Судье вмазали кулаком по лицу и стали избивать ногами! Ад в матче в Турции

Матч чемпионата Турции между «Анкарагюджю» и «Ризеспором» (1:1) запомнится надолго. Сразу после игры на судью ФИФА Халила Умута Мелера напал президент хозяев: Фарук Кока чуть ли не подбежал к арбитру и ударил его кулаком по лицу!

Очевидно, руководитель остался недоволен результатом встречи. Ведь его клуб пропустил от экс-игрока ЦСКА Адольфо Гайча на 90+7-й минуте, тогда как арбитр столько минут не добавлял. Мало того, что хозяева не удержали победу, так рефери ещё и отменил один из двух их голов.

После удара в голову судья упал, и ему моментально два раза досталось с ноги от других представителей «Анкарагюджю».

После удара в голову судья упал Фото: Emin Sansar/Getty Images

Инцидент попал на десятки камер, а значит, его будет разбирать соответствующая комиссия – местный КДК. Как накажут Фарука Коку, пока непонятно, но вряд ли функционер отделается устным предупреждением или мелким штрафом. Да и другие участники конфликта явно получат по заслугам.