«Реал» сильно подвёл свой же ветеран. Но команда вырвала победу, когда её никто не ждал

«Жирона» упустила победу над «Бетисом» (1:1), так что у «Реала» появился прекрасный шанс вновь запрыгнуть на вершину таблицы и сравняться с каталонцами. Нужно было лишь обыграть «Алавес». Новички лиги, 15-е место — ну и что могло пойти не так? Смущал разве что домашний статус андердога: 13 из 16 очков он взял на родной «Мендисорросе». Фаворит действительно добился своего, но как же ему было тяжело!

В стартовой расстановке мадридцев было важных момента — появились Кепа и Начо. Первый не играл в чемпионате с 5 ноября — только в ничего не значащем последнем туре Лиги чемпионов с «Унионом» (3:2). Хотя поправился ещё 1 декабря. И вот теперь Анчелотти доверил ему важный матч, несмотря на уверенную игру Лунина.

Что касается второго, то он впервые за месяц вышел в Ла Лиге с первых минут из-за тяжёлой травмы Алабы — немец повредил колено и теперь недоступен аж на девять месяцев. Больше в центре обороны играть просто некому. Один из кандидатов на зимнее усиление — 21-летняя экс-звезда «Кастильи» Рафа Марин, которого «Алавес» арендовал у «Реала». И который, само собой, не мог не сыграть против родной команды.

Во многом благодаря Марину гости не создавали явных голевых эпизодов весь первый тайм. Самым опасным на поле был (внезапно) Вальверде: Феде в самом начале пробил с острого угла, а в конце плотно выстрелил издали. Обе попытки Сивера уверенно нейтрализовал. Сам «Алавес» также неприятностей Мадриду особо не подвёз.

Алавес — Реал Фото: Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty Images

По итогам первой половины матча Марин получил высокую оценку 7,1 от Sofascore — круче только у Браима Диаса (7,4). Рафа заблокировал удар, дважды отобрал мяч и один раз перехватил его, а ещё выиграл две борьбы за позицию из четырёх.

Молодой защитник был реально хорош. А вот Начо свою команду подвёл: на 54-й минуте в совершенно безобидной ситуации жёстко наступил на ногу Саму и схлопотал красную. Причём сначала ему показали жёлтую, однако видеоповтор всё исправил. Кажется, вскоре Марин вернётся в Мадрид — и будет в лучшем положении, нежели Фернандес, для которого это удаление стало вторым в сезоне.

«Реал» оказался в крайне сложном положении. Анчелотти пришлось менять Модрича на Тчуамени, который тут же побежал закрывать дыру в центре обороны. Явно не такого полноценного возвращения после травмы ждал Орельен — всё-таки с «Вильярреалом» он играл слишком мало и вышел уже при 4:1.

Алавес — Реал Фото: Diego Souto/Getty Images

В плане атаки «Алавесу» численное преимущество не помогло. Ну а «Реал» даже в меньшинстве создал лучший момент в матче: Родриго принял дальний заброс Крооса, обыграл двух соперников и острейше пальнул в дальний угол — мяч едва не влетел в девятку, но угодил чуть выше.

Матч уныло двигался к нулевой ничьей, как вдруг на 92-й минуте головой забил Лукас Васкес! Кроос подал угловой, и Лукас, которого вообще никто не держал, вколотил победный. Видимо, оборона «Алавеса» совсем не ждала подвига от 173-сантиметрового правого защитника.

Настолько потной победы у «Реала» не было давно. Команда снова показала чемпионский характер и вернулась на первое место. Что касается Марина, даже несмотря на гол, он увеличил рейтинг до 7,4, совершив ещё несколько выносов, отборов и перехватов. Заочную дуэль у Начо он выиграл за явным преимуществом.