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РПЛ, лучшие молодые футболисты сезона-2023/2024, рейтинг, статистика: Файзуллаев, Мелёхин, Тюкавин, Пиняев, Салтыков

Лучший молодой игрок первого круга РПЛ. Новая звезда ЦСКА или снова защитник Карпина?
Дмитрий Зимин
Лучший молодой игрок первого круга РПЛ
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Подводим итоги первой половины чемпионата. Собрали всех, кто не старше 21 года и провёл минимум 10 матчей.

Позади половина сезона РПЛ. Пауза на матчи сборных — лучший момент для предварительных итогов. Важный тренд этого сезона: клубы продолжают верить в молодых футболистов. Мы собрали всех игроков до 21 года включительно, которые провели в РПЛ не менее 10 матчей, и объединили их в один список. Всего вышло 22 человека. Не попали только парни из «Факела», «Зенита», «Ахмата» и «Рубина».

Как вы голосовали после семи туров:
В этом сезоне РПЛ зажигает молодёжь. Кто из неё лучше всех?
Рейтинг
В этом сезоне РПЛ зажигает молодёжь. Кто из неё лучше всех?

Сейчас предлагаем вам выбрать, кто больше всех из юношей запомнился в первой части сезона РПЛ и кого можно назвать лучшим. В ходе голосования футболисты будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучший молодой игрок первой половины РПЛ
Владислав Шитов, 20 лет, «Крылья Советов», нападаю
Фото: pfcks.ru
1 место

Владислав Шитов, 20 лет, «Крылья Советов», нападающий

Статистика: 12 матчей, 3 гола, 1 ассист

Неудачный период «Крыльев» отразился и на Шитове. После бойкого старта сезона, изящных голов «Факелу» и «Спартаку» парень перестал звездить в атаке. Впрочем, как и вся команда, которая вступила на полосу поражений. Перед паузой удалось победить, а Шитов забил впервые за полтора месяца. Теперь надо продолжать.

Олакунле Олусегун, 21 год, «Краснодар», нападающий
Фото: Cергей Апенькин, «Чемпионат»
2 место

Олакунле Олусегун, 21 год, «Краснодар», нападающий

Статистика: 14 матчей, 2 гола, 1 ассист

Олусегун хоть и играет почти в каждом матче, но не является безальтернативным игроком стартового состава. Пару матчей он может начать с первых минут, а потом трижды выйти лишь в концовках. Неудивительно. Вряд ли Ивич может быть полноценно удовлетворён его действиями. Даже если посмотреть на статистику, это не те цифры, которые хочешь видеть от атакующего игрока к середине сезона.

Мигел, 20 лет, «Сочи», полузащитник
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
3 место

Мигел, 20 лет, «Сочи», полузащитник

Статистика: 12 матчей, 1 гол, 4 ассиста

Бразилец классно начал сезон в «Сочи». Скорость, техника, видение поле — всё при нём. И на фоне общего кризиса команды он выглядел очень неплохо. Правда, месяц назад агент полузащитника дал интервью, где сообщил, что Мигел хочет уйти. Возможно, в другой клуб РПЛ. С того момента он ни разу не попадал в заявку. И слухов о новом клубе пока нет.

Артём Карпукас, 21 год, «Локомотив», полузащитник
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
4 место

Артём Карпукас, 21 год, «Локомотив», полузащитник

Статистика: 11 матчей

Первые 10 туров полузащитник начинал в основе, но потом получил неприятную травму и выбыл на месяц. За это время у «Локо» три ничьих и одно поражение. Карпукас вернулся к «Ахмату», и команда сразу победила. Важность Артёма в центре действительно огромна. Без него нынешнему «Локо» очень тяжело.

Никита Кривцов, 21 год, «Краснодар», полузащитник
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
5 место

Никита Кривцов, 21 год, «Краснодар», полузащитник

Статистика: 15 матчей

Кривцов — один из самых стабильных игроков РПЛ. Его важность не ставит под сомнение даже Ивич, который внимательно отслеживает состояние любого футболиста и всегда готов посадить на скамейку даже недавнего лидера. Однако у Никиты 14 выходов в основном составе, и тенденция наверняка продолжится.

Сергей Пряхин, 20 лет, «Балтика», полузащитник
Фото: vk.com/fcbaltika
6 место

Сергей Пряхин, 20 лет, «Балтика», полузащитник

Статистика: 11 матчей, 1 гол

Воспитанник ЦСКА начал сезон в качестве основного футболиста команды, но со временем стал чаще выходить на скамейки. Здесь надо учитывать возраст, конкуренцию и нестабильность самой «Балтики». Но все данные, чтобы управлять игрой в атаке, у Пряхина есть. А прогресс должен продолжаться.

