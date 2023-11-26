Комичный дебют звезды в команде Кузяева. Мог забить первым касанием и удалился за 2 минуты

«Гавр» с российским полузащитником Далером Кузяевым продлил беспроигрышную серию в Лиге 1 до пяти туров.

Кузяев, как обычно, вышел в стартовом составе «Гавра» и действовал на позиции центрхава. Иногда главный тренер команды Лука Элснер использует тактическую модель с тремя центральными защитниками, но в Нанте фактически отзеркалил схему соперника 4-2-3-1. Впрочем, для российского легионера по большому счёту ничего не менялось. Далер должен был проделывать огромный объём работы без мяча, связывать среднюю линию с атакующей. Последнее делать было объективно труднее, так как «Гавр» откровенно играл на ничью, защищался средним или низким блоком и владел мячом всего 30% времени.

«Гавр» пытался наступать, поддавливать, но в итоге коса нашла на камень. Футбол не возбуждал эстета. При просмотре этого матча вспоминались сказанные на днях слова Тьерри Анри: «Речь даже не о том, что отсутствие голов делает чемпионат Франции скучной лигой. Дело в том, что здесь нет интересных действий, нет ударов в створ ворот». Легенду раскритиковали за «приговор» Лиге 1, а на самом деле правда где-то посередине. «Монако» Александра Головина и «ПСЖ» выдали яркий матч с семью голами, тогда как от просмотра футбола в Нанте могла заболеть голова.

В первом тайме статистика намекала на полное превосходство хозяев: удары – 10:1, из штрафной – 8:0. Однако цифры попаданий в створ больше говорили о характере этой встречи – 1:0. «Нант» спешил жить и спешить бить, но в основном создавал какую-то опасность только со стандартов. Игрока РПЛ футбол в Нанте впечатлил бы разве что с легкоатлетической точки зрения, а вот мысли на футбольном поле точно недоставало.

Второй тайм – движение по тем же рельсам. Одни не могли, вторые – не могли и не очень-то хотели. Кузяев открывался на рывке в центре поля и просил пас на ход вперёд, а защитник «Гавра» катил назад вратарю. Далер лишь руками разводил от недоумения. Если что-то и превратило бы игру в Нанте в зрелищную, то это гол. Сам же Кузяев и имел шанс его забить на 54-й минуте, когда протащил мяч к штрафной и пробил из полукруга. К сожалению, удар россиянина, первый для «Гавра» после перерыва, заблокировал соперник.

А в середине тайма случилось хоть что-то интересное. Экс-игрок «Марселя» и клубов АПЛ, звезда сборной Ганы Андре Айю дебютировал за «Гавр», едва не забил первым касанием ударом головой (конечно же, со стандарта), а через две минуты после своего появления на поле… удалился! Обслуживавший этот матч португальский судья Мигел Ногейра показал Айю красную карточку за наступ. Андре долго не хотел уходить в раздевалку, качал головой, что-то внушал арбитру и даже противникам, но в конце концов покинул газон. VAR подтвердил решение рефери. На тренере Элснере лица не было.

Но самое поразительное, что и при игре 11 на 10 мало что поменялось. По ударам в створ во втором тайме хозяева выиграли – 2:0, а их лучшая атака завершилась голом Ганаго из «миллиметрового» офсайда. Кузяев провёл нормальный матч – не плохой и не выдающийся. При этом в компенсированное время Далер создал голевой момент для Ндиайе, а тот запустил мяч выше цели. Итоговая статистика российского полузащитника: 53 касания мяча, один удар, 76% точных передач, один пас под удар, два перехвата, по одному отбору, фолу и заблокированному удару.