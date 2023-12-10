Сафонова и Акинфеева ждёт маленький финал. Кто из них лучший в этом сезоне?

«Краснодар» против ЦСКА – центральный матч последнего тура РПЛ перед зимним перерывом. Исход битвы команд двух Владимиров (Ивича и Федотова) может решить не только противостояние двух систем, но и индивидуальная дуэль. В этой игре первый номер сборной России Матвей Сафонов встретится с лучшим голкипером страны на протяжении последних 10-15 лет Игорем Акинфеевым, который и сейчас наверняка бы был основным вратарём национальной команды, если бы не завершил карьеру в ней после ЧМ-2018.

Самая крутая дуэль Сафонова с Акинфеевым должна была состояться в июне этого года в финале Кубка России. Но тогда воспитанник «Краснодара» в стартовый состав своей команды не попал – в основе вышел Станислав Агкацев. Матвей, надо отдать ему должное, прямо сказал, что на тот момент конкурент был сильнее. На такое признание не каждый футболист решится. Тем более кипер, который, в отличие от полевого, не может сменить позицию, проиграв конкуренцию на своей привычной.

Тот неудачный период как будто привёл Матвея в чувство, за межсезонье он перезагрузился. И в новом сезоне, за редким исключением, мы видим надёжного Сафонова. Первенство «Краснодара» в таблице (на сегодняшний день – по потерянным очкам) и пропущенным мячам во многом его заслуга.

Интересно сравнить ключевые показатели голкиперов «Краснодара» и ЦСКА в этом чемпионате России, взглянув на статистику сейвов и передач от Sofascore.

Сафонов Акинфеев Матчи в РПЛ («на ноль»): 17 (7) 14 (4) Пропущенные мячи: 12 19 (три с пенальти) Процент отбитых ударов без пенальти: 82% (55/67) 69% (36/52) Сейвы в среднем за 90 мин: 3,0 2,5 Точные передачи в среднем за 90 мин: 25,7 18,9 Точность передач: 65% 56% Точные длинные передачи: 7,9 9,8 Точные передачи на чужую половину: 4,3 7,3 Точные передачи на чужую треть: 1,1 3,8

В целом по цифрам преимущество у голкипера «Краснодара». Сафонову труднее забить, в том числе из-за лучшей организации обороны команды Ивича. Хотя «быки» используют схему с двумя центральными защитниками, а армейцы – с тремя. Но проблема ЦСКА в том, что игроки обороны постоянно выбывают из-за травм или по другим причинам.

Сафонов совершает больше сейвов и больше вовлечён в розыгрыш мяча. С другой стороны, цифры доказывают, что Акинфеев превосходит своего коллегу из «Краснодара», да и, наверное, всех остальных голкиперов РПЛ, по умению доставлять мяч на чужую половину поля или в финальную треть. Любая длинная передача от Игоря – потенциально голевая.

Сафонов, очевидно, давно не считает себя слабее Акинфеева. Помните слова Матвея из января 2022-го? Голкипер «Краснодара» сделал смелое заявление в интервью для «Матч ТВ».

Матвей Сафонов вратарь «Краснодара» «Кто лучший голкипер России? Думаю, на данный момент место вакантно. В какой-то момент я бы назвал Акинфеева, но сейчас не назову его лучшим. Сейчас достаточно вратарей, которые показывают более высокий уровень своей подготовки. Я в том числе? Думаю, да».

Акинфеев тогда на удивление спокойно отреагировал на высказывание Сафонова.

Игорь Акинфеев вратарь ЦСКА «Ну а мне на что обижаться? У каждого своё мнение. Читать кого-то, слушать. За мою жизнь столько всего было. Сафонов, думаю, умный парень. Эти слова Матвея кто-то воспринимает так, кто-то по-другому, а я — никак. Я сделал в сборной, что мог, сделал в своей карьере, что мог, что мне боженька дал, что я своими ногами заработал. Если у него будет лучше — пожалуйста».

А в сентябре прошлого года Игорь назвал Матвея лучшим голкипером страны. Достойно.

Сегодняшний матч тоже по-своему похож на решающий кубковый. «Краснодар» в случае победы уйдёт на зимний перерыв единоличным лидером чемпионата и фактически исключит ЦСКА из группы своих преследователей: отрыв увеличится до 10 очков. Надо быть… не знаю кем, каким-нибудь «Ботафого», чтобы растерять столько за 12 туров. ЦСКА, если выиграет в Краснодаре, сократит отставание от команды Ивича до четырёх очков и вернётся весной в «золотую» гонку. Так что Акинфеева и Сафонова ждёт маленький финал – разве что без серии пенальти.

В первом круге нынешнего сезона РПЛ Акинфеев, можно сказать, выиграл дуэль у Сафонова, ведь ЦСКА победил в Москве – 1:0.