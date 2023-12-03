ЦСКА и «Ростов» повторили мем с автобусом. Победить красивее в снегопад нереально

Уже придумано множество шуток с матча «Балтика» – «Спартак». Тогда Калининград неожиданно завалило снегом за полчаса до начала матча, поэтому это было скорее регби. В Москве в этот раз всё предсказуемо: 3 декабря – снегопад, 4-го – жуткие морозы. Все знали, что так будет. Но, видимо, рассчитывали на лучшее. Примерно за час до начала матча ЦСКА – «Ростов» на арену заехал трактор. Думали – поможет. Но всё работало примерно так – пока техника и люди с лопатами очищают одну сторону, снег заваливает другую. И наоборот. В этот момент судьи, руководители РПЛ, клубы обсуждали, что делать. Переносить? Практического смысла не было. Окей, сегодня снег. Завтра – жуткие морозы со снегом. Выбрали, казалось, меньшее из зол – выходить и играть. Но не в футбол. А во что-то странное.

Особенно великолепны цитаты действующих лиц. Перед матчем, по ходу и после. Вот ироничная реакция Карпина на происходящее.

Валерий Карпин главный тренер «Ростова» «Для чего переходили на «осень-весна»? Для того чтобы говорили, что 29-й и 30-й туры в ноябре мы проводить не можем из‑за этого [такой погоды], а переносить некуда. Сейчас есть куда переносить. Смысл этого беспредела? Зачем ждать за 20 минут до начала игры?»

Коллега из ЦСКА поддержал это мнение. Да и сложно не согласиться с реальностью. Проводить матчи в такую погоду – абсурд. А переносить матч – не менее странное решение.

Владимир Федотов главный тренер ЦСКА «Погода шепчет нам, что пора менять формат. Сколько можно? В декабре всё‑таки у нас всё же прохладно. Футбол у нас же для болельщиков, как мы знаем. В этих условиях. Переход на систему «весна-осень»? Почему нет? Когда погода позволяет играть в футбол. Условия равные для двух команд. Как мы видим, поле сейчас не готово».



Какие-то выводы после калининградского матча в РПЛ сделали. Подготовили оранжевые мячи. Их хотя бы было видно. Команды вышли на уже заснеженный газон. По картинке еле-еле просвечивались центральный круг и линия штрафной. Но вскоре и её не стало видно.

ЦСКА — «Ростов» Фото: ПФК ЦСКА

ЦСКА — «Ростов» Фото: ПФК ЦСКА

ЦСКА быстро забил – пенальти реализовал Чалов. По такой погоде – сверхудача для хозяев.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Дальше происходящее на поле напоминало ещё одну цитату Карпина перед матчем – «бей-беги, окружай ворота». Никакой особой тактики. Получил, постарался вынести подальше, и там должны зацепиться. В это же время сотрудники стадиона старались по максимуму. Выглядело сюрреалистично. Когда атаковал ЦСКА, в их штрафную забегал мужчина с лопатой и вычищал линию разметки штрафной. Да-да, посторонний человек на поле во время матча. Никого это не удивляло.

Акинфеев попытался схитрить и при выбивании мяча собрал маленькую горку из снега – судья увидел и запретил. Игорь улыбнулся. Но смешного было мало.

ЦСКА — «Ростов» Фото: кадр из трансляции

«Ростов» мог отыграться – но сначала никто не добил мяч после штрафного Уткина и штанги, потом после удара Миронова спас Акинфеев. Медведев тоже спасал. Но всё выглядело уж очень хаотично.

Главный момент перерыва – интервью Уткина. Он стоял, будто герой Джека Николсона из фильма «Сияние». И говорил, что в некоторых моментах просто не видно мяч, так как снег летит прямо в глаза.

Во втором тайме игра особо не изменилась. Всё по Карпину – бей, беги, окружай. Правда, у «Ростова» получалось чуть хуже. На то они и южная команда. А ЦСКА снова забил. Это даже было похоже на комбинацию. Но главное было после – Мендес, празднуя, прыгнул в сугроб. Получилось, что ЦСКА с «Ростовом» повторили известный мем с автобусом – один, слева, печальный, а второй – радуется жизни. Только в реалиях российского футбола.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Интересно, что до 89-й минуты Федотов не сделал ни одной замены. Карпин к тому моменту выпустил четырёх игроков. «Ростов» точно наиграл на один мяч. И должен был забивать его в концовке. Но Акинфеев был великолепен.

Уже в добавленное время Шафеев удалил Мелёхина, но это ничего не изменило. «Ростов» проиграл. Пусть и не в футбол, зато в равных условиях.