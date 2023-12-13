Его прозвали «Джокер». «Зенит» нашёл защитника за € 25 млн

«Зенит» продолжает искать золото на трансферном рынке Бразилии. Ускользающее золото РПЛ. И «золотых талантов», которых можно будет в будущем продать с выгодой за границу, как Малкома. Один из них – Роберт Ренан – совсем не оправдал надежд. Левоногий центральный защитник, судя по всему, вернётся в зимнее трансферное окно в «Коринтианс» на правах аренды. А вместо него петербургский клуб готов подписать другого левоногого центрального защитника – Лукаса Бералдо, которому, как и Ренану, всего 20 лет.

По информации Globo Esporte, «Зенит» предложил за Бералдо € 18 млн. Согласно источнику, «Сан-Паулу» отказался от этой суммы, так как оценивает центрального защитника в сумму свыше € 20 млн. В бразильском клубе ждут других предложений в ближайшее время, так как рассчитывают осуществить одну из самых крупных сделок в своей истории. На сегодняшний день рекордный трансфер на выход у «Сан-Паулу» – переход Лукаса Моуры в «ПСЖ» за € 40 млн. Продажа Бералдо войдёт в топ-3, даже если предложение «Зенита» будет принято.

Как утверждают в Бразилии, Бералдо не спешит переезжать в Европу, поскольку комфортно чувствует себя и на родине. Его контракт с клубом был продлён в начале декабря этого года и действует до конца 2028-го. В борьбу за Лукаса включился английский «Лестер», который даëт за игрока «Сан-Паулу» около € 20 млн. По данным журналиста Алекса Биспо, «Зенит» в этой ситуации может увеличить своё предложение до € 25 млн. Между тем Transfermarkt на сегодняшний день оценивает Лукаса в € 15 млн.

Сам Бералдо, сыграв последний матч за «Сан-Паулу» в сезоне-2023, философски прокомментировал своё будущее.

Лукас Бералдо защитник «Сан-Паулу» «Вопрос своего будущего я оставляю своим представителям, а также руководству «Сан-Паулу». Эти люди смогут определить и понять, что будет лучше для меня. Что бы ни случилось, буду счастлив, независимо от того, останусь я в «Сан-Паулу» или перейду в другую команду. Я сделаю всё возможное, где бы ни находился».

Бералдо пока не играет за сборную Бразилии, но в 2022 году выступал за национальную команду U20. В составе молодёжки «селесао» провёл три матча — с Эквадором, Узбекистаном и Чили. Любопытно, что в последнем из них уже на третьей минуте Лукас появился на поле вместо травмированного Ренана и совершил своё единственное результативное действие в сборной Бразилии. Центральный защитник сделал голевую передачу. Кажется, был в этом какой-то символизм – быстрая замена Ренана на Бералдо.

В «Сан-Паулу» Бералдо попал в возрасте 16 лет. Его первый клуб «Пирасикаба» до сих пор владеет 20% прав на Лукаса. Ещё 20% принадлежат самому игроку и его окружению. Так что «Сан-Паулу» в случае продажи центрального защитника сможет получить только 60% от суммы его трансфера.

Лукас Бералдо — защитник «Сан-Паулу» Фото: Alexandre Schneider/Getty Images

На профессиональном уровне Бералдо играет только с мая прошлого года. Его подтянул к основе известный в прошлом форвард сборной Аргентины Эрнан Креспо, который возглавлял «Сан-Паулу» в 2021-м. Сначала юноша попадал в запас, а дебютировал за первую команду в Южноамериканском кубке (аналоге Лиги Европы). На данный момент у Лукаса 43 матча за «Сан-Паулу» в Серии А, Кубке Бразилии и Южноамериканском кубке, один гол, 11 жёлтых и одна красная карточка.

Сезон-2023 в чемпионате Бразилии получился не очень успешным для «Сан-Паулу» – команда заняла лишь 11-е место. Тем не менее Бералдо выиграл свой первый трофей в клубе. «Трёхцветные» завоевали Кубок Бразилии. В финале, который состоял из двух матчей, «Сан-Паулу» переиграл «Фламенго». В первой выездной встрече на легендарной «Маракане» в присутствии 67 000 зрителей команда с Бералдо в составе победила со счётом 1:0. Ответная игра в Сан-Паулу при 63 000 болельщиков завершилась вничью – 1:1.

Как Бералдо играл в финале с «Фламенго»

Права на видео принадлежат Confederação Brasileira de Futebol.

В этом сезоне Серии А Бералдо в среднем за 90 минут игры отдавал 62 точные передачи (второй результат в команде), в том числе 23 паса на половину поля соперника и 6,6 — в чужую треть. Лукас совершал 3,46 выноса мяча, 1,17 отбора и 1,0 перехвата, побеждал в 57% единоборств. Он в топ-3 игроков основы «Сан-Паулу» по выигранной борьбе за мяч.

Но прежде всего Бералдо выделяют за его сильную левую ногу, умение начинать атаки первым пасом и развивать их, находя партнёров передачами между линий. Ещё одна интересная особенность Лукаса: когда команды выстраиваются перед матчами, он зачастую стоит на поле с широкой улыбкой или даже маниакальной ухмылкой. За что даже получил прозвище The Joker («шутник»).

«Для всех тех, кто называет меня сумасшедшим, когда я улыбаюсь и смеюсь во время исполнения государственного гимна, скажу, что это ментальный приём, – объяснял «Джокер» Бералдо. – Я его применяю, чтобы входить в игру, чувствуя себя спокойнее и избегая тревоги. И это работает».

В последнее время интерес к Бералдо приписывали и «Ливерпулю». Якобы топ-клуб Англии рассматривает игрока «Сан-Паулу» как альтернативу Вирджилу ван Дейку. Но официального предложения от мерсисайдцев, судя по всему, пока нет. Известный инсайдер Фабрицио Романо назвал Лукаса «очень хорошим и талантливым молодым центрбеком, которому нужен ещё один промежуточный шаг, прежде чем присоединиться к такому топ-клубу, как «Ливерпуль». Возможно, этот шаг он сделает как раз в «Зените».