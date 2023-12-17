Захарян вышел против прямого конкурента «Сосьедада». Но его заменили одним из первых

У Арсена было два шанса в матче с «Бетисом». Но как же слабо бил россиянин!

«Реал Сосьедад» с Арсеном Захаряном в составе не сумел обыграть дома в 17-м туре Примеры соседа по таблице.

Для Захаряна матч с «Бетисом» стал уже 17-м за «Реал Сосьедад» во всех турнирах. В стартовый состав команды из Сан-Себастьяна Арсен попал в восьмой раз. Неплохо для 20-летнего новичка из России, пусть даже нашему полузащитнику помогла травма конкурента – Барренечеа.

В сегодняшней игре Захарян вышел на позиции левой «восьмёрки» в схеме 4-3-3. На левом же фланге, где тренер Иманол Альгуасиль не единожды использовал россиянина, действовал капитан Оярсабаль. «Бетис» при обороне расставлялся фактически по 4-4-2: Иско составлял дуэт впереди с центрфорвардом Виллианом Жозе. «Реал Сосьедад» прессинговал как любит и умеет, а «Бетис» не выдёргивался, когда мячом при розыгрыше от ворот владел голкипер хозяев Ремиро, но включался в высокий отбор по передачам-«триггерам».

«Реал Сосьедад» поддавливал, вскрывал оборону севильцев через фланги. Тем не менее первые два удара басков в створ нанёс именно Захарян. На 13-й минуте он пробил с подбора из полукруга, однако рикошет от земли погасил скорость мяча, поэтому не получилось опасно. Ещё через четыре минуты. Арсен, пожалуй, поспешил с ударом от левого угла штрафной – снова вышло слабо, просто разминка для вратаря Руя Силвы. Но в целом по движению и принятию решений россиянин смотрелся достаточно хорошо, кроме того, ему доверяли стандарты.

«Реал Сосьедад» свой игровой перевес превратил в два гола нападающего Андре Силвы из офсайдов, попадание в штангу от Субименди (в этой атаке поучаствовал Захарян) и момент с падением Кубо на пенальти. Судья не дал 11-метровый в ситуации 50 на 50. А у «Бетиса» был мощный отрезок в середине первого тайма, когда баски взяли паузу и гости создали первый момент. Вдобавок перед перерывом фирменный чудо-пас от Иско завершился попаданием Переса в штангу.

После перерыва «Реал Сосьедад» увеличил процент владения мячом. Территориальное преимущество команды Альгуасиля было довольно-таки большим – игра шла в основном на половине поля «Бетиса». Впрочем, по-настоящему опасных моментов у ворот севильцев недоставало. Только в начале второго тайма Оярсабаль прекрасно исполнил штрафной с 20 с лишним метров по центру. Поскольку это была ситуация для удара, а не под подачу, Захарян уступил мяч капитану «Реала Сосьедад». Пробил Оярсабаль здорово, но вновь штанга не позволила состояться голу.

Россиянин в дебюте второго тайма принял пару-тройку неудачных решений при развитии атак и в дриблинге, поэтому неудивительно, что одним из заменённых игроков «Реала Сосьедад» на исходе часа матча оказался Арсен. Итоговая статистика Захаряна во встрече с «Бетисом»: 27 касаний мяча (два в чужой штрафной), три удара (два в створ), 63% точных передач, 0 пасов под удар и обыгрышей, один перехват мяча и 12 потерь владения. Наш полузащитник много работал на команду, тем не менее эффективность оказалась невысокой. С «Вильярреалом» в прошлом туре он сыграл лучше.

Впрочем, без Захаряна сильнее игра «Реала Сосьедад» точно не стала. Розыгрыш мяча не завершался ничем острым, хозяева явно подустали и действовали на средних скоростях. А команда Мануэля Пеллегрини стала всё чаще вспоминать о штрафной басков. «Бетис» провёл несколько контрвыпадов, в которых бил по воротам. В конце концов, по ударам вышла ничья – 12:12 (в створ 4:3 в пользу басков). На последних минутах «Реал Сосьедад» всё же забил, но – вот ведь невезение! – Садик залез в офсайд. Это был третий гол из вне игры.