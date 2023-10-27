Пятое место в АПЛ даст путёвку в Лигу чемпионов? Расклады после трёх туров еврокубков

Ещё не все привыкли к новому формату ЛЧ. А ведь по нему играть уже меньше, чем через год.

Нынешний сезон Лиги чемпионов – последний в привычном виде. Дальше в основной стадии турнира будет уже не 32, а 36 клубов. И на групповом этапе каждый проведёт не шесть матчей с тремя соперниками, а восемь игр с восемью разными командами.

Да и групповым этапом это продолжат называть лишь по привычке. Будет одна общая таблица для 36 команд. По итогам восьми туров лучшие восемь клубов отправятся в 1/8 финала, а команды, оказавшиеся на местах с 9-е по 24-е, сыграют стыковые матчи за выход в плей-офф. Оставшиеся 12 клубов вылетят из еврокубков.

Формат Лиги чемпионов с сезона-2024/2025

Прорабатывались разные варианты, как распределить четыре дополнительные путёвки в Лигу чемпионов. Организаторы остановились на системе ниже.

Одно место отходит третьей команде пятой по рейтингу лиге. Это будет Франция в следующем сезоне еврокубков, но в дальнейшем намечается плотная борьба с Нидерландами. Именно они сейчас находятся на пятой строчке в таблице коэффициентов УЕФА.

Дополнительное место получает отбор через Путь чемпионов. То есть команда не из топ-10 лиг (у них чемпион гарантированно идёт в группу).

Ещё по одной путёвке дают двум лучшим лигам за прошедший евросезон (учитывается ЛЧ, ЛЕ и ЛК).

К последнему пункту стоит присмотреться. Ещё перед началом сезона казалось, что с огромной вероятностью пятое место в АПЛ будет давать путёвку в группу ЛЧ. Тенденция складывается весьма однозначно. За последние шесть лет в пяти случаях лучший коэффициент сезона был именно у англичан.

Сезон-2013/2014: Испания, Англия.

Сезон-2014/2015: Испания, Италия.

Сезон-2015/2016: Испания, Германия.

Сезон-2016/2017: Испания, Англия.

Сезон-2017/2018: Англия, Испания.

Сезон-2018/2019: Англия, Испания.

Сезон-2019/2020: Испания, Германия.

Сезон-2020/2021: Англия, Испания.

Сезон-2021/2022: Англия, Голландия.

Сезон-2022/2023: Англия, Италия.

«Манчестер Сити» – действующий победитель Лиги чемпионов Фото: Joe Prior/Getty Images

И когда мы смотрим на очередное трансферное окно, то становится понятно, почему Англия так доминирует. За последние полтора года «Челси» потратил на новых игроков больше, чем все клубы Ла Лиги вместе взятые. Хотя даже если отбросить аномалию имени Тодда Боули, то ситуация особо не поменяется. Самая богатая лига планеты забирает лучших футболистов и тренеров. Есть контрпримеры (вроде Мбаппе, который хочет в «Реал»), но глобальный курс остаётся прежним.

Правда, если сейчас взглянуть на рейтинг сезона, то англичане далеко отстали от лидеров. Турция – первая с приличным отрывом. К сегодняшнему дню ситуация следующая (в скобках набранные очки в ЛЧ, ЛЕ и ЛК за эту неделю):

8,750 – Турция (+0,500)

7,400 – Бельгия (+1,400)

6,571 – Италия (+1,286)

6,357 – Германия (+1,715)

6,250 – Англия (+1,500)

6,187 – Испания (+1,125)

6,000 – Греция (+0,800).

Напрашивается вопрос: насколько вероятно, что турки удержатся в топ-2 и заберут дополнительную путёвку в ЛЧ? Тут нужно учитывать, что англичане, испанцы, итальянцы и немцы фактически не набирали очки в отборочных матчах. Клубы из топ-лиг там, по сути, не участвовали (лишь два матча в ЛК на всю страну). В то время как турки набрали подавляющую часть баллов рейтинга именно в квалификации. Как правило, топ-клубы добирают свои очки в плей-офф еврокубков.

Ключевой вопрос в том, какой процент клубов всё ещё выступает в еврокубках и какой продолжит весной? И здесь у Турции тоже ситуация не лучше, чем у топ-лиг – лишь 75% клубов (3 из 4) продолжают набирать очки. В то время как у Англии, Италии и Германии – 100% клубов, а у Испании – 87,5% (7 из 8, потому что вылетела «Осасуна»). Похоже, что у четырёх топ-лиг в очередной раз рейтинг составит более 15,000 очков за сезон. Едва ли столько будет у Турции, пускай даже сейчас она лидирует с 8,750.

По сути, топ-лиги продолжают гонку между собой за дополнительные два места в ЛЧ сезона-2024/2025. Кто именно останется в топ-2 станет понятно в мае. Ну или, возможно, чуть раньше. Англия по-прежнему фаворит в этой гонке, потому что сразу пять команд («Манчестер Сити», «Арсенал», «Вест Хэм», «Ливерпуль», «Астон Вилла») возглавляют свои группы. Да и остальные три («МЮ», «Ньюкасл», «Брайтон»), скорее всего, продолжат выступать в еврокубках и весной. Даже если сменят турнир.