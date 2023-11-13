Лучший молодой игрок первого круга РПЛ. Новая звезда ЦСКА или снова защитник Карпина?

Позади половина сезона РПЛ. Пауза на матчи сборных — лучший момент для предварительных итогов. Важный тренд этого сезона: клубы продолжают верить в молодых футболистов. Мы собрали всех игроков до 21 года включительно, которые провели в РПЛ не менее 10 матчей, и объединили их в один список. Всего вышло 22 человека. Не попали только парни из «Факела», «Зенита», «Ахмата» и «Рубина».

Сейчас предлагаем вам выбрать, кто больше всех из юношей запомнился в первой части сезона РПЛ и кого можно назвать лучшим. В ходе голосования футболисты будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.