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Лучший молодой игрок до 21 года на старте РПЛ-2023/2024 – Тюкавин, Пиняев, Кривцов – кто из них круче

В этом сезоне РПЛ зажигает молодёжь. Кто из неё лучше всех?
Дмитрий Зимин
В этом сезоне РПЛ зажигает молодёжь
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Подводим итоги семи туров. Мы собрали всех молодых игроков, кто провёл минимум пять матчей – получилось 27 человек!

В РПЛ — пауза. Время первых итогов. С клубами-претендентами на чемпионство всё плюс-минус понятно, а вот молодые футболисты – всегда важная тема для любого сезона. Мы собрали всех игроков до 21 года включительно, которые за семь туров провели пять и более матчей. И объединили их в один список. Всего в РПЛ таковых набралось 27 (очень даже неплохо). Не попали только футболисты «Зенита» и «Факела» – там акцент на другом.

Сейчас предлагаем вам выбрать – кто больше всего из юношей запомнился на старте РПЛ. И кого можно назвать лучшим. В ходе голосования футболисты будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Ранкер: Лучший молодой игрок первых семи туров РПЛ
Константин Тюкавин
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
1 место

Константин Тюкавин, 21 год, «Динамо», нападающий (7 матчей, 3 гола и 3 ассиста)

Один из лучших нападающих старта сезона. При новом тренер Тюкавин сразу влетел в основу, а после двух голов «Зениту» просто обязан быть там постоянно. В этом розыгрыше РПЛ он хорош не только как бомбардир, но и развивает ассистентские навыки. И вполне способен стать лучшим по системе «гол+пас».

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Никита Салтыков
Фото: РИА Новости
2 место

Никита Салтыков, 19 лет, «Крылья Советов», полузащитник (6 матчей, 2 гола и 1 ассист)

Один из лучших молодых на старте сезона. Салтыков впечатляет скоростью, техникой и главное – эффективностью. На высоком уровне получается забивать, отдавать и совсем не теряться. Неудивительно, что на него уже смотрят российские топы. Для «Крыльев» станет удачей удержать его хотя бы до зимы.

Сергей Пиняев
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
3 место

Сергей Пиняев, 18 лет, «Локомотив», полузащитник (7 матчей, 1 гол и 3 ассиста)

На старте от Пиняева, наверное, ожидали большего. Хоть пока он и не так ярок, как на финише прошлого сезона, но это можно сказать про весь «Локо». Сергея, как правило, меняют в районе 60-й минуте. Однако это не мешает ему быть лучшим по системе «гол+пас» в команде. А впереди ещё бóльшая часть сезона, чтобы подтвердить свой уровень. Судя по игре с «Балтикой», форма к Сергею уже возвращается.

Владислав Шитов
Фото: vk.com/fckssamara
4 место

Владислав Шитов, 20 лет, «Крылья Советов», полузащитник (5 матчей, 1 гол и 1 ассист)

Из-за различных проблем в атаке «Крыльяев» Шитов стал чуть ли не главным завершителем. Гол «Факелу» – просто произведение искусства, когда почти с центра он прошёл сквозь всех соперников и бахнул в девятку. Посмотрите, если пропустили.

Никита Кривцов
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
5 место

Никита Кривцов, 21 год, «Краснодар», полузащитник (7 матчей)

Полузащитник продолжает прогрессировать и становится лидером «Краснодара». Ивич бесконечно верит в парня, раз за разом выпуская в основе. Со своими задачами Никита идеально справляется, и он, похоже, уже привлёк интерес из Европы. Кстати, полузащитник недавно дал интервью. «Чемпионату», где рассказал, как играл за 11 тысяч рублей и как уговаривал маму разрешить набить себе тату в 14 лет (уговорил).

Артём Карпукас
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
6 место

Артём Карпукас, 21 год, «Локомотив», полузащитник (7 матчей)

Пока один из лучших игроков «Локо» в этом сезоне. На фоне всех проблем команды он умудряется держать высокий уровень и выступать почти без ошибок. Без его действий в опорной зоне трудно было бы набрать столько очков и спасти почти упущенные матчи.

Сергей Бабкин
Фото: РИА Новости
7 место

Сергей Бабкин, 20 лет, «Крылья Советов», полузащитник (6 матчей, 2 гола)

Арендованный у «Локомотива» полузащитник быстро занял место в центре. Он не только хорош в оборонительной игре, но и вовсю подключается к атакам. Мячи «Ахмату» и «Балтике» помогли команде набрать очки, а сам Бабкин явно счастлив – вряд ли он получал бы столько игрового времени в Москве.

