Кузяев во второй раз противостоял «ПСЖ», а Лодыгин может стать основным в «Панатинаикосе».

Головин снова восхитителен, а Захарян должен играть чаще. Выходные россиян за рубежом

Александр Кокорин во второй раз подряд вышел в основе «Ариса» и положил дубль. Похоже, россиянин наконец-то разобрался с проблемами со здоровьем и готов вернуть себе статус лидера. Головин и Кузяев провели очередные мощные матчи во Франции, пусть «Гавр» и проиграл. Захарян же, судя по всему, теперь будет получать куда больше игрового времени.

Александр Головин («Монако», Франция)

Александр Головин Фото: asmonaco.com

Как и в большинстве матчей этого сезона, Головина был прекрасен. Восемь передач под удар, точность пасов под 90%. Максимальная полезность на каждом участке поля. И заслуженное звание игрока месяца во внутреннем голосовании – третий раз подряд. Да, в этот раз он не отметился результативными действиями в матче с «Монпелье», но команда и без этого победила.

У россиянина 5+2 в 13 матчах сезона. А «Монако» сейчас на третьем месте в чемпионате. До «Ниццы» два очка, до «ПСЖ» – шесть.

Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания)

Арсен Захарян Фото: Getty Images

Ничто не предвещало сюрпризов для Захаряна. Арсен, как это часто бывает, наблюдал за происходящим в матче с «Осасуной» со скамейки, но на 16-й минуте из-за травмы вылетел Барренечеа. Поэтому на поле вышел россиянин и доиграл почти до конца. С ним в составе «Реал Сосьедад» сравнял счёт, однако забить победный не получилось. На 88-й минуте он покинул поле, но вышедший Андре Силва не сумел повлиять на исход матча. Захарян имел несколько неплохих моментов, да и создавал их для партнёров, но везение было не на стороне гостей.

«Реал Сосьедад» прервал серию из двух побед. А Захарян получил неплохую оценку — 7,2. У него 58 касаний, 75% успешных пасов и три удачных кросса. А благодаря травме конкурента у Арсена, скорее всего, теперь будет больше игрового времени.

Юрий Лодыгин («Панатинаикос», Греция)

Юрий Лодыгин Фото: pao.gr

Россиянин после одного матча в запасе (проигранного «Арису») вновь вышел в основном составе «Панатинаикоса». И команда уверенно победила ОФИ – 4:0. Для Лодыгина это всего пятый матч в сезоне, но парадокс в том, что, если он на поле, его команда выигрывает крупно. А у самого Юрия всего один пропущенный мяч за пять игр чемпионата. Не исключено, что вскоре он окончательно займёт место в воротах. Вряд ли тренер будет держать его на скамейке с такой статистикой.

Далер Кузяев («Гавр», Франция)

Далер Кузяев Фото: Panoramic/ZUMA/ТАСС

Россиянин во второй раз за время выступлений во Франции сыграл против «ПСЖ». Сначала это случилось во время предсезонного товарищеского матча, теперь – в 14-м туре. Кузяев, как и всегда, оказался в основном составе и провёл сильный матч.

Но соперничать с «ПСЖ» команда оказалась не готова. Даже с учётом того, что парижане играли в меньшинстве с 10-й минуты. И без Доннаруммы. Однако разрыв в классе был слишком велик. Кузяев получил 7,2 от WhoScored, сделал несколько крутых передач, после которых партнёры могли забивать, но отличиться у них не вышло.

Александр Кокорин («Арис», Кипр)

Александр Кокорин с партнёрами Фото: arisfc.com

Нападающий наконец-то забил! Причём выстрелил сразу дублем. Это его первые мячи в нынешнем чемпионате Кипра. Похоже, Кокорин наконец-то закрыл все проблемы со здоровьем, так что теперь самое время подтверждать, что на второй сезон его выдернули из Италии не просто так.

Интересно, что в обоих случаях на россиянина ассистировал белорус Шуманский.

