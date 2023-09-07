В этом сезоне РПЛ зажигает молодёжь. Кто из неё лучше всех?

В РПЛ — пауза. Время первых итогов. С клубами-претендентами на чемпионство всё плюс-минус понятно, а вот молодые футболисты – всегда важная тема для любого сезона. Мы собрали всех игроков до 21 года включительно, которые за семь туров провели пять и более матчей. И объединили их в один список. Всего в РПЛ таковых набралось 27 (очень даже неплохо). Не попали только футболисты «Зенита» и «Факела» – там акцент на другом.
Сейчас предлагаем вам выбрать – кто больше всего из юношей запомнился на старте РПЛ. И кого можно назвать лучшим. В ходе голосования футболисты будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Константин Тюкавин, 21 год, «Динамо», нападающий (7 матчей, 3 гола и 3 ассиста)
Один из лучших нападающих старта сезона. При новом тренер Тюкавин сразу влетел в основу, а после двух голов «Зениту» просто обязан быть там постоянно. В этом розыгрыше РПЛ он хорош не только как бомбардир, но и развивает ассистентские навыки. И вполне способен стать лучшим по системе «гол+пас».
Никита Салтыков, 19 лет, «Крылья Советов», полузащитник (6 матчей, 2 гола и 1 ассист)
Один из лучших молодых на старте сезона. Салтыков впечатляет скоростью, техникой и главное – эффективностью. На высоком уровне получается забивать, отдавать и совсем не теряться. Неудивительно, что на него уже смотрят российские топы. Для «Крыльев» станет удачей удержать его хотя бы до зимы.
Сергей Пиняев, 18 лет, «Локомотив», полузащитник (7 матчей, 1 гол и 3 ассиста)
На старте от Пиняева, наверное, ожидали большего. Хоть пока он и не так ярок, как на финише прошлого сезона, но это можно сказать про весь «Локо». Сергея, как правило, меняют в районе 60-й минуте. Однако это не мешает ему быть лучшим по системе «гол+пас» в команде. А впереди ещё бóльшая часть сезона, чтобы подтвердить свой уровень. Судя по игре с «Балтикой», форма к Сергею уже возвращается.
Владислав Шитов, 20 лет, «Крылья Советов», полузащитник (5 матчей, 1 гол и 1 ассист)
Из-за различных проблем в атаке «Крыльяев» Шитов стал чуть ли не главным завершителем. Гол «Факелу» – просто произведение искусства, когда почти с центра он прошёл сквозь всех соперников и бахнул в девятку. Посмотрите, если пропустили.
Никита Кривцов, 21 год, «Краснодар», полузащитник (7 матчей)
Полузащитник продолжает прогрессировать и становится лидером «Краснодара». Ивич бесконечно верит в парня, раз за разом выпуская в основе. Со своими задачами Никита идеально справляется, и он, похоже, уже привлёк интерес из Европы. Кстати, полузащитник недавно дал интервью. «Чемпионату», где рассказал, как играл за 11 тысяч рублей и как уговаривал маму разрешить набить себе тату в 14 лет (уговорил).
Артём Карпукас, 21 год, «Локомотив», полузащитник (7 матчей)
Пока один из лучших игроков «Локо» в этом сезоне. На фоне всех проблем команды он умудряется держать высокий уровень и выступать почти без ошибок. Без его действий в опорной зоне трудно было бы набрать столько очков и спасти почти упущенные матчи.
Сергей Бабкин, 20 лет, «Крылья Советов», полузащитник (6 матчей, 2 гола)
Арендованный у «Локомотива» полузащитник быстро занял место в центре. Он не только хорош в оборонительной игре, но и вовсю подключается к атакам. Мячи «Ахмату» и «Балтике» помогли команде набрать очки, а сам Бабкин явно счастлив – вряд ли он получал бы столько игрового времени в Москве.
Сергей Волков, 20 лет, «Краснодар», защитник (7 матчей)
Ещё в прошлом сезоне Сергей стал основным крайним защитником команды. И даже сделал четыре голевые передачи. Из плюсов – универсальность, парень одинаково хорошо может сыграть как слева, так и справа. В этом сезоне пока без результативных действий, но это точно дело времени.
