Лучший молодой игрок первого круга РПЛ. Новая звезда ЦСКА или снова защитник Карпина?

Позади половина сезона РПЛ. Пауза на матчи сборных — лучший момент для предварительных итогов. Важный тренд этого сезона: клубы продолжают верить в молодых футболистов. Мы собрали всех игроков до 21 года включительно, которые провели в РПЛ не менее 10 матчей, и объединили их в один список. Всего вышло 22 человека. Не попали только парни из «Факела», «Зенита», «Ахмата» и «Рубина».
Сейчас предлагаем вам выбрать, кто больше всех из юношей запомнился в первой части сезона РПЛ и кого можно назвать лучшим. В ходе голосования футболисты будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Владислав Шитов, 20 лет, «Крылья Советов», нападающий
Неудачный период «Крыльев» отразился и на Шитове. После бойкого старта сезона, изящных голов «Факелу» и «Спартаку» парень перестал звездить в атаке. Впрочем, как и вся команда, которая вступила на полосу поражений. Перед паузой удалось победить, а Шитов забил впервые за полтора месяца. Теперь надо продолжать.
Олакунле Олусегун, 21 год, «Краснодар», нападающий
Олусегун хоть и играет почти в каждом матче, но не является безальтернативным игроком стартового состава. Пару матчей он может начать с первых минут, а потом трижды выйти лишь в концовках. Неудивительно. Вряд ли Ивич может быть полноценно удовлетворён его действиями. Даже если посмотреть на статистику, это не те цифры, которые хочешь видеть от атакующего игрока к середине сезона.
Мигел, 20 лет, «Сочи», полузащитник
Бразилец классно начал сезон в «Сочи». Скорость, техника, видение поле — всё при нём. И на фоне общего кризиса команды он выглядел очень неплохо. Правда, месяц назад агент полузащитника дал интервью, где сообщил, что Мигел хочет уйти. Возможно, в другой клуб РПЛ. С того момента он ни разу не попадал в заявку. И слухов о новом клубе пока нет.
Артём Карпукас, 21 год, «Локомотив», полузащитник
Первые 10 туров полузащитник начинал в основе, но потом получил неприятную травму и выбыл на месяц. За это время у «Локо» три ничьих и одно поражение. Карпукас вернулся к «Ахмату», и команда сразу победила. Важность Артёма в центре действительно огромна. Без него нынешнему «Локо» очень тяжело.
Никита Кривцов, 21 год, «Краснодар», полузащитник
Кривцов — один из самых стабильных игроков РПЛ. Его важность не ставит под сомнение даже Ивич, который внимательно отслеживает состояние любого футболиста и всегда готов посадить на скамейку даже недавнего лидера. Однако у Никиты 14 выходов в основном составе, и тенденция наверняка продолжится.
Сергей Пряхин, 20 лет, «Балтика», полузащитник
Воспитанник ЦСКА начал сезон в качестве основного футболиста команды, но со временем стал чаще выходить на скамейки. Здесь надо учитывать возраст, конкуренцию и нестабильность самой «Балтики». Но все данные, чтобы управлять игрой в атаке, у Пряхина есть. А прогресс должен продолжаться.
Игорь Дмитриев, 19 лет, «Урал», нападающий
Для левого вингера этот сезон тоже прорывной — Гончаренко верит в него и даже четыре раза выпускал в основе. Работоспособный Дмитриев оправдывает ожидания и действительно не теряется на новом уровне. Не так давно у 19-летнего парня случилась семейная трагедия. Главное, чтобы он смог пережить это, сохранить уровень и продолжить прогрессировать.
Константин Тюкавин, 21 год, «Динамо», нападающий
К 21 октября Тюкавин не забивал больше двух месяцев. При этом Личка постоянно ставил его в состав, показывая полное доверие. Хотя легче от этого не было — ведь для нападающего нет ничего важнее голов. Но начиная с 13-го тура прорвало. Поочередно мячи забиты «Уралу», «Сочи» и «Оренбургу». Тюкавин вернулся. И, говорят, уже наиграл на автоматическое продление контракта на следующий сезон.
Никита Салтыков, 19 лет, «Крылья Советов», нападающий
Вингер «Крыльев» наравне с Мелёхиным боролся за победу в сентябрьском опросе, однако оказался вторым. А последние два месяца для молодого футболиста получились не лучшими. С 1 октября только два результативных действия — голевые со «Спартаком» и «Уралом». Но это можно связать и с общим спадом «Крыльев» и, возможно, с активными слухами о скором переходе парня в «Локо».
Сергей Пиняев, 19 лет, «Локомотив», нападающий
Пиняев без результативных действий в РПЛ с 3 сентября, когда оформил две голевые с «Балтикой». Парня жёстко критикуют, кто-то и вовсе призывает отправить в аренду, но от тренерского штаба исходит максимальное доверие. Сергей по-прежнему много играет, даёт скорость, пользу, пусть и не в моментах с голами. Провести максимально возможные 15 матчей, пусть и не все в основе, — очень даже круто.
