршавина в противоход Вальдесу. В ответной игре «канониры» уступили 1:3 и вылетели из Лиги чемпионов, но Андрей вписал своё имя в историю как автор гола будущему победителю турнира.
«Барселона» 3:2 «Вильярреал» — гол Дениса Черышева
Чемпионат Испании, сезон-2014/2015
«Барселона» 3:2 «Вильярреал» — гол Дениса Черышева
Редкий случай, когда отец и сын забивают одной и той же команде. Ещё реже ей становится «Барселона». Но Дмитрий и Денис Черышевы покорили данное достижение. В феврале 2015 года воспитанник «Реала» отличился в игре с каталонцами в 21-м туре Примеры. Денис открыл счёт на 30-й минуте: он подставил ногу под удар одноклубника, изменив траекторию и тем самым дезориентировав Клаудио Браво. Но мяч россиянина не помог «Вильярреалу» победить. «Барса» в итоге выиграла 3:2.
«Сельта» 2:2 «Барселона» — гол Фёдора Смолова
Чемпионат Испании, сезон-2019/2020
«Сельта» 2:2 «Барселона» — гол Фёдора Смолова
В 2020 году Смолов отправился на полгода в аренду из «Локомотива» в «Сельту». Поездка выдалась не самая выдающаяся, но у Фёдора получилось забить два гола. Удивительно, но россиянин поразил ворота двух главных грандов Испании – «Реала» и «Барсы». В конце июня 2020-го клуб из Виго принимал каталонцев у себя дома. На 50-й минуте Смолов замкнул пас Окая Йокушлу, закатив в пустые ворота. «Сельта» в итоге сыграла с «Барсой» вничью. Возможно, именно этот результат спас команду от вылета. «Сельта» финишировала 16-й, опередив отправившийся в Сегунду «Леганес» всего на одно очко. Фёдор выступил спасителем!