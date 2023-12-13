«Он начал играть ещё до моего рождения». Иностранцы тепло вспоминают Акинфеева

Игорь — легенда, но не только России. Некоторые до сих пор ждут его в «МЮ».

Акинфеев разве хуже Онана? Сайт Copa90 опубликовал на своей странице в соцсети «Инстаграм» (*деятельность организации Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ) коллаж с двумя снимками Игоря Акинфеева с разницей в 20 лет. Автор поста напомнил, что вратарь по-прежнему играет в свои 37 лет и владеет рекордом по количеству матчей в истории РПЛ.

Эта публикация вызвала большой отклик подписчиков. Читатели оставили приблизительно сотню комментариев. Мы выбрали самые интересные из них.

Игорь Акинфеев

Болельщики вспоминают Акинфеева и его игру добрым словом. В том числе сейв российского голкипера в матче плей-офф ЧМ-2018 с Испанией. Тогда нога Игоря подарила стране сказку.

William.iatt: «Тот сейв выбил Испанию с ЧМ-2018».

Justpizarro: «Уважаю его. Этот парень – легенда».

Selim.aydmrr: «Недооценённый вратарь».

Stefan.fane88: «Я всегда думал, что это Нойер».

Некоторые подписчики поделились историями, как брали Акинфеева в свои команды в футбольных симуляторах:

Commu14: «Мне очень нравилось использовать этого парня в игре FIFA. Хотелось, чтобы у них была Российская Премьер-Лига и их несколько крутых команд».

fitra.sony: «Играл за ЦСКА в Football manager 06 и 07 после их выступления в Кубке УЕФА с такими людьми, как Акинфеев, братья Березуцкие и Даниэл Карвальо».

Maffajazz: «Он был моим первым подписанием в Football manager 2008».

jamessi3: «Этот парень был зверем в Football manager на протяжении целого десятилетия».

br_zug: «Использовал Акинфеева ещё с PES06».

Для нескольких человек публикация про Акинфеев – повод обсудить тот факт, что руководители мирового футбола несправедливо отнеслись к российским игрокам и командам, отстранив их от международных соревнований.

Seth_gerus: «Верните Россию, их футболисты ничего плохого не сделали».

Samuelecunii: «Наконец-то кто-то заговорил о Российской Премьер-Лиге. Обидно, как к ним отнеслись УЕФА и ФИФА. Тем временем «Маккаби» из Тель-Авива и Хайфы всё ещё участвуют в еврокубках».

Уже не вызывает фактически никаких сомнений, что Акинфеев всю карьеру проведёт в одном клубе. Но кто-то ещё надеется на его трансфер в топ-клуб АПЛ. Конечно, скорее в шутку, чем всерьёз: комментарий про «Манчестер Юнайтед» – со смайликами.

Kaustubhpawar: «У «Юнайтед» всё ещё есть шанс подписать его после всех этих лет».

roki04190: «Это человек одного клуба».

Болельщики удивляются футбольному долголетию российского голкипера:

Kapustalavista: «Он пытается превзойти Буффона. Не знал, что этот парень всё ещё играет».

Jacka.1204: «Блин, он начал играть ещё до моего рождения».

Darrenchin: «Как может быть, что ему всего 37?»