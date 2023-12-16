«Челси» больше тайма страдал в игре с аутсайдером. Команду вытащил новичок из «Ман Сити»

«Челси» прервал начавшуюся «чёрную» серию в АПЛ – победил после двух поражений. Но даже с 20-й командой чемпионата Англии у лондонцев были проблемы.

В список травмированных «Челси» добавился основной голкипер Санчес. По этой причине в матче с «Шеффилд Юнайтед» состоялся дебют в основе «синих» 24-летнего серба Петровича, которого в августе этого года выкупили у «Нью-Инглэнд Революшн» за € 14 млн.

«Он молод и пришёл из другого футбола, из США. Но после четырёх или пяти месяцев работы с нами для него настал момент сделать шаг вперёд. Мы верим в него, его товарищи по команде верят в него, и теперь всё готово к его дебюту на «Стэмфорд Бридж», – говорил накануне матча главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино.

Но по ходу первого тайма встречи с «Шеффилд Юнайтед» Петрович, наверное, и не почувствовал разницы между просмотром игры «Челси» со скамейки и из ворот. Соперник почти не нагружал серба работой – к перерыву у голкипера хозяев было всего семь касаний (меньше всех в составах обеих команд). «Челси» контролировал мяч 79% времени, имел гигантское территориальное преимущество. Фактически вся игра шла на половине или трети поля «Шеффилд Юнайтед». За 45+ минут соперники сделали 150 передач на чужой трети, из них 71% на счету «Челси». «Клинки» просто сидели в низкой позиционной обороне, терпели, бились. А чего ещё было ждать от слабейшей на сегодняшний день команды АПЛ?

«Челси» же сильно недоставало скорости движения мяча, острых передач и хороших открываний в штрафной. Поэтому хозяева нанесли всего один удар в створ за тайм. Это сделал Галлахер после одного из трёх своих классных перехватов. Несколько потенциально голевых атак «Челси» соорудил в эпизодах с переходами мяча, когда игроки «Шеффилд Юнайтед» не успевали закрывать зоны. Но – с тем же, фактически нулевым эффектом. В общем, «Стэмфорд Бридж» имел полное право освистать своих за серый футбол.

После перерыва «Челси» и «Шеффилд Юнайтед» ехали по тем же рельсам – сценарий встречи не поменялся. Почеттино пытался как-то изменить игру, не делая замен. Например, правый вингер Стерлинг и атакующий полузащитник Палмер стали меняться местами, чтобы запутать оборону противника. И на 54-й минуте эти двое наконец-то организовали гол «синих». Прежде всего, Палмер. Новичок из «Ман Сити» открылся на привычной позиции по центру между линий, где его нашёл передачей Галлахер. Потом Палмер отдал пас направо Стерлингу и рванул к линии вратарской – замыкать кросс. Забил в касание.

Пропустив, аутсайдер АПЛ перестал напоминать команду, умеющую защищаться. Ещё через семь минут «Челси» положил второй мяч. Отличился центрфорвард Джексон, который до этого был бесполезен. Забил Николас всего лишь третьим касанием в штрафной «Шеффилд Юнайтед» – фактически в пустые ворота. «Челси» провёл атаку четыре в три, а защитники гостей совершенно растерялись, да и голкипер Фодеринхэм ошибся, не справился с мячом. К слову, VAR проверял оба гола хозяев, но ни офсайдов, ни фолов, к сожалению для гостей, не было.

«Шеффилд Юнайтед» впервые заставил Петровича сделать что-то похожее на сейв лишь в середине второго тайма. В остальном «Челси» контролировал игру. По количеству ударов получилась большая разница – 15:6 в пользу хозяев (в створ – 6:1, из штрафной – 7:3). Палмер мог заработать ещё один балл за результативное действие, вот только Броя после его паса умудрился не попасть по пустым воротам из вратарской. Комичный промах! «Синие» доигрывали без Стерлинга (его как раз заменил албанец) и Мудрика, у которого было несколько ярких эпизодов, но в то же время и 17 потерь владения.