Михаил Рядно, 17 лет, ЦСКА, защитник (5 матчей, 1 гол и 1 ассист)
Парень запомнился необычными бутсами и уверенной игрой. Причём на разных позициях – Федотов использовал его как на фланге, где он показывал большой объем, так и периодически в центре обороны. Рядно ни разу не подвёл, пусть и всегда выходил только на замену. Умудрился даже набрать 1+1 по системе «гол+пас» – шикарно для 17-летнего парня. Особенно запомнился его шедевральный гол в ворота «Сочи». Если ещё не видели, то бегите смотреть.
Максим Мухин, 21 год, ЦСКА, полузащитник (7 матчей, 2 гола и 1 ассист)
Мухин классно начал сезон – шесть из семи матчей он провёл в основе, плюс сделал дубль в ворота «Локо». А ещё отдал важную голевую передачу с «Динамо», которая, правда, не помогла зацепить очки. Вообще, Максим один из лучших опорников старта чемпионата. Да и на фланге здорово себя проявил (оформил тот самый дубль в ворота «Локо»). Явный прогресс.
Егор Карпицкий, 19 лет, «Крылья Советов», нападающий (7 матчей, 1 гол и 1 ассист)
Пока белорусский бомбардир у Осинькина чаще выходит на замену (в четырёх матчах) и с «Ростовом» поучаствовал в убедительной победе. Парень привыкает к уровню РПЛ, и, скорее всего, вскоре у него будет больше времени.
Илья Ишков, 18 лет, «Урал», полузащитник (7 матчей)
Парень только-только поднялся из «Урала-2» – и сразу в основную обойму. Удивительно, но Гончаренко задействовал его вообще во всех матчах сезона, постоянно выпуская на замену. Впечатление очень приятное – классно бежит, работает с мячом и до конца года времени наверняка у него будет больше.
Степан Оганесян, 21 год, «Оренбург», нападающий (7 матчей, 1 ассист)
Воспитанник «Спартака» пока не стал основным и лишь дважды выходил в основе. Зато он всегда отличная опция под усиление игры. Пока статистика невыдающаяся – лишь одна голевая за семь матчей. Но есть куда расти.
Владислав Лазарев, 21 год, «Балтика», полузащитник (7 матчей, 1 ассист)
Пока Игнашевич не доверяет воспитаннику ЦСКА и калининградского футбола место в основе. Зато в каждом матче выпускает на замену – с «Крыльями» Владислав сделал голевую. И вообще всегда очень активен в атаке.
Олакунле Оласегун, 21 год, «Краснодар», нападающий (6 матчей, 1 ассист)
Нигериец планировал покинуть клуб летом. Неудивительно, что после впечатляющего прошлого сезона к нему был интерес. Но, видимо, не получилось договориться ни с одним из претендентов на игрока, поэтому минимум до зимы он в «Краснодаре». На старте сезона Олусегун потерял место в основе, но постепенно туда возвращается. Все ждут от него сильных выступлений в ближайшие месяцы.
Виктор Александров, 21 год, «Пари НН», защитник (5 матчей)
У Виктора могло быть семь матчей, но две игры он пропустил из-за красных карточек. Да, на старте сезона их уже две. Но Юран продолжает верить в фактурного центрального защитника, который очень надёжен для своих лет.
Сергей Пряхин, 20 лет, «Балтика», полузащитник (7 матчей, 1 гол)
Воспитанник ЦСКА уже один из главных игроков команды в сезоне. Бóльшую часть матчей он начинал в основе и старался управлять игрой команды в атаке. Да, получалось не всегда, но надо учитывать возраст и то, что это первый сезон на таком уровне. Наверняка прогресс продолжится.
Игорь Дмитриев, 19 лет, «Урал», полузащитник (7 матчей)
Во всех матчах сезона левый полузащитник выходил на замену. Плюс три матча в Кубке – очень даже ничего для 19 лет. Он нравится Гончаренко своей работоспособностью и уверенностью. Наверняка уже в ближайшее время игрового времени у него станет больше.
