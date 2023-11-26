Одноклубник Захаряна оформил чудо-гол. Положил мяч в девятку дальним ударом. Видео

«Реал Сосьедад» провёл матч 14-го тура чемпионата Испании с «Севильей». Игра порадовала болельщиков большим количеством разнообразных событий.

Нынешняя «Севилья» отнюдь не такая грозная, какой была несколько лет назад. В 12 матчах Примеры команда одержала всего лишь две победы, а в последнее время штампует ничьи (пять подряд). Дошло до того, что «Севилья» рухнула в нижнюю часть таблицы — перед матчем она была в четырёх очках от зоны вылета. При этом команда не побеждала в чемпионате Испании в течение двух месяцев.

«Реал Сосьедад» пришёл в себя после тяжёлого старта. В последних восьми матчах команда одержала пять побед и взобралась на шестую строчку в таблице. Правда, попасть в топ-4 будет непросто, ведь перед матчем отставание от зоны Лиги чемпионов составляло девять очков. Кстати, клуб из Сан-Себастьяна уже обеспечил себе место в 1/8 финала самого престижного турнира Европы. И это за два тура до финиша группового этапа!

Арсен Захарян предсказуемо не попал в стартовый состав «Реала Сосьедад». Хозяевам потребовалось всего три минуты, чтобы взбодрить всех фанатов на стадионе. Этот гол наверняка попадёт во все курьёзные подборки. Хитрющий Андер Барренеччеа пробил со штрафного в ближний угол, а вратарь гостей Марко Дмитрович вроде бы справился с этим ударом. Дальше произошло что-то необъяснимое. Мяч попал в ногу падающего голкипера и залетел в сетку. Удивительное невезение!

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

А вот второй гол «Реала Сосьедад» по праву претендует на звание лучшего как минимум в туре. Автором шедевра стал Умар Садик. Этот африканец не забивал больше года, поскольку пропустил длительное время из-за разрыва «крестов». На старте прошлого сезона Умар отличился трижды в пяти матчах Примеры, после чего лёг не операцию. До сегодняшнего дня Умар не забивал с 3 сентября 2022 года.

На этот раз Садик пульнул так, что даже его одноклубники схватились за голову. Умар решился на удар с приличной дистанции и не прогадал. Мяч по красивой траектории влетел точно в девятку — вратарю можно было только посочувствовать. Через несколько минут испанские телевизионщики выкатили графику. Вероятность гола после удара Садика составляла всего 3,1%.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Хозяева ушли на перерыв в хорошем настроении. Они вели с преимуществом в два мяча и уверенно контролировали ход игры. Казалось, у «Севильи» нет никаких шансов. Но на старте второй половины «Севилья» заметно преобразилась. Сначала Юссеф Эн-Несири отыграл один гол — помог рикошет от Робена Ле Нормана. Через шесть минут марокканец мог сравнять, но на этот раз мяч вонзился в крестовину.

Захарян на этот раз получил половину второго тайма. Приятно, что тренерский штаб хозяев выпустил россиянина в довольно ответственный момент. В концовке могли забивать и те, и другие, но счёт на табло не изменился. Правда, «Севилья» осталась вдесятером — на последних минутах арбитр отправил в раздевалку Серхио Рамоса. Сначала рефери Мигель Анхель Ортис показал вторую жёлтую карточку, но после просмотра повтора заменил её на красную. Так что теперь испанского ветерана ждёт дисквалификация. И почти сразу арбитр удалил ещё одного заслуженного человека — Хесуса Наваса. По всей видимости, за разговоры. Так что «Севилья», по сути, за один момент потеряла сразу двух игроков.

Арбитр удаляет Серхио Рамоса (четвёртый номер) с поля Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Благодаря этой победе «Реал Сосьедад» поднялся на пятое место в таблице. Правда, у «Атлетика» из Бильбао есть один матч в запасе. Что касается Захаряна, то за отведённое время он совершил 11 касаний, отдал три точные передачи из шести (50%) и выиграл одно верховое единоборство.