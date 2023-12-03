Захарян имел два прекрасных момента в чемпионате Испании. А завершил матч обратной заменой

Арсен Захарян провёл ещё один матч в Испании. В 15-м туре Примеры «Реал Сосьедад» с россиянином сыграл вничью на выезде с «Осасуной».

Захарян, отыгравший в середине недели полный матч в Лиге чемпионов с «Ред Булл Зальцбург», не попал в стартовый состав на игру в Памплоне. Однако просидел на скамейке запасных… всего 15 минут. До появления на поле российского полузащитника хозяева забили быстрый гол – первым же ударом по воротам в этой встрече. У «Осасуны» завязалась атака на правом фланге, а потом классно сыграл нападающий Будимир. Хорват хорошо открылся и смог принять мяч в штрафной, после чего тонкой передачей нашёл Гомеса. Тот бил из убойной позиции – без шансов для голкипера Ремиро.

На исходе четверти часа травму получил конкурент Захаряна – левый хавбек Барренечеа. Поэтому Арсену пришлось срочно переодеваться и вступать в игру. Экс-динамовец занял на левом фланге позицию Барренечеа, и «Реал Сосьедад» уже вместе с российским легионером продолжал раскачивать оборону «Осасуны». Вот только вскрыть команду из Памплоны было непросто. Хозяева очень организованно и плотно защищались по схеме 5-3-2. «Реал Сосьедад» не имел пространства и голевых моментов.

Захарян до перерыва несколько раз неплохо сыграл в подыгрыше, но ничего опасного не создал. Выручил команду Иманола Альгуасиля почти двухметровый центрфорвард Садик. В концовке первого тайма нигериец принял мяч на грани офсайда вдали от ворот, ушёл от защитника, протащил мяч к штрафной «Осасуны» и зарядил в дальний верхний угол. Попал идеально! Индивидуальные действия на топ-уровне. Это всего лишь второй гол Садика в нынешнем сезоне Примеры, а впервые он отличился в прошлом туре в матче с «Севильей».

Во втором тайме «Реал Сосьедад» владел большим игровым и территориальным преимуществом. Команда Альгуасиля прессинговала, хорошо возвращала себе мяч. Захаряну доверяли исполнять угловые с левого фланга. Однажды россиянин классно подал на свободного партнёра прямо во вратарскую, но тот не сумел как следует принять мяч. Потом был эпизод с сумасшедшим двойным сейвом вратаря «Осасуны» Эрреры, после которого Арсен забрал подбор у лицевой и сделал пас на находившегося в убойной позиции Тирни, – удар левого защитника заблокировали.

«Осасуна» имела редкий шанс после перерыва, когда ошибся наш легионер. Захарян сделал поперечный пас при выходе из обороны, но мяч перехватил Гомес. К счастью для Арсена и «Реала Сосьедад», соперник пробил немного неточно из-за штрафной. А на 73-й минуте забить мог уже сам Захарян! Россиянин здорово открылся чуть правее полукруга и получил передачу от Кубо. Позиция была хорошей для точного удара, однако Арсен попал в перекрывавшего створ защитника. Не повезло и с отскоком. Если бы мяч отлетел поудачнее, «Реал Сосьедад» мог выжать гол из этого эпизода.

На 80-й минуте Захаряну выпала вторая возможность забить. Россиянин опять получил мяч от Кубо, находясь в левом полуфланге в 22-23 метрах от ворот, и без особых раздумий пробил. Было опасно, но и тут удар заблокировали – «Реал Сосьедад» заработал только угловой. До финального свистка Арсен не доиграл. На 88-й минуте его поменял Андре Силва. Безусловно, обратная замена россиянина не была каким-то наказанием за плохую игру. Просто наш молодой легионер подустал после двух почти полных матчей за несколько дней, требовалось освежать атаку.

Итоговая статистика Захаряна: 57 касаний мяча (в чужой штрафной – одно), два удара, 75% точных передач, три ключевых паса, одна обводка, три выигранных единоборства из четырёх, один заработанный на себе фол и 17 потерь владения.

«Реал Сосьедад» так и не дожал «Осасуну», хотя вполне наиграл на победу. Команда Альгуасиля намного превзошла хозяев по ударам – 17:9 (в створ – 5:3, из штрафной – 9:6).