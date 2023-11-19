Соболев, Чалов или Сергеев. Кто должен играть в атаке сборной России с Кубой?

В понедельник, 20 ноября, сборная России сыграет товарищеский матч с Кубой. Будем надеяться, что хотя бы с этим соперником, занимающим скромное 169-е место в рейтинге ФИФА (это где-то между Андоррой и Мальтой), наша национальная команда покажет яркий результативный футбол. Но кто из нападающих должен играть в основе и забивать голы в ворота кубинцев?

Валерий Карпин вызвал на сбор трёх центрфорвардов – Александра Соболева из «Спартака», Фёдора Чалова из ЦСКА и Ивана Сергеева из «Зенита». Вот как прокомментировал свой выбор главный тренер сборной России:

«Если говорить о нападающих, соответствующих уровню сборной, – Чалов, Соболев, Сергеев и Тюкавин, то вызывать четверых форвардов на одну игру и даже для тренировочного процесса не очень удобно. Поэтому выбор пал на них. Почему вызван Соболев, несмотря на небольшое количество игрового времени? Он в сборной был и есть, знает все требования. Нам нужен большой нападающий на всякий случай, так скажем».

Карпин объяснил мотивы своего решения по центрфорвардам. Теперь давайте взглянем на статистику игроков атаки в чемпионате России и сравним их результативность и эффективность в нынешнем сезоне.

Сколько забивают Соболев, Чалов и Сергеев

Лучший бомбардир среди россиян в этом сезоне РПЛ Чалов – на счету армейца семь забитых мячей. В среднем на один гол у него уходит 175 минут игрового времени. Из атакующего трио сборной России на втором месте по результативности идёт Сергеев, который поражал ворота пять раз. Иван тратит 156 минут на гол. Соболев только третий с двумя точными ударами. Александру требуются на гол целых 458 минут.

Но если брать голы без учёта пенальти, то ситуация иная. Выходит, что лучший российский бомбардир вообще не вызван в сборную – это Константин Тюкавин, у которого шесть забитых мячей с игры за «Динамо» (187 минут на гол). Сергеев на втором месте с теми же пятью, у Чалова только три, а у Соболева и вовсе один. Даже выступающий в «Ростове» у Карпина нападающий Егор Голенков имеет лучшую статистику, чем последние двое: он, как и зенитовец, забил пять голов с игры.

Для полноты картины приведём ещё и статистику нападающих сборной России в Кубке страны. Соболев и Чалов в этом турнире отличились трижды, а у Сергеева пять голов.

Иван Сергеев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Как часто форварды сборной России бьют по воротам и попадают в створ

По данным Sofascore, в этом сезоне РПЛ из нападающих сборной России больше всех бьёт по воротам Соболев – 3,3 удара в среднем за 90 минут игры. У Чалова – 2,2 удара, у Сергеева – 2,0. Раз уж пошёл разговор о Тюкавине, то добавим и его статистику – 3,1 удара.

По попаданиям в створ лидирует Тюкавин – 1,6. На втором месте находится Чалов — 1,1, а третье делят Соболев с Сергеевым – 1,0. При этом лучшая реализация голевых моментов у игрока «Зенита» – 27,7%. Армеец реализует 23,3% момента, динамовец – 15,3%, а спартаковец – всего лишь 5,8%.

Александр Соболев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сколько создают для партнёров нападающие российской сборной

С точки зрения подыгрыша лучшие цифры имеет Чалов: форвард армейцев делает 1,9 паса под удар в среднем за 90 минут. У Соболева – 1,4 паса, у Тюкавина – 1,2, а у Сергеева – 0,9.

Что касается голевых передач, то Соболев, Сергеев и Тюкавин наравне – по две. Чалов же ассистировал при взятии ворот соперника только однажды. Вот такой парадокс.

Если говорить о вовлечённости в игру на последней трети, тот тут лидирует Чалов. У армейца 10,6 точной передачи на чужой трети. Второй Сергеев – 5,4 передачи, а третий Соболев – 5,3. Тюкавин меньше всех задействован в комбинациях своей команды – 4,3 паса.

Фёдор Чалов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сколько единоборств выигрывают игроки атаки нашей национальной команды

Ещё любопытен показатель успешности нападающих сборной России в борьбе за мяч в РПЛ. Наибольшее количество выигранных единоборств за 90 минут насчитали Соболеву – 7,2. Следующий в списке Чалов – 4,3. За ним Тюкавин – 2,4. Последнее место у Сергеева – 1,7.

В процентном отношении самая мощная статистика также у Соболева – 44% выигранных единоборств. У Чалова и Тюкавина – по 40%, у Сергеева – 29%. Не секрет, что лучшие качества нападающего «Зенита» связаны не с борьбой за мяч, а с выбором позиции и движением внутри штрафной.

Остаётся добавить, что у Карпина в сборной России Соболев забил два гола в шести матчах (Кыргызстану и Кении), а Чалов – один в трёх (Камеруну). Сергеев же только дебютировал в последней товарищеской встрече с кенийцами, провёл на поле около получаса и пока не совершал результативных действий.

Так кто же, на ваш взгляд, заслуживает выйти с первых минут против Кубы на позиции центрфорварда?