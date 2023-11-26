Историческая замена «Милана» и битва Пепа с Клоппом. Главные события дня в еврофутболе

Клубный футбол вернулся с паузы! Суббота, 25 ноября, подарила несколько крутых встреч. Рассказываем вам о самых интересных сюжетах. Ниже – все главные события дня.

«Сити» сыграл классный матч с «Ливерпулем». Но не выиграл

Один из главных матчей первой части АПЛ состоялся в Манчестере — «Сити» принимал «Ливерпуль». «Горожане» возглавляли таблицу, а «красные» шли следом. Матч должен был показать амбициозность команд. Всё же обыграть прямого конкурента за титул – важная цель. Бóльшую часть матча преимуществом владел «Сити»: команда Гвардиолы больше и чаще атаковала, контролировала игру, а на 27-й минуте повела благодаря голу Эрлинга Холанда.

Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола Фото: Getty Images

Второй тайм также не сулил ничего хорошего «Ливерпулю». Хозяева не давали поводов беспокоиться болельщикам. Однако на 80-й минуте точный удар Трента Александер-Арнольда застал врасплох Эдерсона. 1:1 – с таким счётом и завершилась встреча. «Ливерпуль» увёз ничью при не самой крутой игре.

«Ньюкасл» разнёс «Челси» на своём поле

Ещё один любопытный матч в рамках АПЛ состоялся на «Сент-Джеймс Парк». И «Ньюкасл», и «Челси» испытывают кадровые проблемы. Однако в прошедшей встрече сложилось ощущение, что у «сорок» всё замечательно. «Ньюкасл» без серьёзных проблем разобрался с лондонцами, забив три безответных мяча во втором тайме после ничьей в первые 45 минут. При счёте 3:1 в пользу «Ньюкасла» в составе «Челси» ещё и удалился Рис Джеймс. Уже тогда стало понятно, что «синим» сегодня вряд ли удастся заработать хотя бы одно очко. Теперь «Ньюкасл» поднялся на шестое место, а «Челси» остался на 10-й строчке.

«Арсенал» вышел в лидеры АПЛ. Победу принёс самый критикуемый игрок «канониров»

Потерей очков «Сити» и «Ливерпуля» мог воспользоваться «Арсенал». Команда Микеля Артеты отправилась в гости к «Брентфорду», набравшему больше всего очков в очных матчах между лондонскими клубами в текущем сезоне. Получилась вязкая игра, а «Арсенал» будто играл не на полную. Ещё и на 42-й минуте VAR отменил гол Леандро Троссарда.

Встреча шла к ничьей, но в самой концовке победу «Арсеналу» принёс Кай Хаверц. Дорогостоящего игрока лондонцев критикуют весь сезон, но он наконец-то совершил полезное действие. Немец замкнул головой навес Саки, забив на 89-й минуте. «Арсенал» одержал победу и вышел на чистое первое место в АПЛ.

«Барселона» потеряла очки с одним из неудобнейших соперников

«Барса» не очень стабильна в текущем сезоне в плане игры. Поэтому каталонцы могут потерять очки в любой встрече. Тем более когда играют против неудобного соперника. А с «Райо Вальекано» в последних четырёх матчах «Барселона» не одержала ни одной победы. Ход текущего матча также получился неудовлетворительным для сине-гранатовых.

«РАЙО ВАЛЬЕКАНО» — «БАРСЕЛОНА» Фото: Angel Martinez/Getty Images

На 39-й минуте «Райо» открыл счёт благодаря усилиям полузащитника Уная Лопеса. Победный для хозяев результат держался до конца второго тайма. И только на 82-й минуте автогол Флорьяна Лежёна спас «Барсу» от поражения. Хотя вряд ли этот результат назовёшь хорошим. Команда Хави упустила шанс подобраться к «Жироне» и «Реалу». Да и неудачная серия с «Райо» продолжилась.

