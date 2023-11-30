Беллингем исполнил Зидана в Лиге чемпионов. А Хвича потерялся в матче с «Реалом»

«Реал» одержал пятую победу в Лиге чемпионов – у команды Карло Анчелотти 100% набранных очков в группе.

Турнирная мотивация в матче на «Сантьяго Бернабеу» была выше у «Наполи». Если «Реал» обеспечил себе место в плей-офф за четыре тура, то неаполитанцам требовалось побеждать, чтобы не зависеть ни от кого и ни от чего. Состав «сливочных» не был оптимальным, но самую большую потерю в этих обстоятельствах, казалось, понесла команда Вальтера Маццарри. Лучший бомбардир чемпионов Италии Виктор Осимхен попал только в число запасных после травмы бицепса бедра, так как на 90 минут нигериец пока не готов. Игре добавлял перца тот факт, что Осимхена заменял Симеоне – сын тренера мадридского «Атлетико».

И именно Симеоне забил быстрый гол «Наполи», реализовав первый же голевой момент команды Маццарри. До этого команды, по сути, играли без ворот. В этой атаке Кварацхелия забрал подбор и сделал классную подачу из левого полуфланга на дальнюю штангу, где Ди Лоренцо опередил Беллингема (Джуд защищался слева в 4-4-2) и вырезал пас на хорошо открывшегося в створе аргентинца.

Но этот гол сыграл злую шутку с «Наполи». «Реал» завёлся, добавил скоростей и в течение 11 минут забил дважды. Команда Анчелотти отыгралась почти сразу. Голевую атаку раскрутил Диас, забравший мяч в центре и протащивший его до штрафной, а дорисовал картину Браима своими красивыми мазками Родриго.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Второй забитый «Реалом» мяч тоже получился блестящим по исполнению. И внешне очень простым. Хозяева долго двигали мяч, как им было нужно, а потом последовал заброс из глубины от Алабы. В штрафной же топ-класс показал Беллингем. Джуд отклеился от Натана и идеально пробил в касание – вполне в стиле Зинедина Зидана. Беллингем продолжил свою невероятную результативную серию в «Реале». А перед перерывом англичанин едва не получил травму, когда подвернул ногу. Ему потребовалась помощь врачей, и складывалось впечатление, что Джуда будут менять. Тем не менее он кое-как доиграл первый тайм.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Осимхен появился на поле после перерыва. А вот «Реал» как будто не вышел на первые минуты второго тайма. «Наполи» сравнял счёт уже менее чем через две минуты после возобновления игры. В ходе голевой атаки неаполитанцы создали ситуацию три в два на левом фланге обороны «сливочных», в результате Ангисса смог свободно завладеть мячом в штрафной и после неудачного прострела и удачного отскока от Себальоса пробил украинского голкипера Лунина. Более того, вскоре «Наполи» улетел в контрвыпад три в три, и быть бы голу, если бы Кварацхелия исполнил передачу на Осимхена. Но пас получился плохим. Вальверде спас «Реал» и получил приз зрительских симпатий – аплодисменты «Сантьяго Бернабеу».

Потом игра шла как на качелях. По владению мячом у «Реала» и «Наполи» было фактически равенство, а когда Осимхен в середине тайма забил гол из офсайда, статистика показывала перевес команды Маццарри по ударам – 9:8 (в створ – 3:3). После этого у «Реала» три момента загубил Хоселу. Один из них при добивании по пустым воротам после того, как Беллингем почти сделал гол двумя касаниями, но голкипер Мерет каким-то чудом потащил мяч.

И всё же класс «Реала» перевесил старание «Наполи». Хотя победный гол забил не кто-то из звёзд, а 19-летний атакующий полузащитник Пас. Аргентинец круто развернул на ровном месте Каюсте, а потом, когда от него можно было ждать обостряющей передачи, Нико вопреки своей фамилии пробил. Голкипер Мерет ошибся, правда, рикошет от земли сделал этот мяч сложным.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

«Наполи» не спасли ни Осимхен, ни Кварацхелия. Хвича, несмотря на хорошее начало, провёл в итоге не лучший матч: 57 касаний мяча (пять в чужой штрафной), три удара (0 в створ), три успешные обводки из семи и всего один пас под удар. Не лучшая самореклама на «Сантьяго Бернабеу». А в концовке с пятой попытки забил Хоселу – шикарную голевую передачу вдоль ворот отдал на нападающего великолепный Беллингем.