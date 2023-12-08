«Только я знаю, через что прошёл». Чемпион Европы из «Крыльев» преодолел тяжелейший период

Денис Якуба много лет не общался с журналистами — это его первое большое интервью.

В шумихе вокруг матча «Крылья Советов» — «Локо» утонуло действительно важное событие — выход на поле Дениса Якубы. Незаменимый боец Хомухи на «золотом» юношеском Евро-2015 год не играл в футбол. После долгожданного возвращения полузащитник дал первое большое интервью за долгое время (а может, и вообще первое — сам Денис затруднился вспомнить другие).

«После матча немного пробило на слезу»

— Что чувствуешь, выходя на поле после годичного перерыва?

— Радость, гордость и счастье. Очень долгожданный выход. Позади огромная работа. Какие-то вопросы всё равно оставались до последнего: получится ли? какие будут ощущения? Но сейчас чувствую себя отлично, набираю форму. Естественно, что пауза не прошла бесследно. Нужно добирать физические кондиции, что я сейчас и делаю.

— Свежие ощущения сравнимы с мандражом перед дебютом в РПЛ?

— Я уже не помню свои эмоции во время дебюта в Премьер-Лиге, но, думаю, в тот момент они всё-таки были посильнее. Когда только начинаешь играть, накручиваешь себя, переживаешь. Сейчас тоже волновался, однако всё-таки представлял, что меня ждёт.

— Скупая мужская слеза не накатила от переизбытка чувств?

— При выходе на поле не мог себе этого позволить — мыслями был только в игре. Уже после матча немного пробило на слезу — только я знаю, через что прошёл, что осталось позади. Но сдержался. Очень рад, что всё это наконец-то закончилось.

— Не было внутреннего опасения: вдруг что-то пойдёт не так?

— Естественно, были переживания за самочувствие. Тренировка никогда не сравнится с игрой. Всякие мысли посещали, но пытался гнать их долой.

— Тяжело в такую огненную игру входить?

— Конечно, тяжело. Крепкий соперник, а мы к тому же проигрывали. Но я и на лавке всеми мыслями уже был в игре. Мотивация была запредельная.

— Были в карьере такие камбэки — с голами на четвёртой и 12-й компенсированной минутах?

— Может быть, в «Кубани» что-то похожее бывало, точно не вспомню. За последнее время это точно самая яркая и светлая игра. На последних секундах всё решилось. Хорошо, что пенальти подтвердили.

— Главный герой — Гарре?

— Кто делает результат, того обычно и признают лучшим. Гарре отдал голевую, сравнял счёт с пенальти и вообще выдал отличный матч, но я бы не стал кого-то одного выделять. Все молодцы.

— Аргентинцы не всегда приживаются в РПЛ. Но Гарре, кажется, влился в «Крылья» как родной?

— Хорошо влился, молодец парень. Очень трудолюбивый, на поле старается изо всех сил. Видны и талант, и желание. В «Оренбурге» ещё несколько аргентинцев выделяются — в первую очередь полузащитник Вера понравился.

«Передачу вбок отдавал и почувствовал хруст»

— 2023-й — самый тяжёлый год в жизни?

— Самый тяжёлый и напряжённый.

— Вы дважды травмировали одну и ту же левую ногу?

— Да. Первый раз — в конце ноября, в домашнем матче со «Спартаком». Я играл в основном составе и минуте на 13-й сломался.

— На ровном месте?

— В принципе, да. Ни стыка, ни борьбы не было. Я просто передачу вбок отдавал и почувствовал хруст и острую боль в колене. Сразу понял, что продолжить игру не смогу, и срочно попросил замену.

— Со стороны травма могла показаться несерьёзной.

— Мы тоже долго с ней разбирались, консультировались со специалистами. Делали несколько МРТ. Я ездил в Москву, в Питер. Отправляли снимки в Мюнхен. Хотели выслушать мнения нескольких топовых специалистов, прежде чем принимать решение.

— И какой поставили диагноз?

— Кусочек хряща откололся. Нужно было достать его и почистить колено.

— Какие сроки восстановления изначально называли доктора?

— Месяц-два, не больше. К зимнему межсезонью уже должен был восстановиться.

— Что же пошло не так?

— Я долго восстанавливался, а под конец реабилитации случился рецидив — на тренировке повторно повредил хрящ.

— Первую операцию провели качественно, без вопросов?

