Карпина подвёл лидер его команды. Но именно Осипенко спас «Ростов» в диком матче

«Оренбург» и «Ростов» в прошлом сезоне боролись за высокие места, тем необычнее видеть команды внизу. Оренбуржцы идут в зоне стыковых матчей, а ростовчане опережают их всего на четыре очка. Каждая встреча важна для команд с точки зрения турнирных перспектив. А ещё нужнее отбирать очки у прямых конкурентов. Тем больше интриги несла игра в Оренбурге.

Стартовые составы от Карпина и Деограсии не принесли больших сюрпризов. Ожидалась любопытная игра, к тому же она проходила на синтетическом поле стадиона «Газовик», где часто происходят неожиданные события. А Валерий Карпин после последнего матча в Оренбурге критически высказывался о газоне.

Но с первых минут и «Оренбург», и «Ростов» включились в матч на полную. А на третьей минуте Голенков чуть не открыл счёт — форварду гостей немного не хватило точности. Команды то и дело обменивались опасными выпадами, но постоянно чего-то недоставало. Например, на 17-й минуте только чудо уберегло «Ростов» от пропущенного гола. Сначала Мансилья пробил Песьякова, но вратаря подстраховал Осипенко, а добивание снова пришлось на защиту ростовчан. А уже через пару мгновений опасно было у ворот «Оренбурга»: сначала не сумел забить Чернов, а ещё позже — Ионов. В общем, нейтральный зритель получал удовольствие от обилия моментов, но вот голы никак не приходили.

По истечении получаса игры отличный момент появился у «Ростова». Судья Роман Сафьян не увидел эпизод, в котором Флорентин наступил на ногу Голенкову, но затем VAR исправил ошибку арбитра. И тот после видеопросмотра назначил пенальти. К «точке» подошёл Максим Осипенко… и не забил! Это первый промах защитника «Ростова» с 11-метровой отметки в карьере. Словно заколдовали ворота у обеих команд. Мяч после удара Осипенко угодил в штангу, хотя вратарь «Оренбурга» Сысуев угадал направление.

Дмитрий Воробьёв в окружении игроков «Ростова» Фото: Пресс-служба ФК «Оренбург»

До конца первого тайма оренбуржцы получили ещё пару моментов, чтобы забить. Но оба раза Марину не хватило удачи: сначала он пробил в штангу, а через несколько минут — чуть выше перекладины.

Старт вторых 45 минут не изменил картины матча. Всё так же «Оренбург» и «Ростов» обменивались атаками. Не хватало только обилия голов, чтобы назвать матч по-настоящему классным. Хозяева продолжили обстрел ворот Песьякова. Например, опасно головой пробивал форвард «Оренбурга» Обухов (спас Песьяков), а Мансилья ударил рядом с девяткой. Болельщикам только и оставалось считать упущенные шансы у обеих команд.

Именно в стиле «пинг-понга» и прошли 70 минут матча. Пока ситуацию не изменил Дмитрий Воробьёв. На 71-й минуте он открыл счёт в игре. После подачи с углового в исполнении «Оренбурга» мяч подхватил Арсен Адамов и мощно пробил по воротам «Ростова». Песьяков не очень удачно отразил удар, мяч заметался по штрафной, откуда Воробьёв и добил его в дальний угол.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Гол не сильно поменял ход матча. «Ростов» ещё активнее пошёл в атаку, но и «Оренбург» не встал «автобусом» в своей штрафной. Например, в опасной контратаке Химми Марин чуть не удвоил преимущество, пробив рядом со штангой.

Но позже «Ростов» устроил штурм ворот хозяев и в итоге добился своего. На 85-й минуте затяжная атака команды Карпина завершилась ответным голом! И кто забил? Конечно, промахнувшийся с пенальти Осипенко! Удары Акбашева и Комличенко не достигли своей цели, мяч метался по штрафной «Оренбурга», пока его не получил защитник «Ростова». Он оказался один перед воротами и буквально в стиле фехтовальщика протолкнул его мимо Сысуева.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

На финальном отрезке матча ближе к голу был «Ростов». Хороший момент упустил Комаров, пробивший в касание после паса от Мохеби. Но Сысуев проявил реакцию, не допустив второго гола в свои ворота. Атаковали обе команды, но забить больше не удалось.

Результат вряд ли удовлетворил команды. И «Оренбург», и «Ростов» хотели набрать три очка и на разных этапах встречи были близки к победе. Оренбуржцы поднялись на 13-е место, но всё равно остались в зоне стыков. «Ростов» остался 10-м, однако мало кто доволен таким положением вещей. В прошлом сезоне команда Карпина до последнего тура боролась за медали, а сейчас вынуждена думать о том, как бы выйти из опасной зоны. Но для нейтральных болельщиков прошедший матч подарил много крутых моментов, которые не всегда ожидаешь от игр с подобной афишей.