Резкий Черчесов и классика от Карпина. Величайшие флеш-интервью тренеров в истории РПЛ

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3) остался недоволен судейством и выдал одно из самых эпичных флеш-интервью сезона.

Михаил Галактионов главный тренер «Локомотива» «Ранняя замена Глушенкова связана с жёлтой карточкой. Обратите внимание: уже в первом тайме нас посадили на карточки. Любое столкновение могло привести к удалению. На свой страх и риск держали Карпукаса с Бариновым, чтобы не удалиться. Мы вели в счёте, неплохо проводили свои атаки, должны были доводить матч до победы, но то, что случилось в конце, здесь надо будет разобраться и футбольному клубу «Локомотив», и высшему руководству клуба. Потому что так судить, и то, что было в конце матча… Если этот бардак (в оригинале было использовано нецензурное слово. — Прим. «Чемпионата») нравится кому‑то, нам — нет. Я всё».

Мощное высказывание, за которое Галактионова дисквалифицировали на два матча. А мы собрали для вас легендарные тренерские флеши и предлагаем выбрать самый легендарный.

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