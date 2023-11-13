Модрича в юности дразнили «дохляком». Как супертренер превратил его в киборга

Когда судья дал финальный свисток в матче «Барселона» – «Реал» (1:2), камеры сфокусировались на стоящем на коленях Джуде Беллингеме, обнимающем Луку Модрича. Наблюдая за парой полузащитников, было трудно сказать, кто из них 20-летний новичок в «эль классико», а кто в свои 38 лет и с капитанской повязкой только что провёл 500-й матч за «Мадрид». Только 14 других легенд клуба достигли этой отметки. Среди них Рауль, Икер Касильяс и Роберто Карлос.

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В 500-й игре Модрича – как раз с «Барселоной» – была хорошая симметрия: Лука дебютировал за «Реал» в матче с каталонцами в Суперкубке Испании в августе 2012-го, когда выиграл первый трофей в Мадриде. Спустя 11 лет Модрич имел на своём счету 23 трофея и «Золотой мяч» 2018 года, и его переход в «Реал» из «Тоттенхэма» следует считать одним из лучших трансферов в истории. Тренером «Реала» тогда был Жозе Моуринью, который настоял на подписании полузащитника. «Я горд, что посодействовал его появлению на «Бернабеу». 500 матчей, медали, медали. Очень круто, поздравляю, Лука!» – выразил искреннее восхищение хорватом Особенный.

Большая роль в таком успехе Луки принадлежит его личному тренеру Влатко Вучетичу, сотрудничество с которым помогает находиться на пике формы даже в 38 лет.

На переходе Луки в «Реал» настоял Жозе Моуринью Фото: Elisa Estrada/Getty Images

1000 матчей в карьере, 120 минут против Бразилии на ЧМ, 66 игр в сезоне-2022/2023

В сезоне-2022/2023 рекордное количество матчей во всех турнирах провёл 27-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш – 70. В десятку лучших игроков по этому показателю вошёл хавбек «Реала», которому почтенный возраст не помешал отпахать в 66 встречах. Живая легенда провёл 52 матча за клуб и 14 в сборной Хорватии, что является сумасшедшим достижением хотя бы потому, что, кроме Модрича, в топ-10 нет ни одного исполнителя старше 30 лет.

«Если у меня не будет травм, то хочу отыграть на этом уровне ещё года четыре. Я наслаждаюсь каждой тренировкой, каждым матчем. Не хочу терять эти эмоции и буду бороться до последнего», – утверждал Лука в 2018 году. Прошло уже пять лет, а он не только держит уровень, но и поражает готовностью. На ЧМ-2022 Модрич отыграл 120 минут в четвертьфинале с Бразилией, реализовал пенальти и вывел команду во второй подряд полуфинал ЧМ.

На счету Луки 170 матчей за сборную Хорватии Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Если полтысячи (если быть точнее, уже 503) матчей за «Реал» характеризует способность Модрича соответствовать самым высоким стандартам, то покорённая в той же игре (так сложилось) высота в 1000 матчей за карьеру застолбила за ним статус непревзойдённого киборга. На данный момент на счету Луки 833 встречи за пять клубов и 170 – в составе сборной. Свой первый матч во взрослом футболе он провёл 10 августа 2003 года – чтобы выбить тысячу, понадобилось 20 лет и 79 дней.

Добиться таких феноменальных показателей помогли сумасшедшая вера в свои силы, режим, правильное питание, поддержка близких и много других факторов. И всё же в истории Модрича есть человек, без которого ему было бы невероятно сложно поддерживать такой уровень. В Хорватии этого специалиста зовут Доктор Почему.

ЛУКА МОДРИЧ И ВЛАТКО ВУЧЕТИЧ Фото: из личного архива Луки Модрича

В ноябре исполняется восемь лет сотрудничества Луки с профессором кафедры кинезиологии (наука о движении) Загребского университета Влатко Вучетичем, который также является руководителем Центра спортивной диагностики, через который ежегодно проходят сотни элитных спортсменов. «Первый контакт у нас состоялся ещё в 2003 году, когда 17-летний Лука выступал за загребское «Динамо». Тогда его показатели во время тестирования по части физической выносливости были совершенно заурядными, как и природная способность к восстановлению. После этого он приезжал к нам ещё раз пять, но даже в расцвете карьеры нельзя было сказать, что этот игрок будет выступать минимум до 40 лет», – признался в интервью Nacional личный тренер Луки.

Вучетич заставил Модрича бросить вызов «ленивым ублюдкам»

Одноклубники по «Реалу» называют хорвата за глаза Мистер Уксус – Лука ненавидит это прозвище, но оно совершенно заслуженное. Всё дело в том, что когда он проигрывает на тренировке или в большом матче, то долго отходит от поражения, ворчит и даже огрызается. Разумеется, всё это происходит с кислым выражением лица – отсюда и прозвище. Такое поведение обусловлено перфекционизмом Модрича, по натуре он победитель. Луке чужд присущий большинству топ-футболистов гламурный образ жизни – крутые тачки, жена топ-модель, татуировки на полспины (их у хорвата нет, как и у Криштиану Роналду), раскрученные соцсети.