Игорь Дмитриев, 19 лет, «Урал», нападающий
Фото: vk.com/fc_ue
7 место

Игорь Дмитриев, 19 лет, «Урал», нападающий

Статистика: 12 матчей

Для левого вингера этот сезон тоже прорывной — Гончаренко верит в него и даже четыре раза выпускал в основе. Работоспособный Дмитриев оправдывает ожидания и действительно не теряется на новом уровне. Не так давно у 19-летнего парня случилась семейная трагедия. Главное, чтобы он смог пережить это, сохранить уровень и продолжить прогрессировать.

Константин Тюкавин, 21 год, «Динамо», нападающий
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
8 место

Константин Тюкавин, 21 год, «Динамо», нападающий

Статистика: 15 матчей, 6 голов, 4 ассиста

К 21 октября Тюкавин не забивал больше двух месяцев. При этом Личка постоянно ставил его в состав, показывая полное доверие. Хотя легче от этого не было — ведь для нападающего нет ничего важнее голов. Но начиная с 13-го тура прорвало. Поочередно мячи забиты «Уралу», «Сочи» и «Оренбургу». Тюкавин вернулся. И, говорят, уже наиграл на автоматическое продление контракта на следующий сезон.

Никита Салтыков, 19 лет, «Крылья Советов», нападаю
Фото: vk.com/fckssamara
9 место

Никита Салтыков, 19 лет, «Крылья Советов», нападающий

Статистика: 14 матчей, 4 гола, 3 ассиста

Вингер «Крыльев» наравне с Мелёхиным боролся за победу в сентябрьском опросе, однако оказался вторым. А последние два месяца для молодого футболиста получились не лучшими. С 1 октября только два результативных действия — голевые со «Спартаком» и «Уралом». Но это можно связать и с общим спадом «Крыльев» и, возможно, с активными слухами о скором переходе парня в «Локо».

Сергей Пиняев, 19 лет, «Локомотив», нападающий
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
10 место

Сергей Пиняев, 19 лет, «Локомотив», нападающий

Статистика: 15 матчей, 1 гол, 3 ассиста

Пиняев без результативных действий в РПЛ с 3 сентября, когда оформил две голевые с «Балтикой». Парня жёстко критикуют, кто-то и вовсе призывает отправить в аренду, но от тренерского штаба исходит максимальное доверие. Сергей по-прежнему много играет, даёт скорость, пользу, пусть и не в моментах с голами. Провести максимально возможные 15 матчей, пусть и не все в основе, — очень даже круто.

Даниил Денисов, 21 год, «Спартак», защитник
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
11 место

Даниил Денисов, 21 год, «Спартак», защитник

Статистика: 14 матчей, 2 ассиста

Несмотря на несколько не самых удачных матчей, Денисов остаётся ключевым игроком «Спартака» на правом фланге. Абаскаль верит в футболиста и даёт возможность ошибаться. Теперь уже трудно представить команду без Даниила. Он выходит в большинстве матчей, встроился в систему и выглядит в ней очень органично.

Илья Ишков, 18 лет, «Урал», полузащитник
Фото: fc-ural.ru
12 место

Илья Ишков, 18 лет, «Урал», полузащитник

Статистика: 14 матчей, 1 гол

Юный хавбек — главный джокер задумок Гончаренко. Тренер выпускал футболиста на замену в 13 матчах из 15. Да, не всегда это заканчивалось хорошо. Но доверие очевидно. С «Динамо» парень даже положил роскошный гол. В 18 лет многие футболисты мечтают оказаться на месте Ишкова. А впереди наверняка его ждёт основной состав.

Аббосбек Файзуллаев, 20 лет, ЦСКА, полузащитник
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
13 место

Аббосбек Файзуллаев, 20 лет, ЦСКА, полузащитник

Статистика: 10 матчей, 1 гол, 4 ассиста

Атакующий полузащитник из Узбекистана — чуть ли не главное открытие первой части сезона. Хотя вряд ли от него ожидали такого прогресса. Первые матчи после перехода в ЦСКА он начинал со скамейки, но потом ворвался в основной состав. И реально определяет игру команды в атаке — забивает сам, отдаёт, быстр и эффективен. Просто находка для РПЛ.

