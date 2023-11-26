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Футбол, 25 ноября 2023 года: обзор матчей, ничья Сити и Ливерпуля, победа Ньюкасла, лидерство Арсенала, Челси, Барселона

Историческая замена «Милана» и битва Пепа с Клоппом. Главные события дня в еврофутболе
Никита Паглазов
Футбол, 25 ноября 2023 года
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У итальянцев на поле вышел 15-летний футболист, а «Барса» потеряла очки с середняком.

Клубный футбол вернулся с паузы! Суббота, 25 ноября, подарила несколько крутых встреч. Рассказываем вам о самых интересных сюжетах. Ниже – все главные события дня.

«Сити» сыграл классный матч с «Ливерпулем». Но не выиграл

Англия - Премьер-лига . 13-й тур
25 ноября 2023, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Холанд – 27'     1:1 Александер-Арнольд – 80'    

Один из главных матчей первой части АПЛ состоялся в Манчестере — «Сити» принимал «Ливерпуль». «Горожане» возглавляли таблицу, а «красные» шли следом. Матч должен был показать амбициозность команд. Всё же обыграть прямого конкурента за титул – важная цель. Бóльшую часть матча преимуществом владел «Сити»: команда Гвардиолы больше и чаще атаковала, контролировала игру, а на 27-й минуте повела благодаря голу Эрлинга Холанда.

Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола

Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола

Фото: Getty Images

Второй тайм также не сулил ничего хорошего «Ливерпулю». Хозяева не давали поводов беспокоиться болельщикам. Однако на 80-й минуте точный удар Трента Александер-Арнольда застал врасплох Эдерсона. 1:1 – с таким счётом и завершилась встреча. «Ливерпуль» увёз ничью при не самой крутой игре.

Подробности жаркой битвы Гвардиолы и Клоппа:
Холанд установил крутой рекорд в АПЛ. А форвард «Ливерпуля» после игры наехал на Гвардиолу
Холанд установил крутой рекорд в АПЛ. А форвард «Ливерпуля» после игры наехал на Гвардиолу

«Ньюкасл» разнёс «Челси» на своём поле

Англия - Премьер-лига . 13-й тур
25 ноября 2023, суббота. 18:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
4 : 1
Челси
Лондон
1:0 Исак – 13'     1:1 Стерлинг – 23'     2:1 Ласселлс – 60'     3:1 Жоэлинтон – 61'     4:1 Гордон – 83'    
Удаления: нет / Джеймс – 73'

Ещё один любопытный матч в рамках АПЛ состоялся на «Сент-Джеймс Парк». И «Ньюкасл», и «Челси» испытывают кадровые проблемы. Однако в прошедшей встрече сложилось ощущение, что у «сорок» всё замечательно. «Ньюкасл» без серьёзных проблем разобрался с лондонцами, забив три безответных мяча во втором тайме после ничьей в первые 45 минут. При счёте 3:1 в пользу «Ньюкасла» в составе «Челси» ещё и удалился Рис Джеймс. Уже тогда стало понятно, что «синим» сегодня вряд ли удастся заработать хотя бы одно очко. Теперь «Ньюкасл» поднялся на шестое место, а «Челси» остался на 10-й строчке.

«Ньюкасл» быстро решил вопрос в матче с «Челси»:
«Ньюкасл» уничтожил «Челси». Забил дважды за 91 секунду!
«Ньюкасл» уничтожил «Челси». Забил дважды за 91 секунду!

«Арсенал» вышел в лидеры АПЛ. Победу принёс самый критикуемый игрок «канониров»

Англия - Премьер-лига . 13-й тур
25 ноября 2023, суббота. 20:30 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Хаверц – 89'    

Потерей очков «Сити» и «Ливерпуля» мог воспользоваться «Арсенал». Команда Микеля Артеты отправилась в гости к «Брентфорду», набравшему больше всего очков в очных матчах между лондонскими клубами в текущем сезоне. Получилась вязкая игра, а «Арсенал» будто играл не на полную. Ещё и на 42-й минуте VAR отменил гол Леандро Троссарда.

Встреча шла к ничьей, но в самой концовке победу «Арсеналу» принёс Кай Хаверц. Дорогостоящего игрока лондонцев критикуют весь сезон, но он наконец-то совершил полезное действие. Немец замкнул головой навес Саки, забив на 89-й минуте. «Арсенал» одержал победу и вышел на чистое первое место в АПЛ.

«Барселона» потеряла очки с одним из неудобнейших соперников

Испания - Примера . 14-й тур
25 ноября 2023, суббота. 16:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
1 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Лопес – 39'     1:1 Лежён – 82'    

«Барса» не очень стабильна в текущем сезоне в плане игры. Поэтому каталонцы могут потерять очки в любой встрече. Тем более когда играют против неудобного соперника. А с «Райо Вальекано» в последних четырёх матчах «Барселона» не одержала ни одной победы. Ход текущего матча также получился неудовлетворительным для сине-гранатовых.

«РАЙО ВАЛЬЕКАНО» — «БАРСЕЛОНА»

«РАЙО ВАЛЬЕКАНО» — «БАРСЕЛОНА»

Фото: Angel Martinez/Getty Images

На 39-й минуте «Райо» открыл счёт благодаря усилиям полузащитника Уная Лопеса. Победный для хозяев результат держался до конца второго тайма. И только на 82-й минуте автогол Флорьяна Лежёна спас «Барсу» от поражения. Хотя вряд ли этот результат назовёшь хорошим. Команда Хави упустила шанс подобраться к «Жироне» и «Реалу». Да и неудачная серия с «Райо» продолжилась.

