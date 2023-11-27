Легендарный гол «МЮ» и безумное невезение «Тоттенхэма». Главные события дня в еврофутболе

Клубный футбол вновь показал, почему по нему скучают большинство болельщиков во время паузы на игры сборных. Воскресенье, 26 ноября, подарило нам пачку интереснейших матчей в Европе. Ниже — их традиционный дайджест.

«Тоттенхэм» из-за дичайшего нефарта проиграл третий матч подряд в АПЛ

Лондонцы здорово начали чемпионат и какое-то время шли на его вершине. А потом с ними поздоровалась полоса невезения: вслед за поражениями от «Челси» (1:4) и «Вулверхэмптона» (1:2) последовала неудача в разборке с «Астон Виллой» (1:2).

«Шпоры» куда чаще атаковали (79 выпадов против 42), создавали моменты (2,34 xG против 1,76 xG), владели мячом (62% на 38%) и забивали, однако арбитр Роберт Джонс отменил три (!) их гола (все забил Сон). Засчитал только один — от Джовани Ло Чельсо на 22-й минуте. А у гостей не отменил два — от Пау Торреса на 45+7-й минуте и Олли Уоткинса на 61-й.

Вдобавок «Тоттенхэм» лишился из-за травмы ещё и Родриго Бентанкура. А в лазарете у него и так было шестеро игроков: до середины декабря выбыл Ришарлисон, до конца года — Джеймс Мэддисон, Микки ван де Вен, Райан Сесеньон и Манор Соломон, ну а Иван Перишич и вовсе недоступен до финала сезона.

ТРАВМА БЕНТАНКУРА В МАТЧЕ С «АСТОН ВИЛЛОЙ» Фото: Julian Finney/Getty Images

Лондонцы вылетели из топ-4 и отстают от лидирующего «Арсенала» на четыре очка. А «Астон Вилла» туда как раз ворвалась, опережая сегодняшнего оппонента на два очка. Такой вот Good evening от главного тренера бирмингемцев Унаи Эмери.

«МЮ» с помощью супергола разгромил аутсайдера

У «Эвертона» отняли 10 очков из-за нарушения финансовой отчётности, и «ириски» внезапно оказались на 19-м месте. Команда из Ливерпуля мечтала подняться после первого же матча вслед за понижением, однако «Манчестер Юнайтед» не позволил им сделать это. 3:0 на выезде! Манкунианцы впервые в нынешнем сезоне АПЛ победили разгромно.

Победа стала исторической. Но вовсе не из-за счёта. Просто посмотрите, какой шедевр ударом в падении через себя завалил Алехандро Гарначо! Примерно в таком же стиле почти 13 лет назад положил голешник Уэйн Руни в манчестерском дерби. Премию Пушкаша этому господину?

Аргентинский гений забил на третьей минуте. Уже во втором тайме «Эвертон» добили голами Маркус Рашфорд (с пенальти) и Антони Марсьяль. В результате «Манчестер» поднялся на шестое место с 24 очками — «Арсенал» теперь на расстоянии двух побед. «Ириски» же остались с четырьмя очками — «Лутон» со спасительной 17-й строчки опережает их на пять очков.

«Реал» испепелил «Кадис» и теперь лидирует в Ла Лиге

У мадридского клуба беда с травмами, впрочем, одна из них осталась в прошлом. Джуд Беллингем выздоровел и помог партнёрам вынести «Кадис», тем не менее главную роль в разгромной победе сыграл Родриго.

В первом тайме бразилец на дриблинге обыграл всю оборону соперника и точно пробил в девятку, во втором — голом завершил контратаку и отдал ассист на выздоровевшего англичанина. В отсутствие Тибо Куртуа и Кепы Аррисабалаги ворота защищал Андрей Лунин — и не пропустил, совершив несколько сейвов.

Как минимум до завтрашнего вечера «Реал» обосновался на вершине таблицы. Мадридцы опережают «Жирону», которой предстоит матч с «Атлетиком», на одно очко. Соперник весьма коварный, так что едва ли кто-то удивится, если команда Карло Анчелотти сохранит лидерство по итогам 14-го тура.

«Севилья» схлопотала два удаления и уступила «Реалу Сосьедад»

Клуб Арсена Захаряна добился очередной победы — над «Севильей», которая максимально облегчила оппоненту задачу в конце матча. Россиянин появился на поле на 67-й минуте и наблюдал за этим с максимально близкого ракурса.

На 88-й минуте Серхио Рамос жёстко подкатился под Брайса Мендеса. Арбитр Мигель Арьяс сперва показал ветерану вторую жёлтую, но затем глянул видеоповтор и сменил обычное предупреждение на прямую красную. А затем он за разговоры выгнал с поля и Хесуса Наваса.

Игроки спорят с судьёй из-за удаления Рамоса Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

По сути, результат был предрешён. А сделали его ещё в первом тайме классно исполнивший штрафной удар Андер Барренечеа (засчитали как автогол вратаря Марко Дмитровича) и Умар Садик, который протащил мяч с центра поля и шарахнул точно в девятку. «Севилья» во второй половине матча ответила лишь голом Юссефа Эн-Несири. И всё же борьба за четвёрку у «Сосьедада» складывается непросто: «Барселона» и «Атлетико» впереди на шесть очков. А у вторых ещё и встреча в запасе.

«Ювентус» и «Интер» так и не выяснили, кто круче

В самом статусном матче дня сошлись лидеры Серии А — «Ювентус» принимал «Интер». Особой зрелищности они, правда, не подвезли: забили по голу и на этом разошлись. А по ожидаемым забитым мячам картина и вовсе печальная: 0,49 xG против 0,85 xG.

Всё случилось ещё в первом тайме. На 27-й минуте Федерико Кьеза ворвался в штрафную с левого края и прострелил на Душана Влаховича. Серб не подвёл, в касание переправив мяч в ворота Яна Зоммера. Спустя шесть минут чёрно-синие ответили точным ударом (и тоже в касание) Лаутаро Мартинеса, который откликнулся на пас Маркуса Тюрама.

«Юве» мог обойти «Интер» в таблице, однако двухочковый гандикап «нерадзурри» остался в силе. «Милан» тем временем отстаёт от соседей на шесть очков, а действующие чемпионы из «Наполи» уступают лидеру уже восемь очков.

«Эмполи» и «Сассуоло» устроили главную перестрелку дня

Пока фавориты бодались и выясняли, кто из них играет скучнее, «Эмполи» и «Сассуоло» устроили настоящий триллер. Если кто-то после просмотра матча «Ювентуса» и «Интера» назовёт Серию А скучной, просто расскажите ему про битву более скромных команд.

Франческо Капуто на четвёртой минуте с пенальти вывел хозяев вперёд. Прошло 18 минут, и на табло горели уже 1:2! Голы на счету Андреа Пинамонти и Матеуса Энрике. Спустя ещё восемь минут Якопо Фаццини посчитал, что ничья будет справедливее, и сравнял счёт. Уже в середине второго тайма Доменико Берарди с 11-метрового вернул преимущество «Сассуоло», но на 88-й минуте Виктор Коваленко оформил третий забитый мяч «Эмполи». 3:3? Нет! Берарди в добавленное время всё-таки вырвал для гостей победу!

«Синие» упустили шанс вырваться из зоны вылета и остались с 10 очками. Столько же, впрочем, у «Кальяри» с 17-го места, и вся борьба за выживание впереди. Чёрно-зелёные тем временем набрали 15 очков и теперь спокойно себя чувствуют в середине таблицы.