— Да. Оперировался в Мюнхене, в хорошей клинике. Все документы и фотографии с операции предоставили — вопросов не было.

— Значит — несчастный случай?

— Возможно, в реабилитации что-то было сделано не так. Может быть, где-то переусердствовали, и организм так отреагировал на нагрузки.

— И два месяца превратились в год?

— Около того. Пришлось делать повторную операцию — там же, в Германии. После неё уже восстанавливался, никуда не торопясь.

«Только из окна смотришь, как команда тренируется, играет, побеждает»

— Тяжело морально год восстанавливаться, не имея возможности выйти на поле?

— Естественно, это давит. Ты только из окна смотришь, как команда тренируется, играет, побеждает. Твои товарищи занимаются любимым делом, а ты в сторонке сидишь и ничем не можешь помочь. Тяжело морально. А рутина в тренажёрном зале ещё и физически трудная.

— У вас ведь и в «Кубани» была длинная травма?

— Да, в 2017 году порвал крестообразные связки. Тоже была операция, и я пропустил месяцев девять.

Якуба в составе «Кубани» Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

— Когда было психологически сложнее, тогда или сейчас?

— Сейчас, конечно. «Кресты» распространены в футболе. Приблизительно понятно, как и сколько времени восстанавливаться. Каких-то сюрпризов не было. А как поступать с хрящами, в футбольном мире ещё не до конца разобрались. Чётких регламентов, советов по реабилитации, тренировкам до сих пор не выработано. Вот эта неопределённость угнетала.

— На жене не срывались?

— Ни в коем случае! Я всё сразу понял и принял. В голове ситуация быстро устаканилась.

— Сложно было не впасть в уныние?

— Мне очень помогла поддержка близких, родных, болельщиков. Многие переживали, писали, звонили. Всё это не давало расслабиться или впасть в депрессию. Я понимал, что впереди большая работа, чтобы поскорее вернуться в свой любимый вид спорта и набрать форму. Месяц или полтора назад наконец зашёл в общую группу и начал тренироваться без ограничений.

— Не подходили к Осинькину: «Витальич, ну когда уже выпустите?»?

— Нет-нет. Я понимал, что ещё не готов. Каждый спортсмен чувствует, когда он в форме и способен рвать и метать, а когда нужно потерпеть и доработать. Такое понимание у меня всегда было и есть.

— А ему не приходилось притормаживать?

— Мы это обсуждали. Когда второе повреждение случилось, он сказал: «Никто тебя не торопит. Главное — качественно восстановиться».

«Спартак» — 4:0? Очень крутой матч!»

— Домашние игры «Крыльев» на стадионе смотрели?

— В начале реабилитации такой возможности не было, смотрел по телевизору. А когда костыли отложил в сторону, конечно, ездил на стадион, переживал.

— И какой из просмотренных матчей доставил наибольшее удовольствие? «Спартак» — 4:0?

— Очень крутой матч, ха-ха! Думаю, что да, это был самый позитивный момент первого круга. Всё получалось у ребят. Выдали классный матч и подарили море эмоций болельщикам.

— Сами от себя ожидали такого счёта?

— Точно нет. Просто игра так сложилась. Ребята отталкивались от соперника. Но если «Спартак» позволял забивать — почему нет? Позитивный, хороший матч получился.

«Спартак» — «Крылья Советов». Якуба против Соболева Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— А самое глубокое разочарование?

— Бывали неудачные матчи. Допустим, с Нижним Новгородом не очень игра получилась. А больше и не вспомню. Команда играет в комбинационный футбол, прогрессирует. Мне нравится!

— Последний матч в 2023 году у вас тоже со «Спартаком». Не обсуждаете его с бывшими одноклубниками — Зиньковским, Черновым?

— Нет, с парнями не переписывались, ничего не обсуждали.

— «Крылья» и «Спартак» в этом сезоне — команды одного уровня, прямые конкуренты?

— Да, мы со «Спартаком» недалеко друг от друга в таблице. Для нас этот матч очень важен, будем играть только на победу.

— Обидно будет, если из-за морозов перенесут на весну?

— Недавно играли ЦСКА и «Ростов». Там ужасные погодные условия были, вообще отвратительные. На таком поле тяжело показать хороший футбол. Приходится упрощать игру, из-за чего страдает зрелищность. Надеюсь, нам со «Спартаком» повезёт с погодой, и газон будет нормального качества.