Сергей Волков
Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
8 место

Сергей Волков, 20 лет, «Краснодар», защитник (7 матчей)

Ещё в прошлом сезоне Сергей стал основным крайним защитником команды. И даже сделал четыре голевые передачи. Из плюсов – универсальность, парень одинаково хорошо может сыграть как слева, так и справа. В этом сезоне пока без результативных действий, но это точно дело времени.

Михаил Рядно
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
9 место

Михаил Рядно, 17 лет, ЦСКА, защитник (5 матчей, 1 гол и 1 ассист)

Парень запомнился необычными бутсами и уверенной игрой. Причём на разных позициях – Федотов использовал его как на фланге, где он показывал большой объем, так и периодически в центре обороны. Рядно ни разу не подвёл, пусть и всегда выходил только на замену. Умудрился даже набрать 1+1 по системе «гол+пас» – шикарно для 17-летнего парня. Особенно запомнился его шедевральный гол в ворота «Сочи». Если ещё не видели, то бегите смотреть.

Максим Мухин
Фото: РИА Новости
10 место

Максим Мухин, 21 год, ЦСКА, полузащитник (7 матчей, 2 гола и 1 ассист)

Мухин классно начал сезон – шесть из семи матчей он провёл в основе, плюс сделал дубль в ворота «Локо». А ещё отдал важную голевую передачу с «Динамо», которая, правда, не помогла зацепить очки. Вообще, Максим один из лучших опорников старта чемпионата. Да и на фланге здорово себя проявил (оформил тот самый дубль в ворота «Локо»). Явный прогресс.

Егор Карпицкий
Фото: vk.com/fckssamara
11 место

Егор Карпицкий, 19 лет, «Крылья Советов», нападающий (7 матчей, 1 гол и 1 ассист)

Пока белорусский бомбардир у Осинькина чаще выходит на замену (в четырёх матчах) и с «Ростовом» поучаствовал в убедительной победе. Парень привыкает к уровню РПЛ, и, скорее всего, вскоре у него будет больше времени.

Илья Ишков
Фото: vk.com/fc_ue
12 место

Илья Ишков, 18 лет, «Урал», полузащитник (7 матчей)

Парень только-только поднялся из «Урала-2» – и сразу в основную обойму. Удивительно, но Гончаренко задействовал его вообще во всех матчах сезона, постоянно выпуская на замену. Впечатление очень приятное – классно бежит, работает с мячом и до конца года времени наверняка у него будет больше.

Степан Оганесян
Фото: vk.com/fcorenburg
13 место

Степан Оганесян, 21 год, «Оренбург», нападающий (7 матчей, 1 ассист)

Воспитанник «Спартака» пока не стал основным и лишь дважды выходил в основе. Зато он всегда отличная опция под усиление игры. Пока статистика невыдающаяся – лишь одна голевая за семь матчей. Но есть куда расти.

Владислав Лазарев
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
14 место

Владислав Лазарев, 21 год, «Балтика», полузащитник (7 матчей, 1 ассист)

Пока Игнашевич не доверяет воспитаннику ЦСКА и калининградского футбола место в основе. Зато в каждом матче выпускает на замену – с «Крыльями» Владислав сделал голевую. И вообще всегда очень активен в атаке.

Олакунле Оласегун
Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
15 место

Олакунле Оласегун, 21 год, «Краснодар», нападающий (6 матчей, 1 ассист)

Нигериец планировал покинуть клуб летом. Неудивительно, что после впечатляющего прошлого сезона к нему был интерес. Но, видимо, не получилось договориться ни с одним из претендентов на игрока, поэтому минимум до зимы он в «Краснодаре». На старте сезона Олусегун потерял место в основе, но постепенно туда возвращается. Все ждут от него сильных выступлений в ближайшие месяцы.

Виктор Александров
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
16 место

Виктор Александров, 21 год, «Пари НН», защитник (5 матчей)

У Виктора могло быть семь матчей, но две игры он пропустил из-за красных карточек. Да, на старте сезона их уже две. Но Юран продолжает верить в фактурного центрального защитника, который очень надёжен для своих лет.

Сергей Пряхин
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
17 место

Сергей Пряхин, 20 лет, «Балтика», полузащитник (7 матчей, 1 гол)

Воспитанник ЦСКА уже один из главных игроков команды в сезоне. Бóльшую часть матчей он начинал в основе и старался управлять игрой команды в атаке. Да, получалось не всегда, но надо учитывать возраст и то, что это первый сезон на таком уровне. Наверняка прогресс продолжится.

