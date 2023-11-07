Играл с Месси и Мбаппе, а потом шёл в школу. Главный талант «ПСЖ» не перестаёт удивлять

Qatar Sports Investments купил первые 70% акций «ПСЖ» в 2011 году. Уже спустя 10 лет клуб вошёл в десятку самых дорогих по версии Forbes. Вместе с трансферами Бекхэма, Ибры, Неймара, Мбаппе и Месси сильно прибавил в эффективности ещё один важный аспект — академия: теперь она одна из лучших в стране. Приход Луиша Кампуша, большого спеца по молодёжи, даёт понять, что многие успехи ещё впереди.

В этом же, 2011 году, в пригороде Парижа в академию «Обервилье» пришёл четырёхлетний Уоррен Заир-Эмери. Этот парень вряд ли знал о будущем «ПСЖ», ровно как и о своём. Но спустя 12 лет он выйдет на игру с «Баварией» в Лиге чемпионов и станет самым молодым дебютантом плей-офф в истории турнира (16 лет и 343 дня. – Прим. «Чемпионата»). А уже осенью этого года, в свои 17, закрепится как игрок стартового состава. Сумасшедший рост. Сегодня этот парень может выйти на матч с «Миланом».

Прямо сейчас Уоррен – в десятке самых дорогих игроков Лиги 1 по версии Transfermarkt. Он бьёт рекорды, по сообщениям Le Parisien, им восхищались Месси и Неймар, а он сам за последние пять матчей оформил 2+4. Не хватает только всемирного признания — трофея Раймона Копа или Golden Boy. Но это вопрос времени. Давайте знакомиться с главным талантом парижской академии.

Уоррен попал в «ПСЖ» благодаря отцу и научился главному — завязывать шнурки

Всё началось с неточного паса. Отец Франк Эмери, будучи экс-футболистом и тренером, не особо подталкивал Уоррена к футбольной карьере. По крайней мере, в самом детстве. Но многое изменилось, когда папа взял сына с собой на любительский турнир. В одном из матчей мяч срезался с ноги Франка и вместо партнёра по команде полетел к четырёхлетнему ребёнку. «Он принял на грудь так, словно тренируется каждый день», — вспоминал потом Эмери-старший в одном из интервью.

Так Уоррен попал в академию «Обервилье», где взрослую команду тренировал его отец. Иногда Франк даже брал сына с собой и просил показывать игрокам тренировочные упражнения. Не забыл и научить самому главному — завязывать шнурки.

Франк Эмери отец Уоррена Заира-Эмери «Первое, чему научился Уоррен — завязывать шнурки. Было забавно видеть, как он в свои четыре завязывал их всей команде».

Уоррен был крайне маленьким и щуплым, особенно на фоне взрослых ребят. Но даже такая антропометрия не мешала показывать технику и интеллект — мальчик быстро стал популярным и появлялся на всех детских турнирах. «На каждом турнире он получал приз лучшему игроку. Родители других детей жаловались, потому что в субботу Уоррен играл на турнире U9, в воскресенье — на U8. Его задирали: другие мальчики не стеснялись показывать, что он не на своём месте», – вспоминал позже отец.

Зизе Белькебла тренер детских команд «Обервилье» «Уоррен очень хорошо соображал, но не всегда проскакивал мимо всех. Это такой воспитанный ребёнок, о котором мечтают все учителя и тренеры: он никогда не выпендривается и очень быстро адаптируется. У него необыкновенный интеллект. Тренеры скептически отнеслись к появлению такого маленького и тощего парня, но через 30 минут все хотели оставить его у себя».

Мальчик много времени проводил на уличных полях, и такой футбол, как он признавался позже, многому ему научил. Однажды отец даже потерял маленького Уоррена, пока не нашёл на стадионе за три километра от дома! Но Франк отговорил себя ругать сына: «Скажи маме, что я на тебя сильно накричал».

Ещё один важный человек в карьере Уоррена — бабушка. Именно она возила мальчика на тренировки в Обервилье из Рони-су-Буа, где они жили, — расстояние около 15 км. Вместе они даже играли в футбол на поле у её дома.

Уоррен Заир-Эмери о роли бабушки в карьере «Бабушка всегда рядом и всё делает для меня. Когда нужно было приехать за мной и вернуться с тренировки, она делала. Она всегда появляется на трибунах. Все в «ПСЖ» знают её».

