Сафонова и Акинфеева ждёт маленький финал. Кто из них лучший в этом сезоне?

«Краснодар» против ЦСКА – центральный матч последнего тура РПЛ перед зимним перерывом. Исход битвы команд двух Владимиров (Ивича и Федотова) может решить не только противостояние двух систем, но и индивидуальная дуэль. В этой игре первый номер сборной России Матвей Сафонов встретится с лучшим голкипером страны на протяжении последних 10-15 лет Игорем Акинфеевым, который и сейчас наверняка бы был основным вратарём национальной команды, если бы не завершил карьеру в ней после ЧМ-2018.
Самая крутая дуэль Сафонова с Акинфеевым должна была состояться в июне этого года в финале Кубка России. Но тогда воспитанник «Краснодара» в стартовый состав своей команды не попал – в основе вышел Станислав Агкацев. Матвей, надо отдать ему должное, прямо сказал, что на тот момент конкурент был сильнее. На такое признание не каждый футболист решится. Тем более кипер, который, в отличие от полевого, не может сменить позицию, проиграв конкуренцию на своей привычной.
Тот неудачный период как будто привёл Матвея в чувство, за межсезонье он перезагрузился. И в новом сезоне, за редким исключением, мы видим надёжного Сафонова. Первенство «Краснодара» в таблице (на сегодняшний день – по потерянным очкам) и пропущенным мячам во многом его заслуга.
Интересно сравнить ключевые показатели голкиперов «Краснодара» и ЦСКА в этом чемпионате России, взглянув на статистику сейвов и передач от Sofascore.
|Сафонов
|Акинфеев
|Матчи в РПЛ («на ноль»):
|17 (7)
|14 (4)
|Пропущенные мячи:
|12
|19 (три с пенальти)
|Процент отбитых ударов без пенальти:
|82% (55/67)
|69% (36/52)
|Сейвы в среднем за 90 мин:
|3,0
|2,5
|Точные передачи в среднем за 90 мин:
|25,7
|18,9
|Точность передач:
|65%
|56%
|Точные длинные передачи:
|7,9
|9,8
|Точные передачи на чужую половину:
|4,3
|7,3
|Точные передачи на чужую треть:
|1,1
|3,8
В целом по цифрам преимущество у голкипера «Краснодара». Сафонову труднее забить, в том числе из-за лучшей организации обороны команды Ивича. Хотя «быки» используют схему с двумя центральными защитниками, а армейцы – с тремя. Но проблема ЦСКА в том, что игроки обороны постоянно выбывают из-за травм или по другим причинам.
Сафонов совершает больше сейвов и больше вовлечён в розыгрыш мяча. С другой стороны, цифры доказывают, что Акинфеев превосходит своего коллегу из «Краснодара», да и, наверное, всех остальных голкиперов РПЛ, по умению доставлять мяч на чужую половину поля или в финальную треть. Любая длинная передача от Игоря – потенциально голевая.
Сафонов, очевидно, давно не считает себя слабее Акинфеева. Помните слова Матвея из января 2022-го? Голкипер «Краснодара» сделал смелое заявление в интервью для «Матч ТВ».
«Кто лучший голкипер России? Думаю, на данный момент место вакантно. В какой-то момент я бы назвал Акинфеева, но сейчас не назову его лучшим. Сейчас достаточно вратарей, которые показывают более высокий уровень своей подготовки. Я в том числе? Думаю, да».
Акинфеев тогда на удивление спокойно отреагировал на высказывание Сафонова.
«Ну а мне на что обижаться? У каждого своё мнение. Читать кого-то, слушать. За мою жизнь столько всего было. Сафонов, думаю, умный парень. Эти слова Матвея кто-то воспринимает так, кто-то по-другому, а я — никак. Я сделал в сборной, что мог, сделал в своей карьере, что мог, что мне боженька дал, что я своими ногами заработал. Если у него будет лучше — пожалуйста».
А в сентябре прошлого года Игорь назвал Матвея лучшим голкипером страны. Достойно.
Сегодняшний матч тоже по-своему похож на решающий кубковый. «Краснодар» в случае победы уйдёт на зимний перерыв единоличным лидером чемпионата и фактически исключит ЦСКА из группы своих преследователей: отрыв увеличится до 10 очков. Надо быть… не знаю кем, каким-нибудь «Ботафого», чтобы растерять столько за 12 туров. ЦСКА, если выиграет в Краснодаре, сократит отставание от команды Ивича до четырёх очков и вернётся весной в «золотую» гонку. Так что Акинфеева и Сафонова ждёт маленький финал – разве что без серии пенальти.
В первом круге нынешнего сезона РПЛ Акинфеев, можно сказать, выиграл дуэль у Сафонова, ведь ЦСКА победил в Москве – 1:0.