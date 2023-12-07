«Я тоже входил в группировку». Известные казанские футболисты — о «Слове пацана»

Фильм «Слово пацана» взорвал инфопространство. Криминальный сериал о «лихих» даже не 1990-х, а 1980-х бурно обсуждают в СМИ и соцсетях. Часто в тональности: не смотрел, но осуждаю. Диванные аналитики спорят о художественных достоинствах и морально-этических аспектах картины. Чиновники на местах требуют запретить показ ленты, усматривая в ней тлетворное влияние на неокрепшие умы. Хотя в открытом доступе фильм не представлен — только на платных платформах.

Здесь не будет спойлеров и рецензий — не наш формат. Мы расспросили известных казанских футболистов об описанных писателем Гараевым и экранизированных режиссёром Крыжовниковым событиях. Они видели всю эту жесть (подростковые банды, разборки и ту самую «кровь на асфальте») не в кино — на своей и соседних улицах.

Евгений Варламов родился в Казани 25 июля 1975 года, бывший капитан ЦСКА Фильм не смотрел, но если «Слово пацана», то понятно про что. Казань, 1980-е, ОПГ. Я бы не сказал, что страшное время. Скорее мужское. Проверочное, на вшивость: есть характер, жилы мужика — или нет.

Фильм не смотрел, но если «Слово пацана», то понятно, про что. Казань, 1980-е, ОПГ. Я бы не сказал, что страшное время. Скорее мужское. Проверочное, на вшивость: есть характер, жилы мужика — или нет.

Естественно, меня всё это коснулось. Даже был момент — чуть футбол не бросил. Три недели не тренировался. Уходил из дому как будто на тренировку, а на самом деле — на сборища, вечерние сборы. Тогда же модно было участвовать в группировках, тусоваться, бегать по улицам, кого-то пугать, мягко говоря. Все прошли через это. Кому-то зашло, мне — нет.

Поначалу и мне прилетало. Когда подрос и несколько раз сыграл за улицу в футбол, отношение поменялось. Не то чтобы авторитетом стал, но парни понимали: это спортсмен идёт, его не трогать. Но нужно было ходить по разным улицам, поэтому искали тропы, чтобы не пересекаться с другими шайками. Один раз всего я участвовал в большой потасовке. Но мне этого хватило, чтобы понять: не моё. Не понравилось. В конце концов футбол отвернул меня от этого всего. А некоторые знакомые в 15-16-17 лет бросили спорт и ушли на улицу. Были ранения, и огнестрельные, и ножевые. В этом возрасте в моём окружении летальных исходов не было, а позже случались.

Моё мнение: такие сюжеты не стоит вытаскивать. История тёмная, не очень хорошая. Сейчас тоже есть влиятельные группировки, но теперь они более чёткие, семейные. И решать вопросы предпочитают дипломатично, на более высоком уровне. Методы 1980-1990-х остались в прошлом.

Руслан Нигматуллин и Евгений Варламов — гордость футбольной Казани Фото: из личного архива Евгения Варламова

Если же перевести разговор в футбольную плоскость, то вот на что хотел бы обратить внимание. Говорят, раньше дедовщина была в командах. Ну да, была. Но старики тогда вели молодых, указывали, как себя вести, в хорошем смысле, подсказывали. Сейчас этого нет. Приходится тренерам размусоливать, разжёвывать начинающим игрокам даже простейшие вещи. Я, например, больше учился у старших товарищей и многие моменты до сих пор помню. Всё поменялось и в жизни, и в спорте.

Сергей Харламов родился в Казани 22 июня 1973 года, экс-капитан «Рубина» «Слово пацана» ещё не смотрел — всё руки не доходят. Но обязательно пересмотрю. Судя по реакции людей, фильм серьёзный. Потому что его сейчас смотрят буквально все, с кем бы я ни разговаривал: и мальчики, и девочки, и мужчины, и женщины.

На самом деле я помню всё. У меня в книге события 1980-х годов довольно подробно описываются. Буквально три дня назад разговаривали об этом с Рустемом Хузиным. Это мой ближайший друг, мы росли в одно и то же время, у нас разница полтора года. И он, и я выросли на улице, среди всего вот этого. Варились в одной и той же кастрюле. Рустем уже посмотрел первые серии и говорит: «Серёг, где-то 50 на 50 правды и вымысла. Что-то действительно так и было, что-то допридумали». Я сам смотрел трейлер, и там есть эпизод: так называемое Великое стояние на озере Глубоком. Так вот я присутствовал при этом. Не участником — очевидцем. Отдыхал в тот момент на Глубоком с родителями и видел всё своими глазами. Две большие группировки, человек по 300 с каждой стороны, стояли зимой по двум берегам озера. Но великой драки не случилось, и слава богу. Приехала милиция и всех разогнала.

Но это только один эпизод того страшного периода. В реальности их было вагон и маленькая тележка. Насколько я знаю, книга написана человеком, который прошёл через всё это дело. И он, скорее всего, со своей стороны описывал всё как было.

Вся Казань тогда была разделена: либо ты на улице, либо не на улице. Других вариантов не было. Если ты не на улице, твоя жизнь превращалась в страшный сон. Не всегда люди, которые жили на этой улице, разделяли и поддерживали ту идеологию и философию, которую эта улица пропагандировала. Это был просто способ выживания.

Кадр из фильма Фото: онлайн-кинотеатры Wink и START

В СССР, чтобы достигать чего-то и чувствовать себя человеком, необходимо было быть коммунистом. Если ты не в партии, то дорога наверх тебе закрыта. Твой потолок — рабочий на заводе. И то тебя там заставляют вступать в КПСС и сдавать членские взносы. С улицей всё было примерно то же самое. Рушился один строй, одни устои — восстанавливались другие. Где возникает пустота, там она чем-то заполняется. Это не наша вина была — наша беда, общая. Проблема государственного масштаба. Она же поглотила не только Казань — всю республику: и Нижнекамск, и Челны, и все остальные города.