История Уоррена и «ПСЖ» — взаимная любовь

«Когда он вошёл в тренировочный центр, я спросила: Уоррен, ты уверен, что хочешь этого? Ты не будешь видеться с родителями неделю и всё такое», — рассказывала бабушка Уоррена в интервью Telefoot. Но никаких сомнений не было, и уже в восемь лет мальчик поехал покорять Париж. Потому что играть за такой клуб — мечта.

Уоррен Заир-Эмери игрок «ПСЖ» «Мы с отцом и братьями всегда любили смотреть футбол и «ПСЖ». А придя на «Парк де Пренс», открыли для себя необыкновенную атмосферу, нам сразу захотелось играть за эту команду, в этой майке. Это стало мечтой. И сегодня игра за эту команду — это такой предмет гордости, что я хочу выложиться по полной».

К парижской академии Заир-Эмери быстро адаптировался и, прямо как в Обервилье, стал ключевым. И продолжил играть в более взрослых командах: в 14 лет – за U17, а в 15 побил клубный рекорд и дебютировал в U19. Конечно, для академии «ПСЖ» это большая редкость.

Сначала Заир-Эмери немного тяготел к правому флангу – у него даже был второй номер. Но со временем к чтению игры добавились мускулистость и цепкость — тогда и перевели на позицию опорника. В обороне Уоррен играл настолько ключевую роль, что другие игроки расслаблялись и оставляли отдуваться его одного. Бафоде Диаките, один из тренеров по «ПСЖ», рассказывал в интервью RMC Sport: «Мы чувствовали, что его присутствие становится контрпродуктивным для команды: когда мяч терялся, Уоррен всё компенсировал, восстанавливал баланс, но другие игроки прилагали меньше усилий. Приходилось напоминать, что Уоррен — не дежурный пожарный».

Поэтому, как только появлялась возможность, Уоррен шёл дальше — в более взрослую команду. От такого невероятного прогресса в шоке был даже отец: «Я был действительно удивлён, что в 15 лет он играл за U19. Уоррен сделал отличный рывок».

Приятно видеть, что та любовь, с которой Уоррен Заир-Эмери приехал в Париж, теперь стала взаимной. После разгрома «Марселя» в сентябре юноша подошёл к трибунам, чтобы подарить свою футболку. Каково же было удивление, когда лидер ультрас протянул хавбеку мегафон и попросил спеть. «Я испытал гордость», — позже рассказывал в интервью сам футболист.

Уоррен Заир-Эмери после матча с «Марселем» Фото: Xavier Laine/Getty Images

Сам клуб тоже ценит таланта — готовит для Уоррена новый долгосрочный контракт. Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо пишет, что зарплату значительно повысят. А по информации Le Parisien, летом Париж даже отказался от возможности подписать Джуда Беллингема — потому что считают Заира равным ему по потенциалу.

Сейчас между футболистом и клубом идиллия: «Я мечтаю провести здесь всю свою карьеру».

«Приезжаю на тренировку утром, а после обеда должен идти на занятия. Вечером — игра»

Так в интервью Amazon Prime Заир-Эмери рассказывал о своих буднях игры с Лео Месси, Мбаппе и Неймаром. Уоррен никогда не забивал на учёбу: когда только поступил в академию «ПСЖ», по дороге на тренировку прямо в машине делал уроки. А сейчас готовится заканчивать школу, летом сдавал экзамен по французскому языку.

Уоррен Заир-Эмери игрок «ПСЖ» «Профессиональный футболист должен уметь безупречно вести себя как на поле, так и вне. Так что да, школа важна для меня, и я надеюсь, что получу степень бакалавра».

Уоррен действительно старается вести себя безупречно и делает всё для развития. Партнёр по команде, Преснел Кимбембе, прозвал его роботом, потому что Заир-Эмери часто остаётся после тренировок и работает дополнительно. Отец рассказывал в интервью Telefoot, что сын следит за питанием и телом, а единственное, что может позволить себе в McDonald’s — это салат. Тренеры сходятся в одном: зрелость — главное качество этого молодого футболиста. Даже в академии, когда выдавали массажные ролики для ног, единственный, у кого по возвращении он оказался изношенным до непригодности, был Уоррен.

Уго Экитике нападающий «ПСЖ» «Обращаюсь к родителям Уоррена: я бы хотел знать, что вы добавили в его гены, чтобы быть таким старым и молодым одновременно?»