Подробнее об игре рассказываем здесь:
Клуб-палач «Барселоны» снова её наказал! Помогла травма лидера каталонцев
Клуб-палач «Барселоны» снова её наказал! Помогла травма лидера каталонцев

«Наполи» одержал победу в первом матче Маццарри

Италия - Серия А . 13-й тур
25 ноября 2023, суббота. 20:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
1 : 2
Наполи
Неаполь
0:1 Кварацхелия – 44'     1:1 Лукман – 53'     1:2 Элмас – 79'    

Действующий чемпион Италии сменил главного тренера. Вместо Руди Гарсии неаполитанцев возглавил Вальтер Маццарри. «Наполи» уже прилично отстал от «Ювентуса» и «Интера», поэтому клубу пора стабильно побеждать и набирать очки. Дебют тренера пришёлся на непростой выезд к «Аталанте». И у неаполитанцев получилось добыть победу!

Первый гол при Маццарри забил Хвича Кварацхелия на 44-й минуте матча. В начале второго тайма «Аталанта» сравняла счёт благодаря точному удару головой в исполнении Адемолы Лукмана. И всё же «Наполи» был удачливее: на 79-й минуте Элиф Элмас принёс победу гостям.

В начале 2010-х «Наполи» с Маццарри шумел в Лиге чемпионов:
«Я уникальный тренер». После второй отставки за полгода «Наполи» вернул старого героя
«Я уникальный тренер». После второй отставки за полгода «Наполи» вернул старого героя

Мощный камбэк дортмундцев в дерби с «Боруссией»

Германия - Бундеслига . 12-й тур
25 ноября 2023, суббота. 17:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
4 : 2
Боруссия М
Мёнхенгладбах
0:1 Райц – 13'     0:2 Kouadio Manu Koné – 28'     1:2 Забитцер – 30'     2:2 Фюллькруг – 32'     3:2 Байно-Гиттенс – 45'     4:2 Мален – 90+7'    

В чемпионате Германии состоялось дерби между дортмундской и мёнхенгладбахской «Боруссиями». И к 28-й минуте встречи команда Херардо Сеоане неожиданно вела на «Сигнал Идуна Парк» со счётом 2:0. Голами отметились Рокко Райц и Ману Коне. Однако дортмундцы быстро ответили: на 30-й и 32-й минутах отметились Марсель Забитцер и Никлас Фюллькруг. А затем команда Эдина Терзича забила ещё два гола и одержала победу. «Боруссия» по итогам 12-го тура сохранила место в лигочемпионской четвёрке.

«Штутгарт» продолжает творить историю в Бундеслиге

Германия - Бундеслига . 12-й тур
25 ноября 2023, суббота. 20:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
1 : 2
Штутгарт
Штутгарт
0:1 Ундав – 1'     1:1 Антон – 26'     1:2 Ундав – 45+1'    

«Штутгарт» в текущем сезоне чемпионата Германии показывает классные результаты. «Швабы» занимают третье место и собираются бороться за лигочемпионскую четвёрку. В последних двух турах команда потерпела поражения, но в гостевом матче с франкфуртским «Айнтрахтом» получила шанс забрать три очка. И уже на первой минуте «Штутгарт» забил гол! Отличился форвард Дениз Ундав. В середине первого тайма автогол забил защитник «швабов» Вальдемар Антон. Однако уже в добавленное к первым 45 минутам время Ундав оформил дубль и снова вывел «Штутгарт» вперёд. Гости в итоге одержали победу и сохранили место в топ-3 Бундеслиги.

«Милан» одержал победу впервые за пять игр. У «россонери» дебютировал 15-летний футболист

Италия - Серия А . 13-й тур
25 ноября 2023, суббота. 22:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 0
Фиорентина
Флоренция
1:0 Эрнандес – 45+2'    

«Милан» неудачно проводил матчи Серии А до ноябрьской паузы на сборные. Шанс реабилитироваться клуб получил в матче с «Фиорентиной». «Фиалки» классно стартовали, но в последних четырёх матчах потерпели три поражения. В общем, переживают мини-кризис. Между командами вышла тяжёлая встреча. На 45+2-й минуте «Милан» заработал пенальти, который реализовал Тео Эрнандес.

«МИЛАН» — «ФИОРЕНТИНА»

«МИЛАН» — «ФИОРЕНТИНА»

Фото: acmilan.com

Во втором тайме «Фиорентина» выглядела интереснее, чаще и агрессивнее атаковала. Однако мяч никак не шёл в ворота хозяев. А тренер миланцев Стефано Пиоли рискнул в концовке и выпустил юного форварда Франческо Камарду. Он стал рекордсменом Серии А, выйдя на поле в возрасте 15 лет и 260 дней! Да ещё и в ответственный момент. Много шансов проявить себя Камарда не получил, но «Милан» в итоге одержал победу.

Гризманн приблизил «Атлетико» к «Реалу»

Испания - Примера . 14-й тур
25 ноября 2023, суббота. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Гризманн – 64'    

«Атлетико» одерживал шесть побед подряд, но затем уступил в начале ноября в гостях «Лас-Пальмасу». Перед международной паузой «матрасники» обыграли «Вильярреал», а теперь могли одержать вторую победу подряд. Соперник – один из аутсайдеров Примеры – «Мальорка». Однако «Атлетико» испытал проблемы со скромным клубом, одержав лишь минимальную победу. Три очка мадридцам принёс гол Антуана Гризманна. «Атлетико» догнал в таблице «Барселону» (при одной игре в запасе), а также приблизился на расстояние одного очка к «Реалу» и трёх – к «Жироне». Вся борьба за золото ещё впереди.

Карпин в «Мальорке» работал с одной из испанских звёзд. И не только:
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