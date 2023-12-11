Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Райо Вальекано — Сельта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Судью избили после матча «Анкарагюджю» и «Ризеспора»: что произошло, фото драки, Фарук Кока, Халил Умут Мелер

Судье вмазали кулаком по лицу и стали избивать ногами! Ад в матче в Турции
Константин Кринский
Ад в матче экс-игрока ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии
Колоритный чемпионат!

Матч чемпионата Турции между «Анкарагюджю» и «Ризеспором» (1:1) запомнится надолго. Сразу после игры на судью ФИФА Халила Умута Мелера напал президент хозяев: Фарук Кока чуть ли не подбежал к арбитру и ударил его кулаком по лицу!

Турция - Суперлига . 15-й тур
11 декабря 2023, понедельник. 20:00 МСК
Анкарагюджю
Анкара
Окончен
1 : 1
Ризеспор
Ризе
1:0 Моруцан – 14'     1:1 Гайч – 90+7'    
Удаления: Соу – 50' / Топчу – 90+5'

Очевидно, руководитель остался недоволен результатом встречи. Ведь его клуб пропустил от экс-игрока ЦСКА Адольфо Гайча на 90+7-й минуте, тогда как арбитр столько минут не добавлял. Мало того, что хозяева не удержали победу, так рефери ещё и отменил один из двух их голов.

После удара в голову судья упал, и ему моментально два раза досталось с ноги от других представителей «Анкарагюджю».

После удара в голову судья упал

После удара в голову судья упал

Фото: Emin Sansar/Getty Images

Инцидент попал на десятки камер, а значит, его будет разбирать соответствующая комиссия – местный КДК. Как накажут Фарука Коку, пока непонятно, но вряд ли функционер отделается устным предупреждением или мелким штрафом. Да и другие участники конфликта явно получат по заслугам.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android