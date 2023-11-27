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Футбол, 26 ноября 2023: обзор главных матчей, Тоттенхэм — Астон Вилла, Кадис — Реал, Эвертон — МЮ, Ювентус — Интер

Легендарный гол «МЮ» и безумное невезение «Тоттенхэма». Главные события дня в еврофутболе
Георгий Илющенко
Главные события дня в еврофутболе за 26 ноября
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«Реал» уничтожил соперника, а «Ювентус» и «Интер» обменялись голами.

Клубный футбол вновь показал, почему по нему скучают большинство болельщиков во время паузы на игры сборных. Воскресенье, 26 ноября, подарило нам пачку интереснейших матчей в Европе. Ниже — их традиционный дайджест.

«Тоттенхэм» из-за дичайшего нефарта проиграл третий матч подряд в АПЛ

Англия - Премьер-лига . 13-й тур
26 ноября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Ло Чельсо – 22'     1:1 П. Торрес – 45+7'     1:2 Уоткинс – 61'    

Лондонцы здорово начали чемпионат и какое-то время шли на его вершине. А потом с ними поздоровалась полоса невезения: вслед за поражениями от «Челси» (1:4) и «Вулверхэмптона» (1:2) последовала неудача в разборке с «Астон Виллой» (1:2).

«Шпоры» куда чаще атаковали (79 выпадов против 42), создавали моменты (2,34 xG против 1,76 xG), владели мячом (62% на 38%) и забивали, однако арбитр Роберт Джонс отменил три (!) их гола (все забил Сон). Засчитал только один — от Джовани Ло Чельсо на 22-й минуте. А у гостей не отменил два — от Пау Торреса на 45+7-й минуте и Олли Уоткинса на 61-й.

Вдобавок «Тоттенхэм» лишился из-за травмы ещё и Родриго Бентанкура. А в лазарете у него и так было шестеро игроков: до середины декабря выбыл Ришарлисон, до конца года — Джеймс Мэддисон, Микки ван де Вен, Райан Сесеньон и Манор Соломон, ну а Иван Перишич и вовсе недоступен до финала сезона.

ТРАВМА БЕНТАНКУРА В МАТЧЕ С «АСТОН ВИЛЛОЙ»

ТРАВМА БЕНТАНКУРА В МАТЧЕ С «АСТОН ВИЛЛОЙ»

Фото: Julian Finney/Getty Images

Лондонцы вылетели из топ-4 и отстают от лидирующего «Арсенала» на четыре очка. А «Астон Вилла» туда как раз ворвалась, опережая сегодняшнего оппонента на два очка. Такой вот Good evening от главного тренера бирмингемцев Унаи Эмери.

«МЮ» с помощью супергола разгромил аутсайдера

Англия - Премьер-лига . 13-й тур
26 ноября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
0 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Гарначо – 3'     0:2 Рашфорд – 56'     0:3 Марсьяль – 75'    

У «Эвертона» отняли 10 очков из-за нарушения финансовой отчётности, и «ириски» внезапно оказались на 19-м месте. Команда из Ливерпуля мечтала подняться после первого же матча вслед за понижением, однако «Манчестер Юнайтед» не позволил им сделать это. 3:0 на выезде! Манкунианцы впервые в нынешнем сезоне АПЛ победили разгромно.

Победа стала исторической. Но вовсе не из-за счёта. Просто посмотрите, какой шедевр ударом в падении через себя завалил Алехандро Гарначо! Примерно в таком же стиле почти 13 лет назад положил голешник Уэйн Руни в манчестерском дерби. Премию Пушкаша этому господину?

Подробнее о манчестерском безумии:
Вау! Игрок «Манчестер Юнайтед» повторил великий гол Руни
Вау! Игрок «Манчестер Юнайтед» повторил великий гол Руни

Аргентинский гений забил на третьей минуте. Уже во втором тайме «Эвертон» добили голами Маркус Рашфорд (с пенальти) и Антони Марсьяль. В результате «Манчестер» поднялся на шестое место с 24 очками — «Арсенал» теперь на расстоянии двух побед. «Ириски» же остались с четырьмя очками — «Лутон» со спасительной 17-й строчки опережает их на пять очков.

«Реал» испепелил «Кадис» и теперь лидирует в Ла Лиге

Испания - Примера . 14-й тур
26 ноября 2023, воскресенье. 20:30 МСК
Кадис
Кадис
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Родриго – 14'     0:2 Родриго – 64'     0:3 Беллингем – 74'    

У мадридского клуба беда с травмами, впрочем, одна из них осталась в прошлом. Джуд Беллингем выздоровел и помог партнёрам вынести «Кадис», тем не менее главную роль в разгромной победе сыграл Родриго.

В первом тайме бразилец на дриблинге обыграл всю оборону соперника и точно пробил в девятку, во втором — голом завершил контратаку и отдал ассист на выздоровевшего англичанина. В отсутствие Тибо Куртуа и Кепы Аррисабалаги ворота защищал Андрей Лунин — и не пропустил, совершив несколько сейвов.

Вот как это было:
«Реал» уверенно вернулся в лидеры! Беллингем тащил, но не он сделал результат
«Реал» уверенно вернулся в лидеры! Беллингем тащил, но не он сделал результат

Как минимум до завтрашнего вечера «Реал» обосновался на вершине таблицы. Мадридцы опережают «Жирону», которой предстоит матч с «Атлетиком», на одно очко. Соперник весьма коварный, так что едва ли кто-то удивится, если команда Карло Анчелотти сохранит лидерство по итогам 14-го тура.