Кокорин отыграл 67 минут и ушёл, когда счёт уже был 3:0. «Арис» остаётся лидером чемпионата, пусть и у двух ближайших соперников столько же очков.

Алексей Миранчук («Аталанта», Италия)

Россиянин во второй раз в сезоне вышел в основном составе. Но кризис в «Аталанте» слишком уж серьёзен. Поэтому игра с «Торино» – полная безнадёга для команды в целом и для Миранчука конкретно.

Алексей полностью вписался в эту тоску – не был лучшим, но и не стал худшим. Получил очень среднюю оценку 6,7 – всего 41 касание, при этом 90% точных передач. Однако вряд ли он может быть собой доволен. Ведь команда уступила 0:3.

Как сыграли другие?

Магомед Оздоев вышел на последние 20 минут матча с «Ламией». Тренер явно дал ему паузу после почти полного матча в Лиге конференций с «Айнтрахтом». Так что Магомед вышел удерживать преимущество. И у него получилось. ПАОК уверенно победил и продолжает гонку за «Панатинаикосом».

В Афины приехал «Арис», в основе которого вышел Магомед-Шапи Сулейманов. Но провёл плохой матч – всего 12 точных передач за 81 минуту.

Магомед-Шапи Сулейманов Фото: arisfc.com.gr

«Арис» был плох и логично проиграл.

В Израиле после двухмесячной паузы возобновился чемпионат. Григорий Морозов хоть и отыграл весь матч за «Бейтар», но его команда уступила. И с двумя очками после шести туров занимает 12-е место.

Зелимхан Бакаев вышел в основном составе «Аль-Вахды» на матч с дубайским «Аль-Насром». Его команда считалась фаворитом, действительно много давила, но итоговый результат – ничья 1:1. А россиянин вновь без результативных действий.

«Вайле», за который выступает нападающий Герман Огнуха, не проигрывает уже третий матч подряд. Правда, в этот раз не получилось и забить – нулевая ничья. Зато Герман отыграл все 90 минут.

Нападающий «Сеула» Станислав Ильюченко вышел на поле при счёте 1:1 в матче с «Тэджоном». Но не отметился результативными действиями. Встреча завершилась со счётом 2:2.

Вратарь Илья Гучмазов и полузащитник Павел Баранов вышли в основном составе боснийской «Слоги». Однако их команда уступила «Борацу» (0:4).

Россияне, которые не сыграли в минувшие выходные

Андрей Лунёв неожиданно остался в запасе в матче с «Габалой». Хотя ещё в четверг выходил на поле против «Мольде». Возможно, главный тренер дал российскому голкиперу паузу.

Денис Черышев после пяти минут, полученных в матче с «Бари», вновь остался в запасе на встречу с «Асколи». У «Венеции» не возникло проблем с тем, чтобы сохранить первое место в Серии B. А россиянин смотрел за игрой со скамейки.

Николай Обольский пропустил матч «Ибицы», но это не помешало его команде обыграть «Сеуту», пусть и с голом лишь в добавленное время.

Егор Пруцев остался в запасе на матч «Целе» с «Копером». Правда, долго на скамейке не просидел. В середине первого тайма из-за сильного снегопада судья увёл команды с поля. Теперь матч будет доигран 13 декабря.

Егор Пруцев Фото: nk-celje.si

«Будё-Глимт» сыграл последний матч сезона с «Сарпсборг 08». Полуосновным составом, ведь чемпионство они себе уже гарантировали. Голкипер Никита Хайкин не попал даже в заявку.

Александр Филин вновь наблюдал за игрой «Эйпена» со скамейки.

Как и Роман Нойштедтер. Его «Вестерло» уступил «Андерлехту». Россиянин не играет за команду с 27 октября.

А Никита Иосифов не сыграл за «Мирандес». Последний раз россиянин выходил на поле 21 октября.

Иван Злобин остался в запасе на матч «Фамаликана» с «Порту». В этом сезоне россиянин ещё не выходил на поле в чемпионате Португалии (в том числе и из-за травмы).