«Хочется, чтобы «Зенит» уже кто-то обошёл. Но пока это вряд ли случится»

— Кто из главных кандидатов на чемпионство в первом круге произвёл более сильное впечатление?

— «Зенит». Даже сейчас это сумасшедший соперник, против которого сложно играть. Есть индивидуальные мастера в команде, способные в одиночку решить исход матча. И взаимодействия в коллективе на запредельном уровне.

— Разве «Краснодар» не удивляет?

— Они очень хороши. В этом сезоне потрясающе выступают. Мне тоже нравится их игра.

— Разделяете популярное за пределами Санкт-Петербурга мнение: скорее бы уже кто-то другой стал чемпионом?

— Хотелось бы увидеть другую команду на первом месте. «Зенит» для всех серьёзный раздражитель. Хочется уже, чтобы такого абсолютного чемпиона кто-то в России обошёл. Но пока это вряд ли случится.

— Всего полгода назад «Крылья» боролись за выживание, сейчас — лезут в призёры. Что изменилось?

— У каждой команды бывают подъёмы, спады, неудачные периоды. Результат из мелочей складывается, в том числе из обычного фарта. Молодые игроки не всегда стабильны, в клубе может что-то происходить или во взаимоотношениях игроков — множество нюансов влияет. Но «Крылья» — очень серьёзный клуб и должен всегда идти минимум в середине таблицы, играть в свой футбол. Нашу игру на протяжении нескольких лет все видят и отмечают. Игорь Витальевич выстроил отличный футбол. Ребята знают, куда бежать, что делать с мячом, быстро принимают решения. Я сам получаю огромное удовольствие, играя в этой команде.

— Как «Крылья» стали самой забивной командой лиги?

— Немного удивлён, но не ошарашен этим. Значит, не зря работаем на тренировках над созданием атак и реализацией моментов.

— «Крылья» всерьёз настроены повторить историческое достижение почти 20-летней давности и взять медали?

— Вся команда в это верит, мы к этому идём и стремимся. Хотим забираться выше и дальше.

«У Осинькина получилось бы в «Зените» или «Спартаке»

— Особенная атмосфера в «Крыльях Советов» — не миф?

— Точно не миф. Если бы вы приехали на несколько наших тренировок, сразу всё поняли бы. В команде прекрасная атмосфера, парни между собой отлично общаются, встречаются, вместе отдыхают. Микроклимат — замечательный.

— Вы Осинькина знаете больше всех одноклубников. Уже как родня?

— Ха-ха, точно нет. Действительно я его хорошо знаю — доводилось и раньше работать вместе. Могу сказать Игорю Витальевичу только слова благодарности. Он отличный тренер, который знает и видит, что нужно команде. И даёт ей это. Топ-специалист.

— Как он изменился за 10 лет?

— Я ничего экстраординарного не замечаю. Как был требовательным, так и остался.

— Со стороны он скорее заботливым батей для парней выглядит.

— Естественно, он за всех переживает и воспринимает ребят как родных. Всё-таки многих он долго вёл, ещё с «Чертаново» и второй лиги. Его связывают с игроками тёплые, добрые отношения. Для микроклимата это огромный плюс. У другого тренера с этим составом «Крыльев» вряд ли так получилось бы.

— Можете представить Игоря Витальевича в клубе амбиций «Зенита» или «Спартака»?

— Наверное, ему хотелось бы попробовать себя в топ-клубе уровня «Зенита» или «Спартака». Не сомневаюсь, что у него получилось бы. Но в Самаре Витальевича очень любят болельщики, доверяет губернатор. Он хорошо знает ребят, кто на что способен, и за счёт этого в команде выстроились суперские отношения. Мне кажется, «Крылья Советов» сегодня — это тот клуб, где Осинькин может реализовывать себя по максимуму.

Осинькин и его «Крылья» Фото: из личного архива Дениса Якубы

«Я немного стеснительный — не люблю разговаривать»

— Теперь уже ваш бывший директор по связям с общественностью Миша Пряничников говорил мне на сборах в январе 2022-го: «Якуба крутой, но он вообще не даёт интервью». Это правда — насчёт интервью?

— Да, всё верно. Я любитель доказывать всё делом — на поле, в игре. Не люблю разговаривать. Я в принципе немного стеснительный. Сейчас понимаю, что можно больше рассказывать, что происходит у меня в жизни, в клубе. Возможно, кому-то эта информация будет полезна.