Игорь Дмитриев
Фото: vk.com/fc_ue
18 место

Игорь Дмитриев, 19 лет, «Урал», полузащитник (7 матчей)

Во всех матчах сезона левый полузащитник выходил на замену. Плюс три матча в Кубке – очень даже ничего для 19 лет. Он нравится Гончаренко своей работоспособностью и уверенностью. Наверняка уже в ближайшее время игрового времени у него станет больше.

Кирилл Щетинин
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
19 место

Кирилл Щетинин, 21 год, «Ростов», полузащитник (6 матчей)

Полузащитник мощно блеснул ещё в прошлом году. А в сезоне-2022/2023 отметился уникальным достижением – 30 матчей в РПЛ. Без травм и дисквалификаций. Сейчас повторить не удастся – игру 1-го тура он пропустил. Но в остальных шести в основном выходил в старте.

Кирилл Кравцов
Фото: РИА Новости
20 место

Кирилл Кравцов, 21 год, «Сочи», полузащитник (7 матчей)

Основной полузащитник «Сочи» в период работы Дмитрия Хохлова. Начинал все матчи в основе и рулил игрой в центре поля. Развитие за последние два сезона очевидно. Если продолжит в том же духе, наверняка скоро состоится возвращение в топ-клуб.

Даниил Денисов
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
21 место

Даниил Денисов, 21 год, «Спартак», защитник (7 матчей, 1 ассист)

За исключением неудачного матча с «Краснодаром» Денисов выглядел на бровке очень даже стабильно. И провёл по 90 минут в четырёх из семи матчей. Сложно ожидать, что в 21 год он станет полноценным лидером, но парень к этому однозначно стремится – при нестабильном составе он играет стабильно. Хотя и часто получает порцию критики от болельщиков «Спартака».

Виктор Мелёхин
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
22 место

Виктор Мелёхин, 19 лет, «Ростов», защитник (7 матчей)

Безальтернативно основной центрбек «Ростова» уже второй сезон. Да, как и у всего «Ростова», у Виктора бывают грубые косяки, но в целом он сохраняет уровень. Приличные габариты позволяют уверенно чувствовать себя в любых обстоятельствах. Но чтению игры ещё предстоит научиться.

Илья Рожков
Фото: РИА Новости
23 место

Илья Рожков, 18 лет, «Рубин», защитник (5 матчей, 1 ассист)

Крайний защитник круто ворвался в первую команду после академии. На старте сезона трижды выходил в основе и в первом же матче сделал голевую, которая помогла сыграть вничью с «Локо». Да, потом запал иссяк, и он присел на лавку. Но до конца сезона наверняка получит ещё не один шанс.

Ярослав Михайлов
Фото: РИА Новости
24 место

Ярослав Михайлов, 20 лет, «Пари НН», полузащитник (6 матчей)

Воспитанник «Зенита» ещё в прошлом сезоне стал основным, и ни один из тренеров не сажал его на скамейку. При Юране ничего не изменилось – он, как и обычно, хорош в центре поля. Неудивительно, что в скором времени Михайлов может перейти в «Локомотив».

Мигел
Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
25 место

Мигел, 20 лет, «Сочи», полузащитник (7 матчей, 1 гол и 3 ассиста)

«Сочи» забрал этого атакующего полузащитника из Бразилии ещё в начале года, но первое время тот привыкал к российским реалиям. Пока его воспринимают скорее как джокера, зачастую выпуская во втором тайме. И это работает.

Иван Башич
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
26 место

Иван Башич, 21 год, «Оренбург», полузащитник (6 матчей)

Босниец уже второй сезон – важная опция «Оренбурга» в полузащите. Да, результаты команды пока не самые выдающиеся, в том числе это мешает показывать ему свой уровень. Но доверие двух разных тренеров говорит о его классе, который может стать ещё выше.

Умарали Рахмоналиев
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
27 место

Умарали Рахмоналиев, 20 лет, «Рубин», полузащитник (7 матчей)

Парень в Казани с начала года, но в прошлом сезоне играл не так часто. Зато сейчас футболист разных юношеских сборных Узбекистана почти всегда в основе. Да, опорная зона «Рубина» не идеал, но Умарали точно не выпадает. Для его возраста очень неплохое начало в РПЛ.

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