Заир-Эмери играет без видимых слабых мест

Дебютировать за «ПСЖ» Уоррену помогли мощная предсезонка и прорывной прошлый сезон. В юношеской ЛЧ он в среднем совершал по пять перехватов за матч, оформил 1+2 и стабильно выдавал более 90% точных передач. Затем, в мае, выиграл Евро U17, где в полуфинале заколотил Португалии гол с 30 метров.

Уже в 15 лет Заира-Эмери в основу впервые вызвал Маурисио Почеттино, но, чтобы впервые появиться на поле, пришлось дожидаться Кристофа Галтье. В 16 лет и 151 день Уоррен вышел на замену в матче 1-го тура с «Клермоном» и стал самым молодым игроком «ПСЖ» в официальных матчах. За всю историю.

Кристоф Галтье бывший главный тренер «ПСЖ» «Заир-Эмери был очень серьёзен и очень хорош во время предсезонки. Я должен был дать ему первые минуты. Важно, чтобы слова переходили в дела».

Затем он выйдет ещё и ещё — но только на пару минут. Заиграть больше и чаще помогли травмы основных игроков: так, к февралю Заир-Эмери и появился в плей-офф с «Баварией» в стартовом составе. На правом фланге полузащиты — там, где он когда-то и начинал в академии.

Заир-Эмери в матче с «Баварией» Фото: Chris Brunskill/Getty Images

Но, несмотря на позицию справа, Уоррен напоминал игрока бокс-ту-бокс профиля. Только какого-то флангового. Он передвигался по всему полю, связывал оборону и атаку, но главное — использовал свой козырь и на рывках продвигал мяч вперёд. Казалось бы, 17-летний пацан — значит, его легко напугать, отобрать, задавить. Но главное качество Уоррена на поле — стойкость. Его крайне сложно сбить с ног.

Тьерри Анри тренер сборной Франции U21 «Я давно слежу за Уорреном. Всегда есть игроки, которые опережают других в понимании игры. Увидеть такого молодого футболиста, готового к физическому контакту, — это нечто исключительное».

Приход Луиса Энрике помог талантливому парню прибавить в передачах и видении игры. Если раньше тренер опирался больше на его исключительно физические данные и игру в обороне, то при Энрике не надо бежать, если можно сделать классную передачу вперёд — это совершенно другой футбол. Заир-Эмери прямо сейчас раскрывается и как ассистент – человек, способный отдать последний пас. Видимых слабостей и без того было немного, а сейчас ощущение, что их вообще нет. Поставь на любую позицию полузащиты — заиграет.

«Трудно назвать какую-то одну черту, я боюсь её забыть. Он полноценный игрок. Не забывайте о возрасте. То, что он делает на поле в 17 лет, под силу не многим игрокам. В прошлом сезоне я думал: «Вы можете выпустить его на поле, он адаптируется и будет хорош». Он может играть в любой команде. На мой взгляд. Выпускайте его на поле, и он сможет играть», – говорит помощник директора академии парижан Йоан Кабай.

Луис Энрике главный тренер «ПСЖ» «Уоррену могло бы быть 37 лет, а не 17. Мне очень повезло, что я попал сюда и получил игрока такого уровня. В прошлом сезоне он много играл под руководством Кристофа Галтье. Заир-Эмери — хороший пример футболиста, вышедшего из академии, и того, каким он должен быть. Он скромный, много работает, очень умный».

Следующая остановка — сборная Франции?

Достижение, которое пока не покорилось Уоррену — вызов во взрослую сборную Франции. Сейчас он выступает за U21 под руководством Тьерри Анри, но Дидье Дешам уже давно положил глаз на полузащитника. Сейчас вопрос особенно актуален, учитывая травму Орельена Тчуамени. Уже появляются инсайды: на ноябрьские матчи Заира-Эмери обязательно вызовут. «Он обладает всеми необходимыми качествами для того, чтобы попасть в список», – признался Дешам.

Игрок рассуждает о своём будущем так: буду совершенствоваться, слушать советы партнёров и ждать вызова. В недавнем интервью Tuttosport Заир-Эмери не отказался и побить рекорд Эдуарду Камавинга — стать самым молодым игроком, сыгравшим за сборную Франции (17 лет и 10 месяцев. – Прим. «Чемпионата»). Шансы ещё есть: Уоррену на данный момент на два месяца меньше.