Резкий Черчесов и классика от Карпина. Величайшие флеш-интервью тренеров в истории РПЛ

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3) остался недоволен судейством и выдал одно из самых эпичных флеш-интервью сезона.
«Ранняя замена Глушенкова связана с жёлтой карточкой. Обратите внимание: уже в первом тайме нас посадили на карточки. Любое столкновение могло привести к удалению. На свой страх и риск держали Карпукаса с Бариновым, чтобы не удалиться. Мы вели в счёте, неплохо проводили свои атаки, должны были доводить матч до победы, но то, что случилось в конце, здесь надо будет разобраться и футбольному клубу «Локомотив», и высшему руководству клуба. Потому что так судить, и то, что было в конце матча… Если этот бардак (в оригинале было использовано нецензурное слово. — Прим. «Чемпионата») нравится кому‑то, нам — нет. Я всё».
Мощное высказывание, за которое Галактионова дисквалифицировали на два матча. А мы собрали для вас легендарные тренерские флеши и предлагаем выбрать самый легендарный.
В ходе голосования флеш-интервью тренеров будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Молчание Виктора Гончаренко
История из нынешнего сезона. Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко после матча 10-го тура с «Ростовом» (2:2) выдал мощный протест против судейства. Он не ответил ни на один вопрос на флеш-интервью, промолчав на все три реплики.
Журналист спрашивал Гончаренко о назначенном пенальти в ворота «Урала», красной карточке игроку екатеринбуржцев и заменах. Однако в ответ — тишина. Также Гончаренко промолчал и на пресс-конференции. Почему? Всё дело в протесте против работы судьи Романа Галимова. При счёте 2:0 в пользу «Урала» на 33-й минуте он назначил пенальти за игру рукой Кики, которой предшествовал возможный фол со стороны полузащитника «Ростова» Хорена Байрамяна. А на 79-й минуте показал прямую красную карточку Андрею Егорычеву.
«Вандерфульный» Александр Григорян
Александр Григорян не так много работал в РПЛ, но успел подарить несколько легендарных интервью. Одно из них состоялось перед матчем 26-го тура РПЛ-2016/2017 «Краснодар» — «Анжи». Григорян, возглавлявший махачкалинцев, пришёл на флеш в отличном настроении, о чём рассказал журналисту. Также он не хотел понимать, что значат понятия «топ-клуб» и «аутсайдер». Мощнейший перформанс Григоряна:
— Матч с «Зенитом», с топ-клубом в гостях можно считать за образец? Что за «топ-клуб», «образец»? Ничего не понимаю. А мы кто, аутсайдеры, в вашем понимании? Наш шанс тогда в том, что мы в нижней части и хотим вылезти из этого дерьма. Каков план на игру с «Краснодаром»? Вы сами увидите. Я вам что, тактический план на игру должен рассказывать? В каком состоянии прибыли на игру? В вандерфульном.
Роспотребнадзор, коронавирус и Валерий Карпин
Коронавирусная история «Ростова» летом 2020 года — отдельная глава РПЛ. Основной состав команды сажали на карантин, молодёжь проигрывала «Сочи» со счётом 1:10, а Карпин разводил руки от бессилия. Перед матчем 28-го тура с «Оренбургом» (0:0) он выдал сильную речь, процитировав классику от Анатолия Бышовца:
— Нет предела человеческой мерзости. Мерзости и подлости. Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться. Кто скрыл больных, а кто не скрыл. Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли. Это ненормальный чемпионат России.
Конфликт Игоря Гамулы с журналистом в Грозном
По ходу сезона-2014/2015 исполняющим обязанности главного тренера «Ростова» после увольнения Миодрага Божовича стал Игорь Гамула. В первом матче под его руководством южане уступили в гостях «Тереку» — 1:2, а на 59-й минуте судья Сергей Карасёв удалил защитника «Ростова» Режиналя Горо. После встречи Гамула на флеш-интервью остался недоволен вопросом журналиста, спросившего, почему «Ростов» стал играть хуже во втором тайме:
— Почему потеряли преимущество? Ты куда смотрел вообще? «Ростов» потерял преимущество, когда вдевятером остался. Судья придумал карточку красную, что, не видно было? Боролся, вырывал мяч, упал — что теперь делать? Симуляцию делать?
Журналист в ответ попросил Гамулу не общаться с ним в таком тоне и пожелал удачи.
