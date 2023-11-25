Клуб-палач «Барселоны» снова её наказал! Помогла травма лидера каталонцев

«Райо Вальекано» — крайне неудобный соперник для «Барсы»: сине-гранатовые за четыре последних матча Примеры ни разу не победили мадридцев, трижды уступив им. И кто здесь был фаворитом? Каталонцы должны были показать, что всё-таки они. Но не показали.

«Барселоне» крайне осложнили задачу две травмы фактически незаменимых игроков. И если без Гави с его разрывом крестообразной связки колена обходиться придётся ещё долго и с этим Хави наверняка смирился, то вот Марк-Андре тер Штеген внезапно повредил спину в сборной Германии. Его в матче с «Райо» сменил Иньяки Пенья, который к 24 годам сыграл только в двух матчах Ла Лиги. Зато восстановился Френки де Йонг — хоть какая-то положительная новость. Кстати, именно голландец вышел с капитанской повязкой.

Мадридцы также потеряли важнейшее звено — крайне невовремя словил дисквалификацию лучший бомбардир команды Альваро Гарсия. К тому же именно он стал палачом «Барсы»: дважды забил в трёх недавних сходках с каталонцами.

Марк-Андре тер Штеген/Альваро Гарсия Фото: Getty Images

И всё же футболисты «Райо» ломанулись вперёд и без Гарсии: после первого тайма по ожидаемым голам соотношение было заметно в пользу хозяев: 0,62 против 0,16.

На нервозность в отсутствие тер Штегена здесь точно не сослаться: с «Алавесом» каталонцы мучились с немцем в воротах. А «Алавес» и «Райо» — команды примерно одного уровня.

Тем не менее в предыдущей встрече играл Гави, а в этой неуверенно смотрелся де Йонг — голландец едва залечил травму и пока далёк от лучшей формы. Да и Пенья не был образцом надёжности: соперники не просто так часто проверяли его бдительность. На четвёртой минуте, например, он неуверенно отразил не особо-то опасный выстрел Иси Паласона, однако сине-гранатовым повезло — Хорхе де Фрутос не успел на добивании.

«Вальекано» умело сдерживал соперника, вдобавок хозяйские подходы к воротам воплотились в гол на 39-й минуте. Мадридцы подали штрафной, Бальде сыграл на втором этаже, Оскар Трехо подобрал мяч и бабахнул издали. Лонгшот заблокировали, но снаряд отлетел к Унаю Лопесу — испанец мощнейше пробил в ближний угол и застал врасплох Пенью. Спас бы здесь тер Штеген? Скорее да, чем нет.

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По итогам первых 45 минут, кстати, худший рейтинг от Sofascore имели Де Йонг и Роберт Левандовски — по 6,3. Но если с Френки всё ясно, то вот от поляка ожидали явно большего — не зря же он в прошлом туре сделал дубль и прервал длительную безголевую серию. 0 ударов в сторону ворот, 7 потерь владения, 4 из 4-х слитых попыток борьбы за позицию — таким был пассив поляка. И до финала встречи ничего существенно не изменилось.

Инициативу взяли на себя одноклубники — во втором тайме «Барселона», по традиции, была куда активнее. Остроту впереди создавали Жоау Канселу, Ферран Торрес, Педри, Илкай Гюндоган, Рафинья и даже Иньиго Мартинес. Ну а на 66-й минуте Паласон толкнул в своей штрафной Ламина Ямала. Вундеркинд рухнул на газон, однако свисток Хосе Монтеро промолчал. Вряд ли бы кто-то сильно спорил, назначь здесь арбитр 11-метровый.

И всё-таки «Барселона» забила, хотя сделал это игрок соперника – Флорьян Лежён! Видимо, французский защитник устал смотреть, как оппоненты портят один момент за другим, и решил им помочь — во время борьбы с Левандовским срезал мяч в собственные ворота. От игроков «Барсы» же мы голов так и не увидели.

По ожидаемым забитым мячам финальный расклад был уже в пользу каталонцев — 0,87 против 0,69. Тем не менее небольшое преимущество каталонцы не реализовали.

«Барселона» после 14 туров имеет 31 очко. «Атлетико» отстаёт на 3, но имеет два матча в запасе. «Реал» и «Жирона» по-прежнему впереди — на 2 и 4 балла соответственно. И теперь у этой парочки тоже есть лишняя игра.

Многое для «Барсы» решат два следующих тура, в которых она сойдётся дома как раз с «Атлетико» и «Жироной». Потеряй она там очки, и борьба за чемпионство осложнится до предела. Впрочем, к тому моменту наверняка на поле вернётся тег Штеген — с ним будет явно попроще.