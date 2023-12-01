«Краснодар» потерял лучшего бомбардира. А как команда играла без Кордобы в прошлом сезоне?

«Краснодар» на остаток года лишился важнейшего футболиста. Лучший бомбардир команды Джон Кордоба схватил дисквалификацию на три матча РПЛ (четвёртая игра — условно). В этом сезоне «быки» ещё ни разу не сталкивались с подобной проблемой, ведь Кордоба принимал участие во всех 16 играх РПЛ. А вот в предыдущем сезоне колумбиец пропустил семь матчей. Самое время изучить, как «Краснодар» играл без звёздного по меркам РПЛ форварда.

Надо сказать, что в прошлом сезоне Кордоба пропустил три матча по причине дисквалификации. Один — из-за перебора жёлтых карточек. А вот ещё два стали следствием поведения Кордобы. Как и сейчас, тогда Джон позволил себе лишнего в адрес арбитров.

В перерыве матча с ЦСКА (1:4) Кордоба оскорбил судейскую бригаду на испанском языке. В первой половине Сергей Иванов поставил два пенальти в ворота «быков». Первый отменил после подсказки видеопомощников, а во втором случае система VAR только подтвердила правоту главного арбитра. Как итог — Кордобу забанили на две игры.

Надо сказать, что в этих встречах «Краснодар» обошёлся без поражений. Сначала «быки» обыграли «Химки» (3:1), а потом поделили очки с «Крыльями Советов» (0:0). В первом случае на месте центрального нападающего играл Олакунле Олусегун, во втором — Никита Кривцов. Да, тот самый, что сейчас рулит в центре поля «быков». А тогда Никита впервые в карьере вышел на место центрального форварда.

«Непросто нам приходится из-за кадровых проблем, — говорил после матча главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук. — Сегодня центрального нападающего играл Никита Кривцов, который там никогда за всю карьеру не играл. Если есть какие-то моменты с ротацией, то линия атаки, конечно… У нас пока нет замены Кордобе».

Кстати, это были не первые матчи сезона, которые пропустил Джон. Летом он не играл с «Уралом» и «Локомотивом» из-за травмы. В Екатеринбурге гости победили 3:1, а железнодорожников обыграли дома — 3:0. Тренерский штаб «быков» в этих встречах выпускал на месте центрального нападающего молодого Ираклия Манелова, который сейчас играет в составе «Торпедо». Но полтора года назад «Краснодар» выручили другие ребята. Эдуард Сперцян сделал дубль в Екатеринбурге, а Олусегун — в игре с «Локо».

Любопытно, что в прошлом сезоне Кордоба также пропустил заключительный матч команды в году. 13 ноября «быки» мучились с «Оренбургом» на искусственном газоне, а Джон пропускал встречу из-за перебора жёлтых карточек. Сторожук снова выпустил на место центрфорварда Манелова, но тот опять не забил. У «Краснодара» отличился только Алексей Ионов, но «Оренбург» ответил на это пятью голами (три на счету Владимира Писарского).

Ираклий Манелов (на переднем плане) несколько раз подменял Кордобу в центре атаки Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Это была последняя игра «Краснодара» в РПЛ под руководством Сторожука. При нём «быки» без Кордобы в прошлом сезоне одержали три победы, один раз сыграли вничью и устроились на 1:5 в Оренбурге. Во второй части сезона «Краснодар» возглавил хмурый серб Владимир Ивич. Кстати, при нём Кордоба заметно улучшил свою результативность. В первой части прошлого сезона Джон забил пять мячей в РПЛ, во второй — девять. Правда, две игры колумбиец всё-таки пропустил.

В обоих матчах «быки» не смогли победить. Правда, у них были достаточно сильные соперники — «Зенит» и ЦСКА. С другой стороны, «Краснодар» в этих встречах не проиграл. В Санкт-Петербурге команды забили по два мяча, а в матче с армейцами голов не было. При этом Ивич вместо Кордобы выпускал в центре атаки нигерийца Мозеса Дэвида Кобнана, но тот уходил с поля без голов.

Владимир Ивич ни разу не побеждал в РПЛ без Кордобы Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Таким образом, в прошлом сезоне «Краснодар» без Кордобы одержал три победы, трижды сыграл вничью и проиграл всего один раз. В семи матчах без своего бомбардира «быки» забили 12 мячей, то есть в среднем по 1,7 гола за игру. А вот футболисты, которые выходили вместо Кордобы в центре атаки, не забили ни разу. При этом «Краснодар» Ивича ни разу не побеждал без Кордобы в РПЛ, но ни разу и не проигрывал.

В прошлом сезоне с Джоном клуб с юга России забивал по 2,2 мяча в среднем за игру (50 голов в 23 матчах). Любопытно, но без колумбийца команда набирала даже чуть больше очков (если взять среднее значение). Без Кордобы она набирала по 1,7 очка за игру (12 в семи матчах), а без него — по 1,6 очка (36 в 23 матчах). Впрочем, выборка не совсем объективная, ведь с Джоном «быки» провели почти в три раза больше матчей.