«Севилья» схлопотала два удаления и уступила «Реалу Сосьедад»

Испания - Примера . 14-й тур
26 ноября 2023, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
2 : 1
Севилья
Севилья
1:0 Дмитрович – 3'     2:0 Садик – 22'     2:1 Эн-Несири – 60'    
Удаления: нет / Рамос – 88', Навас – 88'

Клуб Арсена Захаряна добился очередной победы — над «Севильей», которая максимально облегчила оппоненту задачу в конце матча. Россиянин появился на поле на 67-й минуте и наблюдал за этим с максимально близкого ракурса.

На 88-й минуте Серхио Рамос жёстко подкатился под Брайса Мендеса. Арбитр Мигель Арьяс сперва показал ветерану вторую жёлтую, но затем глянул видеоповтор и сменил обычное предупреждение на прямую красную. А затем он за разговоры выгнал с поля и Хесуса Наваса.

Игроки спорят с судьёй из-за удаления Рамоса

Игроки спорят с судьёй из-за удаления Рамоса

Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

По сути, результат был предрешён. А сделали его ещё в первом тайме классно исполнивший штрафной удар Андер Барренечеа (засчитали как автогол вратаря Марко Дмитровича) и Умар Садик, который протащил мяч с центра поля и шарахнул точно в девятку. «Севилья» во второй половине матча ответила лишь голом Юссефа Эн-Несири. И всё же борьба за четвёрку у «Сосьедада» складывается непросто: «Барселона» и «Атлетико» впереди на шесть очков. А у вторых ещё и встреча в запасе.

Всё сумасшествие дуэли «Севильи» и «Реала Сосьедад»:
Одноклубник Захаряна оформил чудо-гол. Положил мяч в девятку дальним ударом. Видео
Одноклубник Захаряна оформил чудо-гол. Положил мяч в девятку дальним ударом. Видео

«Ювентус» и «Интер» так и не выяснили, кто круче

Италия - Серия А . 13-й тур
26 ноября 2023, воскресенье. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 1
Интер М
Милан
1:0 Влахович – 27'     1:1 Мартинес – 33'    

В самом статусном матче дня сошлись лидеры Серии А — «Ювентус» принимал «Интер». Особой зрелищности они, правда, не подвезли: забили по голу и на этом разошлись. А по ожидаемым забитым мячам картина и вовсе печальная: 0,49 xG против 0,85 xG.

Всё случилось ещё в первом тайме. На 27-й минуте Федерико Кьеза ворвался в штрафную с левого края и прострелил на Душана Влаховича. Серб не подвёл, в касание переправив мяч в ворота Яна Зоммера. Спустя шесть минут чёрно-синие ответили точным ударом (и тоже в касание) Лаутаро Мартинеса, который откликнулся на пас Маркуса Тюрама.

Детальнее о матче:
«Ювентус» и «Интер» забили одинаковые голы. А у Лаутаро уже 13 мячей за 13 туров
«Ювентус» и «Интер» забили одинаковые голы. А у Лаутаро уже 13 мячей за 13 туров

«Юве» мог обойти «Интер» в таблице, однако двухочковый гандикап «нерадзурри» остался в силе. «Милан» тем временем отстаёт от соседей на шесть очков, а действующие чемпионы из «Наполи» уступают лидеру уже восемь очков.

«Эмполи» и «Сассуоло» устроили главную перестрелку дня

Италия - Серия А . 13-й тур
26 ноября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Эмполи
Эмполи
Окончен
3 : 4
Сассуоло
Сассуоло
1:0 Капуто – 4'     1:1 Пинамонти – 12'     1:2 Энрике – 22'     2:2 Фаццини – 30'     2:3 Берарди – 66'     3:3 Коваленко – 86'     3:4 Берарди – 90+2'    

Пока фавориты бодались и выясняли, кто из них играет скучнее, «Эмполи» и «Сассуоло» устроили настоящий триллер. Если кто-то после просмотра матча «Ювентуса» и «Интера» назовёт Серию А скучной, просто расскажите ему про битву более скромных команд.

Франческо Капуто на четвёртой минуте с пенальти вывел хозяев вперёд. Прошло 18 минут, и на табло горели уже 1:2! Голы на счету Андреа Пинамонти и Матеуса Энрике. Спустя ещё восемь минут Якопо Фаццини посчитал, что ничья будет справедливее, и сравнял счёт. Уже в середине второго тайма Доменико Берарди с 11-метрового вернул преимущество «Сассуоло», но на 88-й минуте Виктор Коваленко оформил третий забитый мяч «Эмполи». 3:3? Нет! Берарди в добавленное время всё-таки вырвал для гостей победу!

«Синие» упустили шанс вырваться из зоны вылета и остались с 10 очками. Столько же, впрочем, у «Кальяри» с 17-го места, и вся борьба за выживание впереди. Чёрно-зелёные тем временем набрали 15 очков и теперь спокойно себя чувствуют в середине таблицы.

Дайджест вчерашних матчей. Там тоже было на что посмотреть:
Историческая замена «Милана» и битва Пепа с Клоппом. Главные события дня в еврофутболе
Историческая замена «Милана» и битва Пепа с Клоппом. Главные события дня в еврофутболе
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