Ярослав Михайлов, 20 лет, «Оренбург», полузащитник
Фото: vk.com/fcorenburg
14 место

Ярослав Михайлов, 20 лет, «Оренбург», полузащитник

Статистика: 10 матчей

После перехода в «Оренбург» Михайлов стал играть меньше. Это связывают с адаптацией и привыканием к требованиям нового тренера. Наверняка самому футболисту сложно, ведь при Юране в «Пари НН» он был основным. Однако ему не привыкать выгрызать себе место. В новом же клубе Михайлов пока выходит на замену в концовках матчей.

Виктор Мелёхин, 19 лет, «Ростов», защитник
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
15 место

Виктор Мелёхин, 19 лет, «Ростов», защитник

Статистика: 14 матчей

По итогам семи туров именно его вы выбрали главным молодым футболистом РПЛ. Хоть и к тому моменту у «Ростова» было три поражения подряд. Теперь результаты наладились, в основу вернулся опытный Осипенко, а Мелёхин всё также быстр, хорош в борьбе и надёжен. Пропустил только один матч из-за перебора карточек.

Иван Башич, 21 год, «Оренбург», полузащитник
Фото: vk.com/fcorenburg
16 место

Иван Башич, 21 год, «Оренбург», полузащитник

Статистика: 14 матчей, 1 гол

Ещё в сентябре и октябре Башич был безальтернативно основным в «Оренбурге», но в последних матчах Деограсия не видит его в стартовом составе и выпускает исключительно на замену. Возможно, это связано с попыткой попробовать что-то новое, но вряд ли игрок молодёжной сборной Боснии может быть доволен. Тем более свой уровень на старте сезона он уже показал.

Амир Батырев, 21 год, «Сочи», полузащитник
Фото: Cергей Апенькин, «Чемпионат»
17 место

Амир Батырев, 21 год, «Сочи», полузащитник

Статистика: 11 матчей

Техничный хавбек в этом сезоне стал получать много игрового времени. Пусть из этого и не вытекают результативные действия, однако необходимый для развития опыт Амир получает. Да, он всё ещё не отличается стабильностью. Вероятно, из-за этого в последнее время Батырев выходит в основном на замену. Но возможность для роста у него сейчас точно есть.

Итало, 21 год, «Урал», защитник
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
18 место

Итало, 21 год, «Урал», защитник

Статистика: 10 матчей

Гончаренко сделал из бразильца универсала. В начале сезона тот либо играл центрального защитника, либо не попадал в заявку по медицинским причинам. А теперь тренер использует его слева. Учитывая череду поражений, результата это не даёт, но Итало точно набирается бесценного опыта.

Сергей Волков, 21 год, «Краснодар», защитник
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
19 место

Сергей Волков, 21 год, «Краснодар», защитник

Статистика: 13 матчей, 3 ассиста

До начала ноября Волков точно был одним из лучших крайних защитников РПЛ. К надёжности сзади добавились и результативные действия впереди: две голевые с «Уралом», одна — с «Ростовом». Но в ноябре что-то случилось. Ивич заявил, что его не устраивает форма футболиста, и посадил его в запас. Такого точно мало кто ожидал.

Виктор Александров, 21 год, «Пари НН», защитник
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
20 место

Виктор Александров, 21 год, «Пари НН», защитник

Статистика: 12 матчей, 1 гол

Александров — важный элемент в идеях Юрана. По решению тренера он пропустил только один матч — в остальном всегда в основе. Виктор классно развивается, надёжен в обороне и даже забил ЦСКА. Если всё продолжится в том же духе, можно ждать его переход в более статусный клуб.

Кирилл Щетинин, 21 год, «Ростов», полузащитник
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
21 место

Кирилл Щетинин, 21 год, «Ростов», полузащитник

Статистика: 11 матчей, 1 гол

Если в прошлом сезоне Щетинин играл постоянно и был одним из ключевых футболистов в модели Карпина, то в этом времени стало меньше. Здесь и появление конкурентов, и объективный спад самого футболиста. Его часто меняют по ходу матчей, а иногда и вовсе оставляют в запасе. Так что Щетинину точно надо прибавлять.

Кирилл Кравцов, 21 год, «Сочи», полузащитник
Фото: vk.com/pfcsochi
22 место

Кирилл Кравцов, 21 год, «Сочи», полузащитник

Статистика: 12 матчей, 1 гол

Воспитанник «Зенита» — важный футболист для нынешнего «Сочи». Все матчи он начинал в основном составе, рулил полузащитой в центре, но на фоне удручающих результатов проявлял себя не так ярко. Вероятно, Кириллу потребуется новый шаг, если в команде не наступят глобальные перемены.

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