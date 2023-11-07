«Они строят «дрим-тим». Как «Милан» сделал из «ПСЖ» топ-клуб двумя продажами

«Милан» и «ПСЖ» сыграют второй очный матч в рамках группового этапа Лиги чемпионов — 2023/2024. В первой встрече во Франции парижане легко разобрались с итальянцами – 3:0. Но не всегда «ПСЖ» доминировал над «Миланом». В пяти предыдущих встречах французы не одержали ни одной победы. Да и «Милан» всегда являлся командой из разряда европейских грандов, а «ПСЖ» считали середняком. Изменить это парижанам во многом помогли экс-игроки «Милана».

В 2012 году «ПСЖ» совершил два топ-трансфера, разделивших историю клуба на до и после. Из «Милана» забрали двух главных звёзд: защитника Тьяго Силву и нападающего Златана Ибрагимовича. Шведа приобрели всего за € 21 млн, бразильца – за € 42 млн. Параллельно и постепенно «Милан» терял статус гранда: ветераны (Дженнаро Гаттузо, Андреа Пирло, Филиппо Индзаги, Алессандро Неста, Джанлука Дзамбротта) уходили, а соревноваться по финансовым возможностям с богатыми «ПСЖ», «Челси» или «Манчестер Сити» клуб не мог.

Во Франции Ибрагимовичу и Силве предложили «вкусные» условия, соблазнившие их на переезд. Вместе они выиграли Серию А и Суперкубок Италии и отправились покорять новые высоты. После подписания контракта Златан сказал, что главный мотив его перехода – трофеи.

Златан Ибрагимович бывший нападающий «ПСЖ» «Хочу поблагодарить «ПСЖ» и Леонардо (спортдиректора клуба. — Прим. «Чемпионата»). Они сделали невозможное возможным. Теперь я счастлив. Это большой шаг в карьере. Ещё одна мечта стала реальностью. Знаю, что прессе был очень интересен этот переход. Было даже больше внимания, чем когда я переходил в «Барселону». Я пришёл сюда, чтобы творить историю. И буду рад всем трофеям, которые мы сможем завоевать».

А Силва и вовсе отмечал, что не хотел уходить из «Милана»: «Рад тому, что этот переход состоялся, но мне грустно, что приходится прощаться с «Миланом». Мной сейчас овладевают сильные эмоции. В «Милане» всё сделано для игроков – и я благодарен этому клубу за всё. Решение о переходе в «ПСЖ» принимал не я – говорю это со 100-процентной уверенностью. Я лишь подписал контракт. Люди, которые разбираются в футболе, знают, как всё было, в этих переговорах для меня всё было трудным.

Я и моя семья не хотели уезжать из Милана. Перешёл в «ПСЖ» не ради денег. Я не торгаш, но мне хотелось бы извиниться перед болельщиками «Милана». Леонардо и Карло Анчелотти звонили мне, и я испытываю огромное уважение и чувство привязанности к Леонардо. То, что заставило меня сменить клуб, так это их проект. Как сказал Златан Ибрагимович, они строят «дрим-тим». Я хочу творить историю вместе с «ПСЖ».

Именно со Златаном и Тьяго «ПСЖ» взял своё первое чемпионство в эпоху катарских владельцев и третье – в истории. Оба стали основополагающими футболистами основы.

Ибра в «Милане» Ибра в «ПСЖ»

Ибрагимович с «ПСЖ» выиграл три чемпионства, два Кубка Франции, а также три Кубка лиги и три Суперкубка Франции. Швед – третий бомбардир в истории клуба, на его счету 156 голов в 180 матчах (больше только у Кавани – 200 и Мбаппе – 224). При этом Ибра – лучший бомбардир в истории парижан в пересчёте на 90 минут – 0,87 (Мбаппе – 0,82, Кавани – 0,66). Сложно переоценить вклад Златана в становление «ПСЖ» как европейского топа. Правда, в Лиге чемпионов так и не срослось.

А в 2016-м Ибра отправился в новый клуб – «Манчестер Юнайтед». Вспоминая в 2022 году период парижской карьеры, форвард в свойственной себе манере заявил: «ПСЖ» хотел достичь высочайшего уровня на поле и за его пределами, но предстояло многое сделать.

