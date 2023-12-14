Кто из экс-игроков РПЛ вышел в плей-офф ЛЧ. Кроме Захаряна — ещё семеро!

Завершился групповой этап Лиги чемпионов. Борьбу за главный клубный трофей европейского футбола в плей-офф продолжит целая группа бывших игроков чемпионата России. Некоторых там точно не ждали. Рассказываем, какой вклад внесли экс-футболисты РПЛ в успехи своих команд. Кое-кто стал по-настоящему заметной фигурой в Лиге чемпионов.

«Копенгаген»: Виктор Классон, Джордан Ларссон

Виктор Классон, Джордан Ларссон Фото: FrontZoneSport via Getty Images

«Копенгаген» совершенно неожиданно вышел со второго места из группы с «Баварией», «Галатасараем» и «Манчестер Юнайтед». Экс-полузащитник «Краснодара» Классон был основным игроком – швед стал восьмым в команде по количеству сыгранных минут на групповом этапе. Правда, в 1-м туре Виктор вышел только на замену, но в остальных пяти попадал в стартовый состав, да ещё и с капитанской повязкой. Результативных действий не совершал, хотя стал вторым по передачам под удар (7). Экс-форвард «Спартака» Ларссон в стартовом туре сыграл с первых минут против «Галатасарая», потом трижды выходил на замену, а в двух последних матчах оставался на скамейке. Его роль оказалась не столь значимой. Голов швед не забивал, голевых передач не отдавал. Более того, во встрече с «МЮ» на «Олд Траффорд» (0:1) Джордан упустил шанс спасти свою команду от поражения на 90+7-й минуте, не реализовав пенальти.

«Арсенал»: Александр Зинченко

Александр Зинченко Фото: ANP via Getty Images

Лондонский «Арсенал» выиграл группу с ПСВ, «Лансом» и «Севильей». Экс-хавбек «Уфы» Зинченко сыграл не так много на групповом этапе. Александр три раза выходил в стартовом составе, один раз – на замену, а ещё дважды оставался на скамейке до финального свистка. В английской команде он закрывает позицию левого защитника. По оценкам статистического сайта Sofascore, украинец наиграл всего лишь на 6,73 балла – это одна из худших средних оценок в составе «канониров». Меньше только у троих игроков команды.

ПСВ: Гус Тиль

Гус Тиль Фото: Getty Images

Голландцы заняли второе место в группе с «Арсеналом», «Лансом» и «Севильей», хотя никто не удивился бы, если бы ПСВ финишировал последним, уступив и французам, и испанцам. Экс-полузащитник «Спартака», прямо скажем, не был ключевой фигурой в команде из Эйндховена. У Тиля всего два появления в стартовом составе, два – на замену, и ещё дважды он оставался на скамейке. Результативными действиями Гус не отметился, особо ничем не запомнился. Впрочем, обе своих победы ПСВ одержал, когда Тиль оказывался в основе.

«Наполи»: Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия Фото: Getty Images

Чемпионы Италии финишировали вторым в группе с «Реалом», «Брагой» и «Унионом». Кварацхелия остаётся одним из лидеров «Наполи», он пятый в команде по количеству сыгранных минут на групповом этапе. Во всех шести турах грузинский вингер попадал в стартовый состав «Наполи», тем не менее отметился только одной голевой передачей во встрече с немцами. В то же время Хвича поделил первое место с Виктором Осимхеном по количеству ударов (14), стал лучшим по обводкам (24), передачам на чужой трети (79), заработанным на себе фолам (10) и пасам под удар (17). Он поучаствовал в наибольшем количестве единоборств (43), выиграв 49% из них. В общем, держит уровень.

«Реал Сосьедад»: Арсен Захарян

Арсен Захарян Фото: Getty Images

«Реал Сосьедад», не будучи фаворитом в группе с финалистом прошлой ЛЧ «Интером», «Бенфикой» и «Ред Булл Зальцбург», занял первое место. 20-летний россиянин в своей первой в карьере Лиге чемпионов сыграл четыре матча на групповом этапе. Первые два тура провёл в запасе, в следующих двух выходил на замену, а в двух последних попадал в основу. Забитых мячей и голевых передач у Захаряна в ЛЧ пока нет. Однако Арсен нанёс четыре удара (один в створ) и отдал четыре паса под удар. На обострение он нацелен – возможно, забьёт в плей-офф.

«Атлетико»: Аксель Витсель

Аксель Витсель Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

«Атлетико» победил в группе с «Лацио», «Фейеноордом» и «Селтиком». Витсель – один из лидеров команды Диего Симеоне по количеству проведённого на поле времени в Лиге чемпионов – 498 минут за шесть матчей. Экс-хавбек «Зенита» стабильно выходил в основе, причём в «Атлетико» он превратился в центрального защитника. Поэтому неудивительно, что бельгиец отыграл групповой этап без результативных действий. Витсель в числе лучших в составе «матрасников» по количеству точных передач (374 паса при 96% точности – минимум брака!) и перехватов (6).

«Порту»: Иван Маркано

Иван Маркано Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Португальцы финишировали на втором месте в группе с «Барселоной», «Шахтёром» и «Антверпеном». Вот только бывший защитник «Рубина» не сыграл ни минуты на групповом этапе и даже в заявку на матчи не попадал. Причина – разрыв крестообразной связки колена, полученный 36-летним испанцем за несколько дней до старта ЛЧ. Очень обидная история! Но, может, Иван ещё поможет «Порту» в плей-офф? Было бы интересно посмотреть на его суперветеранскую связку с 40-летним Пепе. В первых турах чемпионата Португалии Маркано попадал в стартовый состав «драконов» и даже забил пару голов.