Валерий Карпин: «Игра была равна, играли два…»
Сезон РПЛ-2010 начинался московским дерби между «Спартаком» и «Динамо». Красно-белые под руководством Валерия Карпина уступили в «Лужниках» со счётом 0:1. Единственный гол на 72-й минуте забил Игорь Семшов. После матча флеш-интервью у Карпина взял Константин Генич. На вопрос журналиста про сумбур в игре тренер «Спартака» отметил:
— Думаю, у обеих команд [игра не получилась]. Игра была равна, играли два… Одним повезло — непонятный отскок, забили гол.
Что же хотел сказать Карпин? Кажется, так и не узнаем.
Вадим Евсеев: «Футбол в забитии голов заключается, что ли?»
Вадим Евсеев подарил российскому футболу бессмертный мем после матча с Уэльсом в 2003 году. А уже в качестве тренера выдал классную цитату. Будучи тренером «Уфы», после матча сезона-2019/2020 с «Оренбургом» (0:0) Евсеев ответил на вопрос об удовлетворении от итогового счёта:
— Доволен ли ничьей без забитых голов? У нас футбол в чём заключается, в забитии голов, что ли? Мы организованно сыграли, как и «Оренбург». Не дали много создавать моментов, подавать. Был только один опасный эпизод во втором тайме.
Леонид Слуцкий и водные процедуры от Василия Березуцкого
ЦСКА в финале Кубка России – 2012/2013 в серии послематчевых пенальти обыграл «Анжи» (1:1, 4:3 пен.). Тяжёлая, но радостная победа для армейцев. Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий давал эмоциональное интервью сразу после победы, но его прервал защитник Василий Березуцкий. Он подошёл к своему боссу сзади и облил его холодной водой из бутылки. Слуцкий в ответ нецензурно высказался в адрес Березуцкого, а защитник поздравил тренера с победой.
Мурат Якин: «Ваше мнение никого не интересует»
В сезоне-2014/2015 «Спартак» возглавлял швейцарский тренер Мурат Якин. Под его руководством команда неплохо начала чемпионат, но уже к середине начались проблемы. В 15-м туре «Спартак» в гостях уступил «Локомотиву» со счётом 0:1. После матча журналист Тимур Журавель решил поинтересоваться у Якина о причинах не лучшего футбола в исполнении красно-белых. Тренер «Спартака» выдал необычный ответ через переводчика:
— Почему «Спартак» показал невнятную игру? А чьё это мнение? Ваше? Оно никого не интересует. В первом тайме у нас был голевой момент, который мы не использовали. Забей мы гол, всё пошло бы по-другому.
Якин в итоге помирился с журналистом, но в конце сезона всё же покинул «Спартак» — команда заняла шестое место в РПЛ.
Игорь Криушенко и сон «Сибири»
«Сибирь» по итогам сезона-2010 покинула РПЛ, но подарила как минимум крутое флеш-интервью. Главный тренер Игорь Криушенко остался недоволен игрой команды в матче с «Томью». Томская команда быстро забила два гола к 21-й минуте, затем «Сибирь» ответила двумя мячами. И всё же «Томь» в самом конце вырвала победу. Криушенко рецензировал:
— Ну что комментировать? Спали в начале и заснули в конце, больше мне сказать нечего.
Лучано Спаллетти и итальянский, который можно понять без перевода
Сезон-2011/2012 в РПЛ стал переходным на систему «осень-весна». «Зенит» в статусе действующего чемпиона собирался защищать титул. Тем более петербуржцы сохранили костяк и главного тренера Лучано Спаллетти. Сине-бело-голубые бились за победу в каждой игре. Гостевой матч 12-го тура с «Динамо» не стал исключением. На 82-й минуте «Зенит» усилиями Данко Лазовича открыл счёт. Всё шло к победе гостей, судья Игорь Егоров добавил четыре минуты ко второму тайму. Однако арбитр дал командам переиграть, и на 90+5-й минуте «Динамо» сравняло счёт. Это разозлило Спаллетти, выдавшего мощную тираду на итальянском языке сразу после матча:
— Когда игроки «Динамо» забили гол, матч был уже закончен. У всех должен быть секундомер. Одна замена — 30 секунд. Судья добавил четыре минуты. Итого 4 минуты 30 секунд, но никак не 4 минуты 50 секунд. Были паузы в добавленное время? Показываешь предупреждение, но время не должно увеличиваться. Если придираться к буквам правил, то нам должны были дать ещё 30 секунд, ведь соперник праздновал свой гол на протяжении минуты. Давайте играть по правилам, а не как заблагорассудится. Егоров же творил, что хотел.