— Я-то подумал, что обжигались на недобросовестных журналистах.

— К счастью, таких ситуаций не было. Просто всегда предпочитал тренироваться, играть и поменьше разговаривать.

— Выходит, это первое большое интервью?

— Возможно. Может быть, в сборной или в «Кубани» было какое-то развёрнутое интервью, но не факт, не вспомню.

— Что-то изменилось в сознании?

— Наверное, что-то щёлкнуло в голове. В последнее время читаю и смотрю много интервью с футболистами, того же Нобеля. Раньше не посвящал этому столько времени, а сейчас — интересно. Подумал, почему бы и мне не поделиться с болельщиками какой-то информацией из жизни клуба?

«Просто радуюсь, наблюдая за Головиным»

— Шесть лет назад Евгений Калешин говорил про вас: «Думаю, наши молодые полузащитники Денис Якуба и Игорь Коновалов могли бы быть конкурентоспособны в той же Серии А». По ощущениям — потянули бы?

— Тогда или сейчас?

— На пике формы.

— Тяжело судить. В те годы я не смотрел Серию A и вообще не представлял её уровень. На данный момент — конечно, не потяну. Столько упущено, пропущено, возраст. Вот в кубанские времена было бы очень интересно попробовать, если бы шанс представился.

— Почему так пессимистично? Кузяев, Оздоев в 30+ конкурентоспособны в Европе, а вам всего 27.

— Да, но у них какие сезоны были в России! У обоих хорошая физическая подготовка. Кузяев 120 минут бегать может. Насколько знаю, у ребят мало травм было. А я после нескольких повреждений и операций. Мне нужно набрать форму, достойно провести несколько сезонов и вырасти как игроку — тогда и можно будет о чём-то говорить.

— После пяти матчей без замен на «золотом» Евро-2013 была возможность уехать?

— Предложения были — и тогда, и после серебра в 2015-м. Но не срослось. Конкретики не было.

Гасилин, Якуба, Головин — последняя золотая сборная России Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— О каких странах речь шла?

— Меня не посвящали. Агенты говорили: «Подожди, это не твоё дело. Тренируйся и занимайся футболом. Если конкретика появится — сядем и обсудим». Ну и всё.

— Наблюдая за Головиным сегодня, не ловите себя на мысли: а ведь я тоже мог бы быть в топ-лиге?

— Иногда посещают такие мысли. Но чаще просто радуюсь, наблюдая за Головиным. Значит, я где-то не преуспел в своё время. Видно, так нужно.

— Он ведь по юношам не считался уникумом — были ребята с более ярко выраженным талантом?

— Это точно. Но в какой-то период Саша резко прибавил, вырос как игрок и заслужил.

— Это история больше про трудолюбие или про талант?

— Тяжело сказать, я же с ним не находился рядом в ЦСКА. Не знаю, насколько он там отдавался работе. Талант у него однозначно есть. Но в любом случае он много трудился, чтобы его реализовать. На голом таланте никуда не возьмут.

— Кто в сборной 10-летней давности котировался выше Головина?

— Рамиль Шейдаев сильный нападающий был. Аяз Гулиев в полузащите выделялся. Саня Макаров, крайний форвард, тоже очень хорошо выглядел. А настоящей звездой команды был Митрюшкин, вратарь. Крутой кипер, миллион раз нас спасал.

«Кто-то расслабился, у кого-то другие планы на жизнь были, а кого-то травмы подкосили»

— Из чемпионов 10-летней давности почти все потерялись во взрослом футболе, многие закончили. Закономерность или совпадение?

— Это большая проблема. До нас тоже была сильная сборная (чемпионы Европы 2006 года. — Прим. «Чемпионата»): по юношам побеждали, а потом потерялись. Тоже разбирались: почему так? Точных ответов я не припомню. Это футбол. Кто-то где-то расслабился, у кого-то не получилось, у кого-то другие планы на жизнь были, а кого-то травмы подкосили. У каждого свой путь.

Якуба в матче молодёжных сборных Россия — Германия Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

— Смотрю заявку сборной Италии, вашего соперника по финалу, и не нахожу вообще ни одной звезды. Самый топ — защитник Димарко из «Интера». То есть проблема перехода из юношеского футбола во взрослый у них тоже существует?

