Последний шанс «МЮ» зацепиться за плей-офф ЛЧ? Сложнейший матч для команды тен Хага! LIVE

Сегодня, 29 ноября, состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Галатасараем» и «Манчестер Юнайтед». Встреча, скорее всего, станет судьбоносной.

«МЮ» – одна из катастроф групповой стадии ЛЧ. Топ-клуб АПЛ имеет всего три очка после четырёх матчей и занимает последнее место в группе А. Первыми уже не стать никак – «Бавария» вне досягаемости – но влезть на вторую строчку ещё реально. Для этого лучше бы обыграть на выезде «Галатасарай», что звучит как довольно сложная задача. В заключительном матче стадии команде Эрика тен Хага предстоит встреча с «Баварией», так что три очка лучше заработать заранее.

«Галатасарай» стратегически может устроить и ничья – особенно если «Копенгаген» уступит «Баварии». Но даже в таком случае команды из Турции и Дании будут решать судьбу второго места между собой 12 декабря. Что же до «Юнайтед», то календарь совсем не на их стороне. В Стамбуле тяжело любой команде, да и личные встречи за сегодняшними хозяевами – он обыграли «МЮ» на «Олд Траффорд» в первом круге – 3:2.

Глобально «Манчестер Юнайтед» может пролететь даже мимо третьей строчки и Лиги Европы. Тогда, вероятно, тен Хаг потеряет работу.

А главный матч дня – «Реал» против «Наполи». Команда Хвичи может добиться исторического результата, ведь неаполитанцы никогда не побеждали своего сегодняшнего соперника (три встречи – три поражения). Причём мадридцы всегда забивали три мяча. Как будет в этот раз?

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