Кирилл Щетинин, 21 год, «Ростов», полузащитник (6 матчей)
Полузащитник мощно блеснул ещё в прошлом году. А в сезоне-2022/2023 отметился уникальным достижением – 30 матчей в РПЛ. Без травм и дисквалификаций. Сейчас повторить не удастся – игру 1-го тура он пропустил. Но в остальных шести в основном выходил в старте.
Кирилл Кравцов, 21 год, «Сочи», полузащитник (7 матчей)
Основной полузащитник «Сочи» в период работы Дмитрия Хохлова. Начинал все матчи в основе и рулил игрой в центре поля. Развитие за последние два сезона очевидно. Если продолжит в том же духе, наверняка скоро состоится возвращение в топ-клуб.
Даниил Денисов, 21 год, «Спартак», защитник (7 матчей, 1 ассист)
За исключением неудачного матча с «Краснодаром» Денисов выглядел на бровке очень даже стабильно. И провёл по 90 минут в четырёх из семи матчей. Сложно ожидать, что в 21 год он станет полноценным лидером, но парень к этому однозначно стремится – при нестабильном составе он играет стабильно. Хотя и часто получает порцию критики от болельщиков «Спартака».
Виктор Мелёхин, 19 лет, «Ростов», защитник (7 матчей)
Безальтернативно основной центрбек «Ростова» уже второй сезон. Да, как и у всего «Ростова», у Виктора бывают грубые косяки, но в целом он сохраняет уровень. Приличные габариты позволяют уверенно чувствовать себя в любых обстоятельствах. Но чтению игры ещё предстоит научиться.
Илья Рожков, 18 лет, «Рубин», защитник (5 матчей, 1 ассист)
Крайний защитник круто ворвался в первую команду после академии. На старте сезона трижды выходил в основе и в первом же матче сделал голевую, которая помогла сыграть вничью с «Локо». Да, потом запал иссяк, и он присел на лавку. Но до конца сезона наверняка получит ещё не один шанс.
Ярослав Михайлов, 20 лет, «Пари НН», полузащитник (6 матчей)
Воспитанник «Зенита» ещё в прошлом сезоне стал основным, и ни один из тренеров не сажал его на скамейку. При Юране ничего не изменилось – он, как и обычно, хорош в центре поля. Неудивительно, что в скором времени Михайлов может перейти в «Локомотив».
Мигел, 20 лет, «Сочи», полузащитник (7 матчей, 1 гол и 3 ассиста)
«Сочи» забрал этого атакующего полузащитника из Бразилии ещё в начале года, но первое время тот привыкал к российским реалиям. Пока его воспринимают скорее как джокера, зачастую выпуская во втором тайме. И это работает.
Иван Башич, 21 год, «Оренбург», полузащитник (6 матчей)
Босниец уже второй сезон – важная опция «Оренбурга» в полузащите. Да, результаты команды пока не самые выдающиеся, в том числе это мешает показывать ему свой уровень. Но доверие двух разных тренеров говорит о его классе, который может стать ещё выше.
Умарали Рахмоналиев, 20 лет, «Рубин», полузащитник (7 матчей)
Парень в Казани с начала года, но в прошлом сезоне играл не так часто. Зато сейчас футболист разных юношеских сборных Узбекистана почти всегда в основе. Да, опорная зона «Рубина» не идеал, но Умарали точно не выпадает. Для его возраста очень неплохое начало в РПЛ.
- 7 сентября 2023
-
07:31
-
07:12
-
06:51
-
06:35
-
06:33
-
06:16
-
05:59
-
05:58
-
05:56
-
05:52
-
05:51
-
05:45
-
04:52
-
04:37
-
04:30
-
03:01
-
01:58
-
01:23
-
00:58
-
00:57
-
00:48
-
00:42
-
00:39
-
00:35
-
00:22
-
00:19
-
00:07
- 6 сентября 2023
-
23:55
-
23:55
-
23:47
-
23:39
-
23:34
-
23:33
-
23:19
-
23:17