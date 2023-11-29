«Ты спас ему жизнь. Иначе я убил бы его». Новые детали уголовных дел Промеса

Про Квинси Промеса вновь вспомнили в Европе. Хотя сам он, естественно, хотел бы, чтобы про него забыли. На одном из самых авторитетных спортивных ресурсов – The Athletic – вышел огромный материал, в котором ещё раз напомнили о всех незаконных делах футболиста. И его сообщников.

Каков актуальный статус Промеса? Ему же вынесли приговор?

Летом 2023 года суд Нидерландов действительно приговорил Квинси к полутора годам заключения за нанесение ножевого ранения своему двоюродному брату. Инцидент случился ещё летом 2020-го в их семейном доме, когда спортсмен обвинил родственника в краже ожерелья тёти. В тот же вечер Квинси ударил брата ножом в ногу, но позже признавался, что хотел его убить.

Доказательная база строилась на прослушке игрока и его разговорах с родственниками. Парадокс в том, что правоохранители слушали Промеса по другому делу, связанному с торговлей наркотиками. Так что о его словах про брата никто мог бы и не узнать, если бы не второе дело.

Квинси Промес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сам футболист «Спартака» отрицает свою вину и через адвокатов сразу подал апелляцию. Неизвестно, чем история завершилась, но, судя по заявлениям после суда, шансов у голландца мало. При этом, находясь в России, он не может исполнять приговор суда. Однако когда посетит страну, у которой с Нидерландами есть договор об экстрадиции (например, ОАЭ), его сразу же отправят на родину.

Впрочем, сейчас то дело уже не так актуально. Хотя The Athletic коснулся и его. Куда важнее – процесс по уголовному делу о торговле огромных партий наркотиков.

Сообщник Промеса не хочет брать всю вину на себя. А Квинси предостерегали ещё в «Аяксе»

Материал начинается с рассказа о возможном сообщнике Промеса – Марилио В. Он задержан нидерландскими правоохранительными органами на период следствия. Новые слушания состоятся в январе 2024-го. Пока нет ясности по датам вынесения приговора. Марилио пытался внести залог, чтобы изменить меру пресечения, но суд ему отказал. Авторы не удивлены. Ведь ещё в 2019 году бельгийский суд признал его виновным во ввозе в страну 882(!) кг кокаина. Однако тогда он легко отделался. В новом деле, как утверждает The Athletic, Марилио признаёт свою вину, но не в полном объеме. Отсутствие Промеса сыграет ему на руку в этом вопросе. Правда, прокуратура считает, что Марилио был важной частью синдиката.

The Athletic напоминает, что следствию ещё по прошлому делу очень помогла прослушка разговоров Промеса с родственниками. И приводит любопытную цитату в отношении брата. «Я вообще не целился ему в ногу. Он заслуживал удара в шею, – сказал Промес. – А в следующий раз он получит пулю». В разговоре с отцом Квинси признался: «Ты спас ему жизнь. Иначе я убил бы его. Ты же это понимаешь?»

Квинси Промес Фото: из личного архива Квинси Промеса

Дальше издание приводит слова футболиста «Спартака», которые он якобы произнёс в феврале 2020-го в разговорах с сообщниками. Ранее на предварительных слушаниях сторона обвинения заявила, что Промес и Марилио пытались ввести кокаин в Европу в январе 2020-го. «Моя предыдущая поставка была неудачной. Товар пришёл в двух контейнерах: один упал, другой – заклинило, так что вся моя прибыль сократилась вдвое», – произнёс игрок.

А слова, которые подтверждали бы факт оплаты товара от Промеса, были следующие: «Мои мальчики едут в Антверпен». Уже можно нарезать мемы. Интересно, что полиция перехватила только одну партию кокаина — 720 кг. Вторая так и не была найдена.

Как утверждает Министерство юстиции Амстердама, Промес инвестировал в торговлю наркотиками всего € 200 тысяч. При этом в начале 2023-го он якобы заплатил значительный штраф одному из наркоторговцев, потому что одна из крупных партий была украдена.

Также авторы ссылаются на прошлое Квинси, пытаясь найти зачатки его последующих действий именно там. Они вспоминают его детство и цитаты. В интервью официальному сайту «Аякса» голландец называл себя «уличной крысой». И, по его словам, если все шли в одну сторону, то он идёт в другую. Также Промес говорил, что никогда не занимался преступными делами, даже в юности. И в какой-то момент просто переехал в более презентабельный район вместе со своей матерью, когда та развелась с отцом, который связался с «плохими людьми».

Квинси Промес в «Аяксе» Фото: Erwin Spek/Getty Images

В «Аяксе» Промеса не раз предупреждали, в том числе руководители клуба, что он дружит не с теми людьми. Футболиста часто видели в обществе рэпера JoeyAK, которого связывали с торговлей огнестрельным оружием и кокаином. Также Квинси близко общался со сводным братом другого музыканта, которого приговорили к 18 годам за убийство.

При этом защита Промеса, отказавшаяся от всяких комментариев, даёт понять, что намерена очистить имя своего клиента. И сообщает, что он ни в чём не виноват.