«Я горжусь тем, что говорю себе, что был там в начале пути, и вижу, куда клуб пришёл сегодня. Это было восхитительно. Помог ли я «ПСЖ» вырасти? Да, 100%. Каждый день я работал там. Я привнёс в клуб то, к чему привык в «Ювентусе» или «Милане». Не я адаптировался к «ПСЖ», это клуб тянулся за мной».

Силва в «Милане» Силва в «ПСЖ»

Силва же задержался в Париже на более долгий срок. На его счету семь золотых медалей Лиги 1, по пять Кубков и Суперкубков Франции, а также шесть Кубков лиги. А ещё в 2020-м «ПСЖ» вместе с бразильцем дошёл до финала ЛЧ, где уступил «Баварии». Этот матч стал последним для Тьяго за парижский клуб. Интересно, что в следующем сезоне он всё же взял Лигу чемпионов – но с «Челси». Хотя в историю «ПСЖ» Тьяго вошёл не меньше, чем Ибрагимович. На счету защитника 315 матчей за клуб (восьмое место в истории), а любая символическая сборная парижан включает в себя фамилию бразильца.

Правда, расстался «ПСЖ» с футболистом не очень красиво. Клуб предложил ему однолетний контракт, тогда как игрок хотел соглашение сроком на два года. После трансфера Серхио Рамоса в Париж летом 2021-го Силва отмечал в интервью, что расстроен таким отношением: «Я много размышляю о произошедшем. Ничего не имею против Серхио Рамоса, но, когда ему предлагали двухлетний контракт, он был того же возраста, что и я в прошлом году. Я ещё ни с кем об этом не говорил, но это меня очень огорчило. Ощущение, будто я ничего не сделал для клуба».

А кто ещё творил историю с Силвой и Ибрагимовичем?

Первая большая закупка «ПСЖ» ориентировалась именно на итальянский рынок. Причина – в спортивном директоре Леонардо. Ранее он работал тренером и скаутом в «Милане» и «Интере», где оброс связями. Это отразилось на кампании «ПСЖ». В течение двух лет игроками парижан стали:

Хавьер Пасторе и Сальваторе Сиригу (оба – «Палермо»);

Тьяго Мотта («Интер»);

Мохамед Сиссоко («Ювентус»);

Жереми Менез («Рома»);

Эсекьель Лавесси («Наполи»);

Марко Верратти («Пескара»)

Помимо них, парижане забрали несколько классных игроков не из Италии: Алекса («Челси»), Максвелла («Барселона»), Кевина Гамейро («Лорьян»), Блеза Матюиди («Сент-Этьен»), Лукаса Моуру («Сан-Паулу») и Грегори ван дер Вила («Аякс»).

Где сейчас игроки того состава «ПСЖ»? Алекс, Максвелл, ван дер Вил, Матюиди, Ибрагимович и Лавесси завершили карьеру. Мотта – главный тренер «Болоньи», а Бекхэм – совладелец «Интер Майами». Сиригу выступает за «Ниццу», Силва – за «Челси», Мамаду Сако недавно отчислили из-за скандала в «Монпелье» (подрался с тренером), Верратти летом уехал в катарский «Аль-Араби», Пасторе играет в той же лиге за «Катар», Моура – в родном «Сан-Паулу», Менез – в «Бари», а Гамейро – в «Страсбурге». В общем, весомая часть того «ПСЖ» уже не играет.

Командное фото «ПСЖ», 2013 Фото: Andrew Matthews/Getty Images

Предстоящий матч «ПСЖ» и «Милана» – важнейший с точки зрения перспектив обеих команд. Итальянцы в случае поражения сохранят лишь мизерные шансы на плей-офф, а французы почти гарантируют себе место в 1/8 финала. Обратный исход закрутит интригу. «ПСЖ», несмотря на статус гостя, всё равно считается фаворитом.

Парижане стали грандом во многом благодаря трансферам Силвы и Ибрагимовича из терявшего величие «Милана». Нет сомнений, что «россонери» таким образом способствовали созданию ещё одного топ-клуба в европейском футболе и гегемона – во французском.