У «Челси» снова жуткий период. Удручает всё — и результаты, и трансферы, и травмы

В мае 2022 года у «Челси» сменился владелец и началась новая жизнь. Было сразу понятно, что многое изменится и потребуется время на становление новой команды. В первую очередь команды управленцев, ведь «Челси» покинул не только владелец Роман Абрамович, но и спортивный директор Марина Грановская, технический директор Петр Чех и председатель совета директоров Брюс Бак.

Первый сезон «Челси» при новом владельце Тодде Боули – провал. Разочарование шло и от переплаты за трансферы, и от инсайдов про схему 4-4-3, и, конечно, от итогового 12-го места в таблице. Летом 2023-го клуб подошёл к сезону с новым тренером Маурисио Почеттино, обильными трансферами и надеждой, что теперь всё будет иначе.

Прошло 16 туров, и «Челси» расположился ровно на том же 12-м месте в таблице. Забавно, что сразу четыре команды набрали 19 очков, но благодаря нулевой разнице забитых и пропущенных мячей (26:26) «Челси» находится ровно на том же месте, на котором закончил прошлый сезон.

Маурисио Почеттино Фото: Peter Byrne/PA Images via Getty Images

Тут нужно сразу оговориться, что команде в значительной степени не везёт. Если основываться на созданных моментах, то очков должно быть больше – не 19, а 26,92 (данные xPoints от UnderStat). Увы, на этом хорошие новости заканчиваются. На прошедшей неделе команда дважды проиграла в АПЛ. Напрашивается шутка, что сейчас «Челси» настолько плох, что его обыгрывает даже «МЮ» (у него тоже весьма депрессивный сезон). А в матче с «Эвертоном» было вообще не понять, кто здесь топ-клуб. Такое ощущение, что команды поменялись формами. Тем более что цветовые различия невелики. Кстати, если бы с «Эвертона» не сняли 10 очков, то «Челси» был бы ещё на одну строчку ниже.

Судя по инсайдам английских журналистов, атмосфера в клубе удручающая. Daily Mail сообщает, что некоторые футболисты «Челси» инструктируют своих агентов о необходимости сменить команду. По информации издания, речь идёт об игроках группы атаки, чьё место будет под вопросом в связи с возвращением Нкунку. «Правда, добиться ухода из «Челси» будет крайне сложно, ведь у футболистов длительные контракты – восьмилетние в некоторых случаях», – говорится в материале Daily Mail.

Тут можно было бы сослаться на то, что английские таблоиды традиционно нагнетают. Но дело в том, что и авторитетные издания пишут примерно о том же. The Telegraph сообщает, что в «Челси» считают 2023 год – дословно – «катастрофой». The Guardian утверждает, что игроки не поняли решения тренера сделать в матче с «МЮ» капитаном 20-летнего Колвилла, который только в этом сезоне дебютировал за «Челси». И это в то время, как в команде был опытный Тьяго Силва! По информации издания, в этом решении игроки увидели в том числе «неуважение» к бразильцу. Похоже, это тот случай, когда на фоне неудачных результатов всё воспринимается хуже. Такие же решения, когда победы шли одна за другой, трактовались бы иначе.

Беда в том, что негативные явления наслаиваются друг на друга. Например, у клуба есть деньги, чтобы покупать футболистов, но параметры сделок ограничены финансовым фэйр-плей. «Челси» хочет избегать раздутых зарплат, больше привязывая выплаты к достижению результата. Только вот как теперь найти топ-форварда для команды, которая настолько далека от еврокубков и при этом хотела бы платить новичку меньше £ 150 тыс. в неделю? В то время как конкуренты готовы предложить почти в два раза больше. Получается, нужно продавать Конора Галлахера, но тренер хочет сохранить своего основного полузащитника.

Состав «Челси» сейчас не выглядит сбалансированным. Так происходит в том числе из-за травм. Самая печальная ситуация – у Риса Джеймса. Он невыносимо часто травмировался, но в этом году вместо отдыха дополнительно занимался восстановлением с личным тренером (летом даже самостоятельно ездил на занятия в Дубай). Однако по ходу нынешнего сезона сломался. А потом снова получил повреждение – в прошедшем туре. Ожидается, что англичанин пропустит минимум три месяца. А ведь на момент этой травмы другой правый защитник Мало Гюсто ещё не восстановился. Впрочем, сейчас он готов вернуться в основу, хоть и не совсем понятно, насколько он в тонусе.

Рис Джеймс (справа) Фото: Chelsea FC/Chelsea FC via Getty Images

И это ещё у «Челси» нет еврокубков! Если бы и в этом году была ЛЧ, то нагрузок (и, видимо, травм) оказалось бы ещё больше. Кем в таком случае играли бы – загадка. Вроде при Боули закупились футболистами больше чем на € 1 млрд, но сколько-нибудь убедительной скамейки у «Челси» нет. И тяжелее всего – с линией защиты. Помимо упомянутых Джеймса и Гюсто, выбыли Фофана, Чалоба и Чилуэлл. Восстановился нападающий Нкунку, но травмировался вратарь Санчес – какой-то бесконечный круговорот.

Получается, с какой стороны ни посмотри – результаты, травмы, финансы – везде ситуация напряжённая, если не сказать депрессивная. Всё это даёт синергически негативный эффект. Если команда в этом туре ещё потеряет дома очки с «Шеффилдом», то сезон можно сразу заканчивать. Ну или нет – потому что клуб может перейти в режим борьбы за выживание.