Даниил Денисов, 21 год, «Спартак», защитник
Несмотря на несколько не самых удачных матчей, Денисов остаётся ключевым игроком «Спартака» на правом фланге. Абаскаль верит в футболиста и даёт возможность ошибаться. Теперь уже трудно представить команду без Даниила. Он выходит в большинстве матчей, встроился в систему и выглядит в ней очень органично.
Илья Ишков, 18 лет, «Урал», полузащитник
Юный хавбек — главный джокер задумок Гончаренко. Тренер выпускал футболиста на замену в 13 матчах из 15. Да, не всегда это заканчивалось хорошо. Но доверие очевидно. С «Динамо» парень даже положил роскошный гол. В 18 лет многие футболисты мечтают оказаться на месте Ишкова. А впереди наверняка его ждёт основной состав.
Аббосбек Файзуллаев, 20 лет, ЦСКА, полузащитник
Атакующий полузащитник из Узбекистана — чуть ли не главное открытие первой части сезона. Хотя вряд ли от него ожидали такого прогресса. Первые матчи после перехода в ЦСКА он начинал со скамейки, но потом ворвался в основной состав. И реально определяет игру команды в атаке — забивает сам, отдаёт, быстр и эффективен. Просто находка для РПЛ.
Ярослав Михайлов, 20 лет, «Оренбург», полузащитник
После перехода в «Оренбург» Михайлов стал играть меньше. Это связывают с адаптацией и привыканием к требованиям нового тренера. Наверняка самому футболисту сложно, ведь при Юране в «Пари НН» он был основным. Однако ему не привыкать выгрызать себе место. В новом же клубе Михайлов пока выходит на замену в концовках матчей.
Виктор Мелёхин, 19 лет, «Ростов», защитник
По итогам семи туров именно его вы выбрали главным молодым футболистом РПЛ. Хоть и к тому моменту у «Ростова» было три поражения подряд. Теперь результаты наладились, в основу вернулся опытный Осипенко, а Мелёхин всё также быстр, хорош в борьбе и надёжен. Пропустил только один матч из-за перебора карточек.
Иван Башич, 21 год, «Оренбург», полузащитник
Ещё в сентябре и октябре Башич был безальтернативно основным в «Оренбурге», но в последних матчах Деограсия не видит его в стартовом составе и выпускает исключительно на замену. Возможно, это связано с попыткой попробовать что-то новое, но вряд ли игрок молодёжной сборной Боснии может быть доволен. Тем более свой уровень на старте сезона он уже показал.
Амир Батырев, 21 год, «Сочи», полузащитник
Техничный хавбек в этом сезоне стал получать много игрового времени. Пусть из этого и не вытекают результативные действия, однако необходимый для развития опыт Амир получает. Да, он всё ещё не отличается стабильностью. Вероятно, из-за этого в последнее время Батырев выходит в основном на замену. Но возможность для роста у него сейчас точно есть.
Итало, 21 год, «Урал», защитник
Гончаренко сделал из бразильца универсала. В начале сезона тот либо играл центрального защитника, либо не попадал в заявку по медицинским причинам. А теперь тренер использует его слева. Учитывая череду поражений, результата это не даёт, но Итало точно набирается бесценного опыта.
Сергей Волков, 21 год, «Краснодар», защитник
До начала ноября Волков точно был одним из лучших крайних защитников РПЛ. К надёжности сзади добавились и результативные действия впереди: две голевые с «Уралом», одна — с «Ростовом». Но в ноябре что-то случилось. Ивич заявил, что его не устраивает форма футболиста, и посадил его в запас. Такого точно мало кто ожидал.
Виктор Александров, 21 год, «Пари НН», защитник
Александров — важный элемент в идеях Юрана. По решению тренера он пропустил только один матч — в остальном всегда в основе. Виктор классно развивается, надёжен в обороне и даже забил ЦСКА. Если всё продолжится в том же духе, можно ждать его переход в более статусный клуб.
Кирилл Щетинин, 21 год, «Ростов», полузащитник
Если в прошлом сезоне Щетинин играл постоянно и был одним из ключевых футболистов в модели Карпина, то в этом времени стало меньше. Здесь и появление конкурентов, и объективный спад самого футболиста. Его часто меняют по ходу матчей, а иногда и вовсе оставляют в запасе. Так что Щетинину точно надо прибавлять.
Кирилл Кравцов, 21 год, «Сочи», полузащитник
Воспитанник «Зенита» — важный футболист для нынешнего «Сочи». Все матчи он начинал в основном составе, рулил полузащитой в центре, но на фоне удручающих результатов проявлял себя не так ярко. Вероятно, Кириллу потребуется новый шаг, если в команде не наступят глобальные перемены.