Последний матч Миранчука в году и шанс для «Арсенала». 10 главных встреч 29-31 декабря

Думали, футбол в этом году уже закончился? А вот и нет! Спасибо Англии и Италии, где в выходные сыграют матчи очередного тура. Ну а мы традиционно отобрали лучшие встречи предстоящих выходных. И предлагаем вам сформировать рейтинг: выбрать, какие игры вы ждёте больше других, а какие вам менее интересны.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Фенербахче» — «Галатасарай»: пятница, 29 декабря, 20:45
Интрига: кому достанется Суперкубок Турции?
В Турции состоится ещё одно жаркое дерби. «Фенер» и «Галатасарай» в последнем туре Суперлиги встречались между собой. Встреча завершилась нулевой ничьей с 45 фолами. Теперь – вторая часть шоу. Команды разыграют Суперкубок Турции. Встреча состоится в Саудовской Аравии на домашнем стадионе «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Такого градуса, как если бы матч прошёл в Стамбуле, не будет. Но на поле всё равно произойдёт настоящая битва.
«Ювентус» — «Рома»: суббота, 30 декабря, 22:45
Интрига: получится ли у Моуринью огорчить претендента на золото?
«Ювентус» — претендент на золото Серии А. Команда Макса Аллегри на четыре очка отстаёт от «Интера». Не такой большой разрыв, чтобы опускать руки. В этом туре «Юве» принимает дома «Рому». Моуринью – не самый простой соперник для Аллегри. Тренеры предпочитают игру от обороны, поэтому обоим нужно придумать что-то неординарное, чтобы забрать три очка. Получится ли у легендарного португальца увезти победу из Турина? Или «Юве» продолжит погоню за «Интером»?
«Селтик» — «Рейнджерс»: суббота, 30 декабря, 15:30
Интрига: главное шотландское дерби за ключевые очки в борьбе за золото
Дерби «Селтик» — «Рейнджерс» — одно из самых жестоких в Европе. Два непримиримых соперника, чья ненависть появилась из-за разных идеологий. И, традиционно, именно эти клубы бьются за золото в Шотландии. «Селтик» лидирует с 48 очками после 20 матчей, но «Рейнджерс» отстаёт всего на пять при двух встречах в запасе. Так что предстоящее дерби ответит на многие вопросы. Либо «Селтик» опередит «Рейнджерс» даже по потерянным очкам, либо светло-синие станут фаворитами в чемпионской гонке.
«Фулхэм» — «Арсенал»: воскресенье, 31 декабря, 17:00
Интрига: «Арсенал» вернётся на первое место или ещё сильнее отстанет от «Ливерпуля»?
«Арсенал» в прошедшем туре уступил дома «Вест Хэму», упустив шанс вернуться на первое место. Теперь команда Микеля Артеты отстаёт на два очка от «Ливерпуля». Но шанс исправиться у «канониров» есть во встрече с «Фулхэмом». К тому же «дачники» проиграли в последних трёх турах. Но собраться на принципиальную игру они в силах. В 3-м туре «Фулхэм» дал бой «Арсеналу», добыв гостевую ничью – 2:2. Помогут ли «дачники» сейчас «Ливерпулю» и другим претендентам на золото?
«Милан» — «Сассуоло», суббота, 30 декабря, 20:00
Интрига: Пиоли потеряет работу после матча с «Сассуоло»?
«Милан» под руководством Стефано Пиоли стал чемпионом Италии — 2021/2022. Однако прошедший и текущий сезоны не приносят большой радости «россонери». Боссы команды задумались об увольнении Пиоли. La Gazzetta dello Sport сообщила, что на заседании руководства принято решение оставить тренера до матча с «Сассуоло». Генеральный директор «россонери» Джорджо Фурлани также поговорил с несколькими футболистами, обсудив вопрос об увольнении Стефано. Но в случае поражения, по информации журналистов, Пиоли всё же покинет «Милан». Поэтому предстоящий матч – важнейший для команды. Соберутся ли игроки «Милана» на серьёзный бой ради тренера?
«Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»: суббота, 30 декабря, 18:00
Интрига: «Сити» приблизится к лидерам АПЛ?
Не самый лучший ход показывает в текущем сезоне «Сити». Команда занимает четвёртое место в таблице АПЛ. Но отставание не такое большое, чтобы его нельзя было ликвидировать. Команда Пепа Гвардиолы находится всего в пяти очках от лидирующего «Ливерпуля» при матче в запасе. Впереди домашняя встреча с «Шеффилд Юнайтед». Команда, вернувшаяся в АПЛ, рискует снова отправиться в Чемпионшип. «ШЮ» замыкает таблицу, набрав всего девять очков за 19 туров. Так что у «Сити» есть отличный шанс одержать победу.
«Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»: суббота, 30 декабря, 20:30
Интрига: «МЮ» начнёт победную серию?
«Манчестер Юнайтед» — одна из самых обсуждаемых команд сезона. Эрик тен Хаг получил состав под себя, но манкунианцев всё равно лихорадит. Яркий пример всего года для «МЮ» — прошедший матч с «Астон Виллой». После первого тайма «Юнайтед» уступал дома со счётом 0:2, а во вторые 45 минут забил три безответных мяча. Но так работает редко. Поэтому «МЮ» занимает лишь шестое место в АПЛ, да и из еврокубков уже вылетели. Неплохой шанс выиграть есть в предстоящей встрече с «Ноттингем Форест». За последние восемь матчей команда одержала победу всего раз – в последнем туре с «Ньюкаслом». Но для «Юнайтед» «лесники» всё равно остаются обыгрываемым соперником.
«Дженоа» — «Интер»: пятница, 29 декабря, 22:45
Интрига: «Интер» продолжит путь к золоту Серии А?
«Интер» — лидер чемпионата Италии. Команда на четыре очка опережает «Ювентус» после 17 туров. «Нерадзурри» рвутся к 20-му золоту в своей истории. Впереди у команды Симоне Индзаги встреча в гостях с «Дженоа». Победная серия «Интера» составляет четыре матча. Матч с середняком – отличный шанс продолжить серию. Станет ли «Интер» ещё на шаг ближе к скудетто?
«Аталанта» — «Лечче»: суббота, 30 декабря, 14:30
Интрига: Миранчук выйдет и отметится голевым действием?
«Аталанта» борется за место в зоне Лиги чемпионов. Однако команде Джан Пьеро Гасперини не хватает стабильности. У бергамасков всего 26 очков после 17 туров и восьмое место в таблице. А Алексей Миранчук получает не так много игрового времени, но даже при таком лимите приносит пользу. Впереди у «Аталанты» матч с идущим в середине таблицы «Лечче». Даст ли Гасперини время Миранчуку? Или в скором времени Алексей отправится в «Торино»? О потенциальной аренде в туринский клуб сообщал TuttoAtalanta. Возможно, мы увидим не просто последний матч Миранчука в году, но и последний за «Аталанту».
«Лутон Таун» — «Челси»: суббота, 30 декабря, 15:30
Интрига: получится ли у «Челси» обрести стабильность?
«Челси» в текущем сезоне АПЛ катается на американских горках. Команда сменяет победы поражениями. Лондонцы занимают 10-е место после 19 матчей, отставая от зоны Лиги чемпионов на 14 очков (по потерянным). Вряд ли у «Челси» получится попасть в главный еврокубок. Но это не значит, что не надо набирать форму. В следующем матче команда Маурисио Почеттино отправляется на выезд к «Лутону». Новичок АПЛ побеждал в прошедших двух турах: «Ньюкасл» (1:0) и «Шеффилд Юнайтед» (3:2). Сможет ли «Лутон» совершить мини-сенсацию в предстоящей игре?