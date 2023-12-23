«Ливерпуль» запорол фантастический момент. Он стоил команде победы над «Арсеналом»

«Ливерпуль» против «Арсенала» — главный матч выходных. Встреча, в которой изначально было тяжело найти фаворита. Его и не оказалось, как продемонстрировала игра.

Матч начался мощно — «Арсенал» забил уже на четвёртой минуте. Эдегор навесил со штрафного, а Габриэл точно пробил головой. В этом эпизоде провалился защитник «Ливерпуля» Конате, который играл по бразильцу, но в момент подачи отпустил его и махал рукой, указывая на офсайд ещё до удара по воротам. VAR зафиксировал, что Габриэл находился в правильном положении — до офсайда не хватило совсем чуть-чуть.

Фото: Кадр трансляции

«Ливерпуль» ответил голом Салаха. На 29-й минуте Трент отдал шикарную голевую передачу через всё поле. Египтянин принял мяч в чужой штрафной, достаточно легко обвёл Зинченко, а подстраховки у «Арсенала» не оказалось. Салах мощно приложился в ближнюю девятку — 1:1.

Кроме того, в первом тайме судья удивительным образом не назначил пенальти в ворота «Арсенала» за попадание мяча в руку Эдегору. С одной стороны, она была опущена вниз: естественное положение и минимальное расстояние. С другой — Эдегор именно смахнул мяч рукой, было целенаправленное движение. Видимо, судья Кавана посчитал, что Эдегор хотел опереться на землю, но почему-то не сделал этого.

Фото: Кадр трансляции

И ещё один неприятный момент для хозяев. Сака оттолкнул Цимикаса, и тот влетел в Клоппа. Сначала эпизод выглядел весьма комично, а потом стало понятно, что «Ливерпулю» требуется замена. Пришлось выпускать Гомеса теперь уже на левый фланг обороны.

Фото: Кадр трансляции

Гомес, кстати, смотрелся весьма неплохо и смело подключался к атаке. На 54-й минуте он опасно пробил в дальний угол, и мяч лишь немного разминулся со штангой. В целом игра складывалась равно по основным показателям вроде ударов, владения, угловых и точности передач.

А на 72-й минуте «Ливерпуль» упустил невероятную возможность. Салах убежал в контратаку и мог скатывать под удар сразу трём партнёрам по команде. Трент получил мяч в убойной позиции, но пробил в перекладину. Пожалуй, лучший момент за всю игру.

Фото: Кадр трансляции

За расточительность «Ливерпуль» едва не был наказан. На 80-й минуте было достаточно близко к назначению пенальти уже в ворота хозяев. Трент подтолкнул в спину Хаверца, но и в этом случае ни главный арбитр, ни VAR не нашли оснований для удара с 11 метров.

Фото: Кадр трансляции

При весьма раскрытой игре никто не смог победить. 1:1 — ничья в пользу «Манчестер Сити», который пропускал матч в этом туре из-за поездки на клубный чемпионат мира. Теперь команда Гвардиолы отстаёт от «Арсенала» лишь на три очка по потерянным.