В 2018 году Модрич завоевал «Золотой мяч» Фото: Denis Doyle/Getty Images

На первом месте у Модрича только футбол, карьера и фанатичное следование тренировкам, здоровому питанию и восстановлению. После 30 лет Лука осознал, что обычных подходов к физической форме ему мало. О поисках способного вывести его на новый уровень специалиста он впервые задумался осенью 2014 года, когда травма сухожилия правого бедра вышибла его из строя почти на четыре месяца. В апреле 2015-го хорват ещё больше забеспокоился, когда повредил колено и выбыл до конца сезона.

Полузащитник отправился на обследование к Вучетичу. Специалист обратил внимание на манеру бега футболиста, при которой основная нагрузка шла на центр стопы, и посоветовал больше нагружать переднюю часть. «Благодаря этому развивается выносливость икроножных мышц, игрок может провести на поле больше времени, а также снижается риск получения травмы при накоплении усталости, – утверждает Влатко. – У меня был один игрок, я посоветовал ему сделать по 40 подъёмов переднего отдела стопы в течение 40 дней. Сначала он смеялся надо мной, а через месяц позвонил и спросил: «Где ты был всю мою жизнь?»

Поначалу Лука скептически отнёсся к рекомендациям Вучетича: выполнял не все упражнения, иногда забывал. Тренер честно сказал, что не следует ждать быстрого эффекта, потом что мышцы нужно приучить к новым нагрузкам. Хорват прозрел только через полгода и позвонил тренеру со словами благодарности. «Важно понимать, что каждая клетка нашего тела – «ленивая сволочь». Она постоянно призывает нас снизить интенсивность, отдохнуть, почувствовать себя комфортно.

Комфорт заложен в наших генах. Но если мы хотим прогрессировать, развиваться, то нам придётся выйти из зоны комфорта и бросить вызов каждому «ленивому ублюдку», заставить адаптироваться. В случае с Модричем нам удалось заставить пахать каждую клетку. До работы со мной он мог продержаться в высоком темпе минут 65, не больше. Сейчас он спокойно выдерживает и 90, и 120 минут», – гордится Влатко.

Лука Модрич на тренировке Фото: Antonio Villalba/Getty Images

Прогресс был особенно важен для Модрича ещё и в качестве сатисфакции за насмешки в начале карьеры. Родившийся в объятой войной Югославии полузащитник часто недоедал и к тому же перенёс сильный бронхит: в «дохляка» не верил ни один детский тренер. Луке здорово помогла аренда в 17-летнем возрасте в боснийский «Зриньски». Он выжил в «лиге головорезов» с жёсткими дядьками в соперниках, ловко научившись избегать контактной игры. Теперь же, в «Реале», его уровень атлетизма после начала работы с Вучетичем помогает косить трофеи не только с помощью головы, но и совершенного тела.

У Модрича специальная программа в день матча + персональный повар

50-летний Вучетич защитил кандидатскую на тему взаимосвязи ударов по мячу и бегу на короткие дистанции, а до того, как заняться наукой, Влатко становился чемпионом Хорватии по бегу на средние дистанции. С Лукой они сотрудничают удалённо: каждый день тренер подбирает для игрока «Реала» специальные упражнения, в большинстве из которых задействуется эластичная лента. Вучетич подчёркивает, что важно работать над упругостью мышц, а не накачивать их, как Рамос. «Толку, что Серхио сильно раскачался – от этого он только ещё больше травмируется», – убеждён специалист.

Секрет хорошей формы Модрича заключается в умелой профилактике травм – поддержка мышц в тонусе осуществляется с помощью дополнительных тренировок. Поэтому полузащитник приезжает на базу за полчаса до начала тренировки «Реала», также занимается по инструкциям Вучетича до матча и после. Особенное внимание он уделяет профилактике мышц, расположенных вокруг тазовой области. Упражнения детально расписаны в зависимости от нагрузок Луки в команде: к примеру, если была тренировка на взрывную силу мышц, то Влатко рекомендует прыжки с лентой и имитацию передач и ударов.

Лука Модрич с женой, детьми и Кубком чемпионов Фото: из личного архива Луки Модрича

Особенно детально тренер расписывает рекомендации после игр и каждый раз вникает, что это был за матч, сколько Лука пробежал, учитывается проведённое время на поле и множество других нюансов. Стандартный план восстановления включает в себя около 20 минут кардиотренировки, столько же езды на велосипеде, полчаса плавания или лёгкой ходьбы, аэробную работу с интенсивностью 50-60% нагрузки. Плюс десять минут работы с проблемными мышцами.

«В Центре спортивной диагностики меня называют Профессор. Почему – потому что я ориентирован на то, чтобы научить студентов и спортсменов понимать, почему выполняются те или иные упражнения, почему нужна профилактика, почему определённые тренировки проходят в определённый день недели, почему именно такая интенсивность и т. д.», – отмечает Вучетич.

В случае с Модричем трудно представить ситуацию, когда он вернулся бы после отпуска с семью килограммами лишнего веса, как однажды Эден Азар. Хорват даже на отдыхе не расслабляется: тренер вводит в его ежедневную практику плавание, падел, волейбол, разнообразные упражнения с лентой, массаж.

«Успех Модрича – это порядок, работа и дисциплина, – объяснил Влатко. – Но при этом нужно подчеркнуть, что моя помощь – всего лишь один из многочисленных пазлов его успеха. К примеру, с Лукой живёт повар, который готовит еду исключительно для него. А его жена и вовсе пожертвовала карьерой экономиста ради успеха мужа – она контролирует очень много процессов и является его главной опорой. Так что это многогранный комплексный подход исключительного профессионала».