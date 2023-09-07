В этом сезоне РПЛ зажигает молодёжь. Кто из неё лучше всех?

В РПЛ — пауза. Время первых итогов. С клубами-претендентами на чемпионство всё плюс-минус понятно, а вот молодые футболисты – всегда важная тема для любого сезона. Мы собрали всех игроков до 21 года включительно, которые за семь туров провели пять и более матчей. И объединили их в один список. Всего в РПЛ таковых набралось 27 (очень даже неплохо). Не попали только футболисты «Зенита» и «Факела» – там акцент на другом.

Сейчас предлагаем вам выбрать – кто больше всего из юношей запомнился на старте РПЛ. И кого можно назвать лучшим. В ходе голосования футболисты будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.