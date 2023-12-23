Черчесов — кандидат в турецкий топ-клуб. Но команда захлёбывается в проблемах

«Бешикташ» в сезоне-2023/2024 ассоциируется с провалами и скандалами. Вы точно помните, как недавно клуб отстранил пятерых футболистов с официальной формулировкой «несовместимость с командой и плохая игра». А после – снова убрали тренера. Уже третьего за сезон! Последней жертвой стала клубная легенда – Рыза Чалымбай (почти 500 матчей за «Бешикташ»). Он проиграл «Аланьяспору» (1:3), а после узнал о своём увольнении. Всего 60-летнему тренеру дали семь матчей, в которых он трижды выиграл, столько же раз проиграл и один раз поделил очки с оппонентом. В этом сезоне в «Бешикташе» не церемонятся.

Тут же портал Ntvspor выкатил семь потенциальных сменщиков. Фабио Каннаваро, Славен Билич, Хорхе Сампаоли, Руд ван Нистелрой, Франк де Бур, Бруно Женезио и Станислав Черчесов. Со всеми хотят провести консультации о возможной работе, а вскоре сделать итоговый выбор.

Так и что за клуб может возглавить бывший тренер сборной России?

У «Бешикташа» четвёртый состав в Турции. Там есть и бывший игрок ЦСКА

Вообще, действия руководства «Бешикташа» в этом сезоне объяснимы. Они точно ожидали борьбу за место в тройке, плюс достойное выступление в еврокубках. Но к декабрю получили третье место в группе Лиги конференций и пятое – в Суперлиге: с 23-очковым отставанием от «Фенербахче» и «Галатасарая»!

Сезон клуб начинал с опытным Шенолом Гюнешем. Он вывел «Бешикташ» в евроосень, шёл в чемпионате четвёртым, а потом проиграли «Лугано» (2:3) в ЛК. Это взбесило руководство. Там посчитали, что команда не имеет права уступать явному аутсайдеру группы. А дальше начался кошмар. У клуба не было достойной альтернативы Гюнешу, поэтому команду доверили легенде турецкого футбола Бураку Йылмазу. Он только летом 2023-го завершил карьеру, вошёл в штаб Гюнеша и особо не представлял, что делать. Итог – одна победа в пяти матчах и два поражения от «Будё-Глимт».

Йылмаза сняли и позвали Чалымбая – там уже две победы. При этом 0:5 от «Брюгге» в ЛК. И поражение 1:3 в стамбульском дерби с «Фенербахче».

ШЕНОЛ ГЮНЕШ, БУРАК ЙЫЛМАЗ, РЫЗА ЧАЛЫМБАЙ Фото: «Чемпионат»/bjk.com.tr/Getty Images

Тренеры «Бешикташа» в нынешнем сезоне

Главная проблема «Бешикташа» в этом сезоне – бесконечные травмы. Сейчас, например, недоступны самый дорогой футболист команды Жедсон Фернандеш, а также Алекс Окслейд-Чемберлейн и капитан Неджип Уйсал. До этого вылетали другие важные ребята – Эмреджан Узунхан, Таййиб Талха Сануч, Милот Рашица, Артур Масуаку. Все тренеры не понимали, что происходит. А Чалымбаю повезло особенно: помимо травмированных, он ещё и не мог рассчитывать на пятерых отстранённых футболистов. А это, к слову – Венсан Абубакар, Валентин Розье, Эрик Бейи, Рашид Геззаль и Жан Онана.

При этом если представить, что у «Бешикташа» нет внутренних разногласий, то состав точно позволяет бороться за тройку. Их ростер – четвёртый по стоимости в лиге (€ 116,5 млн) – сильно уступает только «Галатасараю» (€ 222,8 млн) и «Фенербахче» (€ 195,6 млн). На том же уровне состав у «Трабзонспора» (€ 118,7 млн).

А ещё в «Бешикташе» играет бывший футболист ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов. Правда, за эти и месяцы он так и не стал безальтернативным игроком основы. Не помогли даже куча проблем в команде. Только три полных матча в Суперлиге и два – в Лиге конференций. Да, всего в чемпионате набежало 13 встреч, но почти в половине казахстанский универсал выходил на замену.

Какие ещё варианты есть у Черчесова? Даже национальная команда!

Интересно, что «Бешикташ» не в первый раз обратил внимание на Черчесова – в конце 2021-го его фамилия уже мелькала в списке возможных кандидатов, но тогда клуб выбрал Гюнеша. И теперь российский тренер снова попал в число потенциальных назначенцев.

Вообще, Станислав Саламович без работы с 19 июля. С того времени он активно посещал РПЛ, периодически выступал как эксперт на телевидении. В ноябре представитель тренера Алан Агузаров заявил «Матч ТВ», что у Черчесова есть предложения, но он не торопится с выбором.

Алан Агузаров представитель Станислава Черчесова «У Черчесова хватает предложений. Но, как понимаю, нет никакой спешки. Черчесов — специалист, который всё делает обдуманно и не спешит. Есть определённые предложения, заинтересованные клубы. Но в моём понимании, не совсем то, что нужно Станиславу Саламовичу. Поэтому, с одной стороны, нет никакой спешки, а с другой — есть понимание, что перезагрузка уже произошла».

За это время появлялась информация об интересе со стороны «Спартака», «Локомотива», «Сочи», сборной Азербайджана. Но все слухи слишком быстро затихали. Сам Черчесов подтверждал, что он общается с разными клубами, но готов соглашаться на работу только под конкретные задачи.

Станислав Черчесов в атрибутике «Локомотива» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Стоят ли такие перед «Бешикташем»? Скорее, да. Клуб надо выводить из мощного кризиса. И пробовать по итогам сезона зацепиться за еврокубки. Минус для Черчесова в том, что у него не будет времени на подготовку. В Суперлиге, конечно, пройдёт двухнедельная новогодняя пауза, но уже с 7 января чемпионат Турции возобновится. Приходить и менять что-то на ходу – данный расклад не близок ни одному тренеру. Поэтому не факт, что Черчесов примет предложение турецкого гранда.