Вячеслав Грозный: «Каким-то петухам не нравится, что команда играет»
В 2009 году грозненский «Терек» возглавлял специалист, которому судьбой было предначертано работать в этом клубе, — Вячеслав Грозный. В России он ранее входил в штаб Олега Романцева в «Спартаке» (1994-1996, 1999-2002). Грозный всегда был эмоционален при общении с журналистами. Не стал исключением и флеш после матча 7-го тура РПЛ-2009 с «Томью» (1:2). Тренер остался недоволен судейством Сергея Карасёва:
— Каким-то петухам не нравится, что команда играет, и ей не дают возможности играть. Нам не засчитывают уже четыре гола в семи турах. Сегодня, вы сами видели, чистый гол отменили. Здесь из вне игры забивают. Сколько можно? Кто-то задумал выбить команду из Премьер-Лиги? Кому-то она не нравится? Да по игре мы сильнее намного были! Мы играли лучше.
Резкий Станислав Черчесов
Станислав Черчесов начинал тренерскую карьеру в России со «Спартака». В в 1/16 финала Кубка России сезона-2008/2009 красно-белым досталось брянское «Динамо». «Спартак» менее чем за месяц до кубковой встречи влетел ЦСКА в чемпионате со счётом 1:5. Из-за этого к Черчесову в среде болельщиков изменилось отношение. Что не могло не нервировать тренера, да и сами поклонники «Спартака» высказывали позицию на матчах. Красно-белые в итоге выиграли у «Динамо» в Брянске со счётом 2:1 (дубль оформил Дзюба), но Черчесов остался не очень доволен игрой. На флеш-интервью он был резок. На вопрос о перестроениях игры он ответил:
— Это что, я буду отчитываться перед тем, как я делал, что ли? Думаю, болельщики сами видели.
Также он согласился с бравшим интервью Романом Гутцайтом, что не был доволен футболом в исполнении «Спартака». А на последний вопрос Черчесов отказался отвечать. Получилось нервно.
Роберто Манчини: «Судья — лучший»
Итальянский специалист провёл в России всего один сезон, к концу которого, кажется, разругался со всеми. В 21-м туре РПЛ-2017/2018 «Зенит» сыграл вничью с «Амкаром» (0:0). Манчини остался недоволен работой арбитра Владимира Сельдякова. На все вопросы на послематчевом флеш-интервью тренер отвечал одной и той же фразой: «Судья — лучший».
Отметим, что Сельдяков удалил игроков «Зенита» Александра Ерохина и Доменико Кришито, а также показал вторую жёлтую карточку защитнику «Амкара» Николаю Зайцеву, но не удалил его с поля.
Анатолий Байдачный недоволен поражением «Терека»
В 2010 году Байдачный работал с грозненским «Тереком». Эксцентричный специалист всегда был эмоционален в ответах на вопросы журналистов. Исключением не стал флеш после матча 27-го тура с «Амкаром». Грозненцы проиграли в Перми со счётом 0:2, расстроив главного тренера. Главным мемом флеш-интервью Байдачного стал не совсем цензурный призвук, которым он завершал каждую фразу:
— Мы, особенно в первом тайме, вышли поиграться в футбол, а не играть в него. Так не бывает. Самоуспокоенность, желание обыграть какого-то мнимого, не существующего в природе класса. Отсутствие мотивации.
Дан Петреску и уход с флеш-интервью
«Кубань» в начале 2010-х была грозной силой для российского футбола. Команда обладала неплохим составом, большой фанатской базой, да и в таблице находилась ближе к верхней части. Один из известнейших тренеров краснодарцев той эпохи — Дан Петреску. Румын вместе с помощником Эмилианом Карасом подарили забавный мем после матча 28-го тура сезона-2011/2012 с «Крыльями Советов» (1:1). Сначала Петреску в спокойной манере ответил на вопрос про мотивацию «Кубани» на игру.
А затем журналистка спросила о последних результатах команды и предстоящем дерби с «Краснодаром». Петреску ответил на вопрос, а второй тренер и по совместительству переводчик Карас начал переводить: «Будем играть на победу…» Но затем прервался и увёл Дана с интервью. Что это: плохое знание румынского языка Карасом или его нежелание подставить Петреску?