— Да-да, она всегда была и будет. Много перспективных ребят при этом переходе заканчивают и никуда не попадают. Думаю, это общемировая проблема.

— А у вас были риски закончить досрочно?

— Нет. Я всегда усердно тренировался и мечтал попасть во взрослый футбол, стать по-настоящему большим игроком и играть круто и долго.

— Крышу не сносило от ранних успехов?

— Каким был, таким и остался. Думаю, ребята, которые меня давно знают, вам это подтвердят. Мне не важно, что я выиграл и какой контракт подписал. У меня есть мечта, и я к ней иду.

«Из Ставрополя отправляли ребят в «Чертаново» и заодно за меня слово замолвили: есть хороший пацан в селе»

— Каким было ваше детство в Сотниковском?

— Классным, весёлым. Я очень горжусь тем, откуда вышел. Сотниковское — современное, крутое село. Для ребёнка — раздолье. На выгонах гоняли в футбол. Нас регулярно куда-то вывозили играть — с другими деревнями, станицами, городами. В этом плане засухи не было.

— Если бы не футбол, чем занялись бы?

— Даже не представляю. Я с первых классов школы во всех сочинениях писал, что стану профессиональным футболистом и буду играть в большом клубе. Все мысли были только на это заточены. Плана Б даже не существовало. Была только одна цель, и я достиг её. Я безумно люблю футбол и полностью ему отдаюсь.

— Но в большой футбол из деревни тяжело выбиться.

— Тяжело. Инфраструктуры особой нет, знаний о футболе — тоже. Если мы тренировались по три раза в неделю, то в городах — в два раза чаще. Естественно, они быстрее росли и раньше созревали. Но у нас были прекрасные тренеры. Мне, по крайней мере, они многое дали.

— Как попали в «Чертаново»?

— На каком-то соревновании играл за село, круто себя показал. Меня заметили тренеры из Ставрополя. Они отправляли своих ребят в «Чертаново» и заодно за меня слово замолвили: мол, есть хороший пацан в селе. Меня тоже позвали на просмотр. Тренеры отвезли в Москву. Я приехал, потренировался — и остался.

Денис Якуба Фото: из личного архива Дениса Якубы

«Первое время в Москве голова кругом шла — постоянный стресс!»

— Как встретила деревенского парня столица?

— Первое время голова кругом шла — постоянный стресс! Разница между селом и Москвой огромная. Люди другие. Я в жизни не представлял, что могут быть такие условия, в какие я попал. Конечно, переживал. Не понимал, как долго меня будут просматривать, как дальше повернётся жизнь. Я же до этого всё время с родителями жил, в комфортных условиях, а здесь — Москва, интернат, незнакомые мальчишки, конкуренция, сумасшедшая ответственность. Наверное, в том возрасте (начало седьмого класса) я ещё не был морально готов к такому переезду.

Думал, будет легче. Но всё произошло очень быстро. И представить не мог, что всё так повернётся в моей жизни.

— Сбежать не пытались?

— Несколько попыток побега совершил, ха-ха. Хотел уехать, звонил родителям, плакал, просил: «Заберите меня». Хотя ещё перед отъездом у нас состоялся серьёзный разговор. Взрослый. Они спросили, чего я хочу, предупредили о последствиях. Сказали: «Нас не будет рядом, и мы не сможем часто приезжать. Ты должен хорошенько подумать и принять решение». Я подумал и решил.

— Родители чем занимались?

— Работали рядом с селом. Папа — на карьере: добыча, переработка камня. А мама — точно не помню, чем занималась. Обычные, простые люди.

— Сколько времени понадобилось, чтобы освоиться в Москве?

— Полгода, наверное. Первые месяцы было особенно тяжело: уроки, тренировки, игры — еле справлялся. Нагрузки были сумасшедшие. После моих-то сельских тренировок — совсем другой уровень. Уставал морально и физически.

— В городе не терялись?

— А я старался не выходить. У нас и так было всё необходимое. Прекрасный интернат, кормили, одевали — всё шикарно. Максимум за какими-то сладостями в ближайший продуктовый ходил.

— И погулять в 13-14 лет не хотелось?

— Ребята — выбирались, гуляли. Я минимально в этом участвовал — разве что в кино мог сходить или покушать в «Макдоналдсе». За всё время, может быть, раз пять куда-то выезжал. Бóльшую часть времени сидел в интернате, делал уроки, по вечерам ходил с ребятами в маленький манеж в футбол играть. Моим городом Москва так и не стала.