«Наполи» одержал победу в первом матче Маццарри

Действующий чемпион Италии сменил главного тренера. Вместо Руди Гарсии неаполитанцев возглавил Вальтер Маццарри. «Наполи» уже прилично отстал от «Ювентуса» и «Интера», поэтому клубу пора стабильно побеждать и набирать очки. Дебют тренера пришёлся на непростой выезд к «Аталанте». И у неаполитанцев получилось добыть победу!

Первый гол при Маццарри забил Хвича Кварацхелия на 44-й минуте матча. В начале второго тайма «Аталанта» сравняла счёт благодаря точному удару головой в исполнении Адемолы Лукмана. И всё же «Наполи» был удачливее: на 79-й минуте Элиф Элмас принёс победу гостям.

Мощный камбэк дортмундцев в дерби с «Боруссией»

В чемпионате Германии состоялось дерби между дортмундской и мёнхенгладбахской «Боруссиями». И к 28-й минуте встречи команда Херардо Сеоане неожиданно вела на «Сигнал Идуна Парк» со счётом 2:0. Голами отметились Рокко Райц и Ману Коне. Однако дортмундцы быстро ответили: на 30-й и 32-й минутах отметились Марсель Забитцер и Никлас Фюллькруг. А затем команда Эдина Терзича забила ещё два гола и одержала победу. «Боруссия» по итогам 12-го тура сохранила место в лигочемпионской четвёрке.

«Штутгарт» продолжает творить историю в Бундеслиге

«Штутгарт» в текущем сезоне чемпионата Германии показывает классные результаты. «Швабы» занимают третье место и собираются бороться за лигочемпионскую четвёрку. В последних двух турах команда потерпела поражения, но в гостевом матче с франкфуртским «Айнтрахтом» получила шанс забрать три очка. И уже на первой минуте «Штутгарт» забил гол! Отличился форвард Дениз Ундав. В середине первого тайма автогол забил защитник «швабов» Вальдемар Антон. Однако уже в добавленное к первым 45 минутам время Ундав оформил дубль и снова вывел «Штутгарт» вперёд. Гости в итоге одержали победу и сохранили место в топ-3 Бундеслиги.

«Милан» одержал победу впервые за пять игр. У «россонери» дебютировал 15-летний футболист

«Милан» неудачно проводил матчи Серии А до ноябрьской паузы на сборные. Шанс реабилитироваться клуб получил в матче с «Фиорентиной». «Фиалки» классно стартовали, но в последних четырёх матчах потерпели три поражения. В общем, переживают мини-кризис. Между командами вышла тяжёлая встреча. На 45+2-й минуте «Милан» заработал пенальти, который реализовал Тео Эрнандес.

«МИЛАН» — «ФИОРЕНТИНА» Фото: acmilan.com

Во втором тайме «Фиорентина» выглядела интереснее, чаще и агрессивнее атаковала. Однако мяч никак не шёл в ворота хозяев. А тренер миланцев Стефано Пиоли рискнул в концовке и выпустил юного форварда Франческо Камарду. Он стал рекордсменом Серии А, выйдя на поле в возрасте 15 лет и 260 дней! Да ещё и в ответственный момент. Много шансов проявить себя Камарда не получил, но «Милан» в итоге одержал победу.

Гризманн приблизил «Атлетико» к «Реалу»

«Атлетико» одерживал шесть побед подряд, но затем уступил в начале ноября в гостях «Лас-Пальмасу». Перед международной паузой «матрасники» обыграли «Вильярреал», а теперь могли одержать вторую победу подряд. Соперник – один из аутсайдеров Примеры – «Мальорка». Однако «Атлетико» испытал проблемы со скромным клубом, одержав лишь минимальную победу. Три очка мадридцам принёс гол Антуана Гризманна. «Атлетико» догнал в таблице «Барселону» (при одной игре в запасе), а также приблизился на расстояние одного очка к «Реалу» и трёх – к «Жироне». Вся борьба за золото ещё впереди.