Улица никого из нас не обошла. Каждому просто-напросто приходилось выбирать, на какой стороне выживать. Причём выживать не абстрактно, а реально. На улицах убивали.

В моей книжке подробно описано, как я проезжал через вражескую территорию. На нашей улице носили шапочки без помпончиков, на чужой — с помпончиками, а возле школы — опять-таки без помпонов. И мне каждый день нужно было преодолевать эту вражескую территорию. Так вот, у меня помпончик был на петельке, съёмный. На своей улице и возле школы я его снимал, а на чужой — цеплял обратно. Это была форма выживания! Если я еду без помпона — значит, я враг. В любой момент могли налететь несколько человек и разбить башку железными прутьями. А мне этого очень не хотелось (улыбается).

Меня от серьёзных инцидентов бог миловал. Бог и футбол. Я максимальное количество времени посвящал спорту и старался по минимуму оказываться в ситуациях, способных повлечь уличные травмы. В «демонстрациях» не участвовал по уважительной причине (смеётся). К счастью, из моих друзей тоже никто серьёзно не пострадал. Выжили все.

Кадр из фильма Фото: онлайн-кинотеатры Wink и START

Слышал, что сериал сильно повлиял на казанскую молодёжь. Что эту тему подхватили и уже чуть ли не пытаются возродить. Если они действительно стремятся этому ужасу подражать, конечно, это плохо. С другой стороны, это история и от неё никуда не денешься. Мы же не можем выкинуть историю революции, какой бы страшной она ни была и как бы ни перевернула историю самой большой страны мира. «Даёшь экспроприацию!» — это же был ужас. То есть я прихожу к вам домой и выгоняю вас из вашей же квартиры: теперь здесь будем жить мы и ещё 20 человек. В моём понимании это катастрофа, но от неё открещиваться нельзя. Это было в жизни страны. Как и вся эта история из 1980-х. Поэтому даже хорошо, что её вспомнили и показали. Я расцениваю «Слово пацана» как фильм-предупреждение: этого нельзя допускать. Как отец я ужасно переживаю за своих детей и ни в коем случае не желаю, чтобы в их жизни было что-то подобное. Я через всё это дело прошёл, и достаточно меня одного.

Рустем Хузин родился в Казани 30 января 1972 года, играл за «Рубин» в 1980-90-х и 2000-х годах С большим интересом смотрю «Слово пацана» вместе с семьёй. Он нас сильно захватил. Действительно, есть доля правды в этих сюжетах, событиях. В той группировке, в которой состоял я, режим был послабже. Но многие вещи совпадают.

В первом классе я занимался фигурным катанием. А моим первым футбольным клубом стал «Приборист», который относился к заводу «Теплоконтроль», где работал мой отец. В этом районе и зародилась группировка «Тяп-ляп». С детьми её основателя, Антипова, я играл в футбол в одной команде. Уже второклассником мне много приходилось видеть. А жил я в совершенно другом районе, на улице Халева. Там была своя группировка. В 14-15 лет я крепко сдружился с местными парнями. С одним из них встречалась моя родная сестра. Как-то закрутилось-завертелось — и меня затянуло в эту группировку. Ежедневные сборы на хоккейной коробке с шести до полдевятого, разборки — я всё прошёл. Принадлежности для драки — арматура, дрыны, кирпичи — всё это было возле бортов разложено. В случае набега с чужой улицы всё это моментально разбиралось и все бежали защищать свою коробку.

Прямо-таки в экстремальные ситуации я не попадал, но были потасовки. На дискотеках дрались постоянно. В книге того же Гараева описывается дискотека на Вахитке, Вахитовском районе. Как-то раз, когда мы танцевали, кто-то крикнул: «Чужаки идут!» Мы все выбежали. Была грандиозная драка на площади Вахитова, где-то 100 на 100. Представляете себе эту кучу-малу? И камни летели, и что угодно. Это было самое масштабное столкновение на моей памяти. Мелкие стычки не беру во внимание. С соседних улиц часто пацаны прибегали с «добрым вечером», с Павлюхина, с Ометьево.

Кадр из фильма Фото: онлайн-кинотеатры Wink и START

Милицейские «бобики» шныряли по улице постоянно — вылавливали каждого прохожего, похожего на группировщика. Мелкими перебежками, из подъезда в подъезд добирались до своих квартир. Летальных случаев при мне не было. Но на похоронах наших союзников присутствовал не раз. После каждой драки кого-то из знакомых ловили, давали сроки. Были и те, кто сдавали — как в фильме говорят, «козлы». Моих друзей тоже многих пересажали.

Спасибо Аллаху, что меня спорт немножко отвлёк от этой темы. В 17-летнем возрасте меня забрали в команду мастеров «Рубин». Тренировочные сборы длились месяцами, потом пошёл чемпионат. Я переехал на клубную базу и вовремя отошёл от этого всего, включился полностью на спортивную карьеру.

Уже после моего ухода в спорт между группировками был заключён негласный договор: «Хватит асфальт делить — давайте работать с коммерсантами, зарабатывать деньги». Рэкет я уже не застал. Кто-то из ребят в эту волну попал, а кто-то пытался сохранять некие ценности старых уличных группировок. Они в большинстве своём спились, скурились, скололись. На моей памяти больше людей погибло от пьянства и наркотиков.

Не знаю, чем закончится фильм, но я думаю, что показывать его стоит. Но финал фильма, как мне кажется, должен наводить на мысль: ребята, такого ни в коем случае делать нельзя. Не надо к этому возвращаться, потому что хорошим это не закончится.