— А большие клубы почему прошли мимо?

— Предложения были, но либо не договаривались, либо контракт не позволял уйти. Но как вышло, так вышло.

«Сколько бы ни получал, нужно оставаться добрым, честным человеком, а не гнуть пальцы»

— Сейчас в Сотниковском бываете?

— Естественно, бываю. В каждый отпуск приезжаю и прекрасно провожу там время. Для меня это село родное. И для жены моей — тоже. Наши родители до сих пор там живут.

— С женой с детства вместе?

— В отношениях — примерно восемь лет, со времён «Кубани». Я счастлив, что у меня есть такая девушка, жена. Диана во всём меня поддерживает, помогает, мотивирует. И в хорошие моменты, когда всё получается, и в трудные. Когда на костылях ковылял, даже тарелку не мог к столу поднести. Она помогала не только морально, но и физически, в быту.

Денис Якуба с женой Фото: из личного архива Дениса Якубы

— Чем жена занимается?

— Сейчас подумывает открыть свой бизнес в области спорта: пилатес, растяжка. Диана наладит процесс, оставит в клубе исполнительного директора и будет контролировать дела удалённо. Я — только за. Не считаю правильным, когда жён запирают дома и никуда не пускают, не разрешают работать. Если есть желание, возможность — почему нет? У неё — есть.

— Иван Обляков у себя в Вындином Острове дрова колет, огород полет. Вы тоже?

— Помогаю родителям, чем могу. Летом траву кошу. Подмести, почистить — не вопрос.

— В общем, не зазнаётесь?

— Конечно, нет. Да, сейчас я занимаюсь любимым делом, но спокойно к этому отношусь. После футбола будет другая жизнь. Где бы ты ни играл, сколько бы ни получал, нужно всегда оставаться добрым, честным человеком, а не гнуть пальцы. Деньги, успех — всё это приходящее и уходящее.

«Люди видят только яркую сторону жизни футболиста»

— Ночные клубы, дорогие тачки — тоже не про вас?

— Нет, не про меня. Я не из тусовочных ребят. Могу в парк выйти погулять, а так — домашний человек. С женой смотрим фильмы, сериалы. Мозаику собираем.

— Мозаику?

— Ну да, пазлы, картинки разные: дом, природа. Сидишь, собираешь — время пролетает незаметно. Такие у нас развлечения. С Максимом Витюговым парами дружим — можем в гости друг к другу сходить или в кино.

— Огорчает, когда футболистов выставляют мажорами, получающими неадекватно много денег?

— Есть у людей такое мнение — что здесь сказать? Они видят яркую сторону жизни спортсмена и не представляют, что переживают ребята, когда приезжают в интернат из других городов ради своей мечты. В 10 лет их отрывают от семьи, и они одни растут. Дальше — безумный отбор. Посмотрите, сколько в каждой академии годов — и сколько ребят в итоге становится профессиональными футболистами. Единицы! Если бы люди увидели всю картину жизни футболиста, они бы пересмотрели своё мнение и больше так не говорили бы.

«Я всегда мечтал сыграть за сборную России — и до сих пор хочу»

— Вы довольны карьерой?

— Недавно думал об этом — после травм, операций всякие мысли посещали. И пришёл к выводу, что очень доволен, даже счастлив карьерой. Да, были повреждения, операции, но ничего страшного. Профессиональный спорт — он такой. Выбиться из села с населением в пять тысяч человек — это дорогого стоит. Считаю, я многого достиг.

— А поконкретнее?

— С «Чертаново» несколько раз выигрывал первенство России. Становился чемпионом и серебряным призёром юношеских чемпионатов Европы. Выигрывал с «Крыльями» ФНЛ и играл в финале Кубка России. Естественно, у меня и впереди ещё есть какие-то цели и мечты, которых постараюсь достичь.

— Например?

— Хочется долго играть в Премьер-Лиге и достичь уровня сборной. Пока цели такие.

— Бан сборной не смущает?

— Меня это сильно не волнует. Я всегда мечтал сыграть за сборную России — и до сих пор хочу. Дай бог, чтобы получилось. Приложу для этого максимум усилий.

— Чего пожелаете себе на Новый год?

— Стабильной игры в клубе. Попасть на карандаш сборной. Детей хочу! Будем работать над этим, ха-ха.